Herdi Prenga: A PAOK ellen a meccs elején nagyon résen kell lenni a Tumba Stadionban

Vereséget szenvedett a Riga Futbola Skola az Európa-liga előző fordulójában. Ennek még önmagában nem feltétlenül lenne cikkért kiáltó hírértéke, ám a lett bajnokcsapat a Ferencváros csütörtöki ellenfelétől, a PAOK-tól kapott ki hazai pályán 2–0-ra. A találkozó a statisztikák szerint vendégfölényt hozott, a labdabirtoklás 54–46 százalékosat, míg a lövések száma 15–8-at mutatott a görögök javára, ám a szikár mutatók elemzése helyett felkerestük Herdi Prengát, az RFS futballistáját. A harmincéves albán belső védő neve ismerősen csenghet a magyar futballkedvelőknek, mivel 2021 és 2023 nyara között az NB I-ben futballozott, első idényében a Kisvárdában, a másodikban a Bp. Honvédban.

„Azért szenvedtünk vereséget, mert a második percben buta hibából gólt kaptunk, és nem tudtunk felállni – emlékezett vissza az összecsapásra Herdi Prenga, aki végigjátszotta a mérkőzést. – A PAOK nagyon direkt játékot erőltet, próbálja minél kevesebb érintéssel eljuttatni a labdát a tizenhatoson belülre. Intenzív letámadást alkalmaz, ám csupán öt másodpercig, utána engedi játszani az ellenfelét. Senki se számítson arra, hogy a futballistái sokat dédelgetik a labdát, hosszú indításokkal igyekeznek a védelem mögé kerülni. Az Európa-ligában a PAOK játékosai lövik be legtöbbször a tizenhatoson belülre a labdát, erre is érdemes felkészülni. A két gyors szélső, Andrija Zsivkovics és Kiril Deszpodov folyamatos veszélyforrást jelent, jók az egy az egy elleni helyzetekben, és a középcsatárként szerepeltetett Fjodor Csalovra is oda kell figyelni, mert leleményes a kapu előtt. A csapat legjobbja szerintem Janisz Konsztandeliasz, aki még csak huszonegy éves, de a kreativitása a támadók mögött aranyat ér, és kiemelkedően technikás. A jobbhátvéd Jonny Otto gyakran fellép segíteni a támadást, az ő oldalán fut több akció. Az együttes hátul masszív, a védők közel helyezkednek egymáshoz, ugyanakkor a szabad- és szögletrúgások hatástalanításával lehetnek gondjaik. Sokat futó, jó fizikumú csapatnak ismertem meg a görögöt, ezzel együtt voltak jó pillanataink ellene, több lehetőségünk akadt a gólszerzésre, de nem jártunk sikerrel. Az Európa-liga-ellenfeleink közül az FCSB-hez tudnám hasonlítani a játékereje alapján.”

Herdi Prenga mindezek ellenére úgy véli, a Ferencváros szakmai stábja jobban teszi, ha inkább a PAOK hazai mérkőzéseit elemzi.

„Teljesen más meccs vár a Fradira ahhoz képest, amilyet hazai pályán a görögökkel játszottunk – fogalmazott az albán védő. – A Lokomotiva Zagreb egykori játékosaként jól tudom, milyen pályára lépni a Tumba Stadionban – nem leányálom… A PAOK hazai környezetben sokkal agresszívabb, nagyobb tempót diktál, mint amikor idegenben futballozik. Ez persze nem meglepő, hiszen saját otthonában őrületes a hangulat, a fanatikusok belehajszolják az óriási iramba, és gyakran a győzelembe is, úgyhogy elképesztően nehéz ott érvényesülni. Nem túlzás, a Tumbát tartom a legforróbb hangulatú létesítménynek, amelyben valaha pályára léptem, semmihez sem hasonlítható a légköre. Vendégjátékosként különösen az első tizenöt-húsz percben kell résen lenni, máskülönben felőröl a pokoli hangulat. Azt a nyomást nem egyszerű kezelni, de ha a mérkőzés elejét átvészeli egy csapat, lehet keresnivalója.”

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

18.45: PAOK (görög)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Roma (olasz)–Braga (portugál)

18.45: Olympiakosz (görög)–Twente (holland)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Manchester United (angol)

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Nice (francia)

18.45: Ludogorec (bolgár)–AZ Alkmaar (holland)

18.45: Malmö (svéd)–Galatasaray (török)

18.45: Hoffenheim (német)–FCSB (román)

21.00: Porto (portugál)–Midtjylland (dán)

21.00: Ajax (holland)–Lazio (olasz)

21.00: Rangers (skót)–Tottenham Hotspur (angol)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Anderlecht (belga)

21.00: Real Sociedad (spanyol)–Dinamo Kijev (ukrán)

21.00: Olympique Lyon (francia)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport1)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–RFS (lett), Belgrád

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Besiktas (török)

21.00: Elfsborg (svéd)–Qarabag (azeri)