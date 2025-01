Fehér Csaba és Babos Gábor szerint is versenyben maradhat a Fradi

NEHÉZ FELADAT előtt a magyar bajnokcsapat: a holland AZ ellen fejezi be az Európa-liga alapszakaszát, és csütörtökön este dől el, bekerül-e a legjobb huszonnégy együttes közé, vagyis abba a körbe, amelynek szereplői folytathatják a sorozatot. Mint ismert, erre az idényre változott a lebonyolítás, ugyanúgy, mint a Bajnokok Ligájában: az összes indulót tartalmazó tabella első nyolc helyezettje automatikusan a legjobb tizenhat közé kerül, a többi tizenhat csapat (vagyis az össztabella kilencedik helyezettjétől a huszonnegyedikig) még egy oda-vissza fordulót játszik egymással, és a nyolc meccs továbbjutója csatlakozik a nyolcaddöntős mezőnyhöz.

Korábban már írtunk az Alkmaarról, és természetesen már arról is, hogy az FTC korábbi edzője, Pascal Jansen is dolgozott a klubban, a válogatott Kerkez Milost is edzette, neki tehát különleges összecsapás lehetett volna az AZ elleni, ám most már Robbie ­Keane ül a zöld-fehérek kispadján. A korábbi ragyogó ír futballista az Eintracht Frankfurt ellen irányította először tétmérkőzésen az együttest, a 2–0-s vereség nem szégyen, de a lehangolóan erőtlen támadójáték láttán vélhetően ő is érezte, lesz még munkája bőven ezzel a csapattal.

Nézzük, milyen ellenfélre számíthatnak a ferencvárosiak a csütörtök esti El-összecsapáson.

Noha voltak hullámvölgyek az AZ korábbi teljesítményében, az Ajaxot a Holland Kupában 2–0-ra, míg a bajnokságban 2–1-re legyőzte. Az El-tabellán tizenegy ponttal a 14. helyen várja a záró kört, így az FTC a győzelme esetén a holland csapatot biztosan megelőzné, és ezzel a lendülettel természetesen tovább is jutna.

„Három lábon állva stabil az ­Alkmaar – mondta lapunk kérdésére a korábbi 41-szeres válogatott Fehér Csaba, aki 2000 és 2011 között futballozott Hollandiában: volt a NAC Breda, a PSV és a Willem II játékosa is. – Jók a megfigyelők, akiket megszereznek, jelentős haszonnal értékesítik tovább. Ez ügyben elég Kerkez Milos esetét említeni, akit, ha jól tudom, tízszeres áron adtak tovább. Általában nem jellemző, hogy légiósokra támaszkodna a klub, a saját nevelésű holland fiatalok képzése, nemzetközi piacon értékesítése a fő profil, és ez jól működik. Teun Koopmeiners tizenegy évesen került a klub utánpótlásába, majd lett az Atalanta játékosa, ma pedig a Juventus profija, valamint Tijjani ­Reijnderst is említhetem, ő hét évig volt Alkmaarban, ma az AC Milan meghatározó futballistája. Jó tehát a kiválasztás, és minőségi munka jellemzi a nevelést, ez két fontos tényező, sok klub nagyon elégedett lenne, ha ebből az egyik igaz lenne rá – az Alkmaar ezenfelül minden évben szerepel a nemzetközi kupában, és ezzel együtt ez a három fontos szempont biztosítja a klub sikeres működését.”

Ami szintén nem mellékes: a hollandok tizennyolcmillió euróért adták el Vangelisz Pavlidiszt a Benficának, a görög támadó nemrég három gólt szerzett a Barcelona elleni, emlékezetes BL-meccsen (Lisszabonban 5–4-re nyert a katalán együttes), a portugálok aligha vádolták a hollandokat azzal, hogy „ selejtes árut” sóztak rájuk. Az Alkmaar vélhetően azt tervezi, hogy a február 4-én 23 éves ír Troy Parrott lehet a következő, akit a topligák egyikébe delegál – ő az a támadó, akire nagyon kell majd a Ferencváros védelmének figyelnie, húsz bajnokin tíz gólnál tart.

„Nemcsak játékost, edzőt is nevelnek – emelte ki Fehér Csaba. – A korábbi belga válogatott Maarten Martens nyolc évig volt az AZ játékosa, 2021-ben akadémiai edzőként tért vissza, majd lett stábtag a felnőtteknél. Ismerte a klubot, a fiatalokat, amikor vezetőedzőnek kérték fel. És ő a harmadik, aki ezt az utat járta be, tehát ha lehet, nem kívülről hoznak edzőt, hanem azt is házon belül oldják meg, a felépített rendszerben erre is figyelnek.”

Tavaly októberben lett ötvenesztendős a korábbi 27-szeres válogatott kapus, Babos Gábor, aki szintén 2000-ben szerződött Hollandiába, azóta ott él.

„Érdemes figyelni Ruben van Bommelre – mondta lapunknak Babos Gábor. – Azt hiszem, az édesapjára emlékeznek a szurkolók: Marc van Bommel világbajnoki ezüstérmes, a Barcelonával spanyol, a Bayern Münchennel német, az AC Milannal olasz bajnoki címet szerzett, a fiát a legnagyobb ígéretek között tartják számon. Mind a két szélen veszélyes az Alkmaar, mégis azt gondolom, az Üllői úton a Ferencvárosnak van esélye a győzelemre. A Sparta elleni vereség meglepőnek mondható, a rotterdamiak a kiesés ellen küzdenek, váratlan volt, hogy az AZ nem szerzett pontot. A Fradi a saját stadionjában több jó eredményt is elért a nemzetközi kupában, erre képes lehet az Alkmaar ellen is. Kíváncsian várom, hogyan alakul a mérkőzés, nem zárható ki, hogy mindkét csapat versenyben marad a folytatásban.”

NAGY KÉRDÉS, melyik arcát mutatja csütörtökön a Ferencváros. Védelmembe veszem a csapatot, mert szerintem a frankfurti vendégjáték nem tükrözte valódi tudását, Robbie Keane-nel még egy hullámhosszra kell kerülni, kevés idő volt az új elképzeléseket átültetni a gyakorlatba, ez nem megy mindig gördülékenyen. Az viszont egyértelmű, hogy sokkal stabilabb, fegyelmezettebb játékra lesz szükség az AZ ellen, olyanra, amilyet megszokhattunk az elmúlt években az európai kupaporondon. Szervezettnek, már-már sallangmentesnek kell lenni hátul, a támadóharmadban többet kell kezdeményezni, a helyzeteket pedig muszáj nagyobb százalékban értékesíteni. Nem szeretném leszólni az NB I színvonalát, de ami egy-egy bajnokin belefér, azt az El-ben megbüntetik az ellenfelek. Az Alkmaar erős együttes, legutóbb az AS Romát győzte le hazai környezetben, de az Üllői úton bárkivel felveszi a versenyt az FTC. Jó lenne nyerni, mert meglehet, a döntetlen nem lesz elég az üdvösséghez. De bízom benne, hogy továbbjutással koronázza meg őszi szereplését az FTC, már csak a fantasztikus hátország, a közönség miatt is − a szurkolókon ezúttal sem múlik semmi, ebben biztos vagyok. NS-SZAKÉRTŐ: Nyilas Elek, az FTC korábbi középpályása

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

21.00: Roma (olasz)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)

21.00: Rangers (skót)–Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Elfsborg (svéd)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Malmö (svéd)

21.00: Real Sociedad (spanyol)–PAOK (görög)

21.00: Braga (portugál)–Lazio (olasz)

21.00: Olympiakosz (görög)–Qarabag (azeri)

21.00: Olympique Lyon (francia)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Porto (portugál), Belgrád

21.00: FERENCVÁROSI TC–AZ Alkmaar (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–RFS (lett), Hamburg

21.00: Midtjylland (dán)–Fenerbahce (török)

21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Nice (francia)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: Anderlecht (belga)–Hoffenheim (német)

21.00: Twente (holland)–Besiktas (török)

21.00: FCSB (román)–Manchester United (angol)



AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Lazio 7 6 1 – 17–4 +13 19 2. Eintracht Frankfurt 7 5 1 1 14–8 +6 16 3. Athletic Bilbao 7 5 1 1 12–6 +6 16 4. Manchester United 7 4 3 – 14–9 +5 15 5. Lyon 7 4 2 1 15–7 +8 14 6. Tottenham Hotspur 7 4 2 1 14–9 +5 14 7. Anderlecht 7 4 2 1 11–8 +3 14 8. FCSB 7 4 2 1 10–7 +3 14 9. Galatasaray 7 3 4 – 18–14 +4 13 10. Bodö/Glimt 7 4 1 2 13–10 +3 13 11. Viktoria Plzen 7 3 3 1 12–9 +3 12 12. Olympiakosz Pireusz 7 3 3 1 6–3 +3 12 13. Rangers 7 3 2 2 14–9 +5 11 14. AZ Alkmaar 7 3 2 2 10–9 +1 11 15. Union Saint-Gilloise 7 3 2 2 7–6 +1 11 16. Ajax 7 3 1 3 14–7 +7 10 17. PAOK 7 3 1 3 12–8 +4 10 18. Real Sociedad 7 3 1 3 11–9 +2 10 19. Midtjylland 7 3 1 3 7–7 0 10 20. Elfsborg 7 3 1 3 9–11 –2 10 21. Roma 7 2 3 2 8–6 +2 9 22. FERENCVÁROS 7 3 – 4 11–12 –1 9 23. Fenerbahce 7 2 3 2 7–9 –2 9 24. Besiktas 7 3 – 4 10–14 –4 9 25. FC Porto 7 2 2 3 12–11 +1 8 26. Twente 7 1 4 2 7–9 –2 7 27. Braga 7 2 1 4 8–12 –4 7 28. Hoffenheim 7 1 3 3 7–11 –4 6 29. Maccabi Tel-Aviv 7 2 – 5 8–16 –8 6 30. Riga FS 7 1 2 4 6–12 –6 5 31. Slavia Praha 7 1 1 5 5–9 –4 4 32. Malmö 7 1 1 5 8–15 –7 4 33. Ludogorec 7 – 3 4 3–10 –7 3 34. Qarabag 7 1 – 6 6–17 –11 3 35. Nice 7 – 2 5 6–15 –9 2 36. Dinamo Kijev 7 – 1 6 4–18 –14 1

A vastag színes betűvel jelölt csapat ott van a legjobb 16 között, a fekete vastag betűvel szedett csapatok legrosszabb esetben a playoffban ott lesznek, a dőlt betűvel szedett csapatok már kiestek, a jelenleg 16-29. helyezett csapatok még továbbjuthatnak.