Adva van a megoldás – Thury Gábor jegyzete

Papíron nála erősebb ellenfelet kapott a Paksi FC a labdarúgó Európa-liga-selejtező első körében: a kolozsvári CFR vár a bajnoki bronzérmes, Magyar Kupa-győztesre, az első mérkőzés július 10-én itthon, a visszavágó egy hétre rá idegenben. S ha már a papírformát emlegettük, nem kiemeltként a paksiak kaphattak volna keményebb ellenfelet is a lehetséges kvartettből: a lengyel Legia Warszawa vagy a szerb bajnoki ezüstérmes Partizan Beograd talán egy hajszállal nehezebb lenne.

Ez persze nem jelenti azt, hogy könnyű dolga lesz Bognár György együttesének, ám ha nem lépnek tovább Böde Dánielék, a Konferencialigában folytathatják. Úgy látszik, a paksiak vonzzák a román ellenfelet, az előző kiírásban a Corvinul ejtette ki őket az Európa-ligából, a vajdahunyadiak 4–0-s, sokkoló Duna-parti győzelmük után 4–2-es összesítéssel mentek tovább. Más kérdés, hogy a Paks a Konferencialigában a rájátszáskörig jutott, ahol a cseh Mladá Boleslav állta az útját.

Ami Bognár György együttese mellett szól, hogy a magyar mag adva van, csupán a válogatottban Törökország ellen idegenben bemutatkozó, majd Azerbajdzsánban is pályára lépő Ötvös Bence távozott a Ferencvároshoz, és kérdéses, hogy az Al-Fateh kapusa, Szappanos Péter szerepelhet-e továbbra is kölcsönben Pakson. Tény, a szaúdi szakvezetőség visszarendelte az előző idényben kölcsönben játszó futballistáit a klubhoz.

Felvetődik a kérdés: mit várhatunk a Paks­tól? Nos, amikor 2024-ben nem jutott a csoportkörbe a Konferencialigában, Bognár keserűen állapította meg, a cseh ellenfél nemcsak a pályán, azon kívül is a paksiak előtt jár. Az is tény, az elmúlt évadban játszók rutint szerezhettek a nemzetközi porondon, ahová a klub 2024-ben 13 év után tért vissza, s ez is mondatja velem, a CFR ellen nem lép szögbe az együttes, mint a vajdahunyadiakkal szemben. És bizony a rutin abban is segíthet, hogyan lehet a szinte egymásba érő évadokra felkészülni, mert az evidens, hogy az alig egy hónapos szünetben futballszakmailag értelmetlen lenne alapozó munkát végezni. De Bognár a rövid időszakkal kapcsolatban frappánsan úgy fogalmazott: nem azt kell nézni, mi a probléma, hanem azt, hogy mi a megoldás.

Az igazi megoldás az lenne, ha a Paks bejutna a második körbe.

