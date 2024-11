Kontrázás kontra kontrázás – Deák Zsigmond jegyzete

KI KONTRÁZOTT valaha a legjobban? Személyes véleményem szerint Pista bácsi, aki a kilencvenes évek elején a csopaki Malom csárdában húzta a talpalávalót Elemér, a prímás és Kálmán, a bőgős társaságában, s még arra is volt energiája, hogy az idősebb német vagy holland turistahölgyeknek tegye a szépet. Miközben a csóró egyetemista nyári munkáját végezve italos pincérként szaladgáltam az asztalok között, mindig utánam kiáltott: „Édes öcsém, most jön a nótád!” S néhány taktus múlva már fel is hangzott, hogy „Hopp, te Zsiga, nem aludtam az éjszaka!” Imádtam az öreg cigányt, s persze a hangulatot, amit maga körül teremtett.

Ez a több mint három évtizedes történet onnan jutott az eszembe, hogy csütörtök este a Groupama Arénában a Ferencváros játszotta Pista bá szólamát: a Malmö elleni Európa-liga-mérkőzésen remekül kontrázott és jó hangulatot teremtett. Milyen érdekes is a labdarúgás, vasárnap ugyanitt még a Diósgyőr kontrázta le a Fradit, most viszont fordult a szereposztás. Nem mennék bele mély elemzésekbe, de kifejezetten szép szakmai feladat lehet totál ellentétes taktikával a pályára küldeni ugyanazt a csapatot a magyar bajnokságban és a nemzetközi porondon. Előbbiben mindenki behúzódik a kapuja elé és várja a zöld-fehér védelem kinyílását, utóbbin cserébe inkább „jönnek” a riválisok, esély adódik tehát az ellencsapásokra.