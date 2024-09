Pascal Jansen: Az első gól után megváltozott a meccs dinamikája

Feltámasztotta hamvaiból a Ferencváros az Anderlechtet. Az utóbbi négy meccsén nyeretlen, időközben dán vezetőedzőjétől is megváló brüsszeli alakulat 2–1-re legyőzte a magyar bajnokot, és bármilyen szomorú is leírni, a belga bajnokság hatodik helyezettje, egy rossz passzban lévő együttes múlta felül a Fradit.

Dibusz Dénesnek a mérkőzésen többször is bravúrral kellett védenie – az Anderlecht első góljánál sajnos ő sem ért oda a jobb alsó sarokba –, és ami leginkább fájó, hogy az elmúlt hetekben feldühödött helyi drukkerek a lefújást követően úgy éltették csapatukat, mintha legalábbis az egész sorozatot megnyerték volna. A kispadjukra ideiglenesen leülő, mindössze 36 esztendős David Hubert elégedetten vonulhatott az öltözőbe, a Ferencvárosnak a kétgólos hátrányból már nem volt visszaút, Adama Traoré révén csupán szépítésre futotta az erejéből, az utolsó percekben pedig pattanásig feszült a pályán a hangulat, többen is egymásnak ugrottak és sárga lapot kaptak.

„Az első félidőben kiegyenlített játék zajlott a pályán, mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek – felelte a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Pascal Jansen vezetőedző. – A félidőben azt mondtam az öltözőben a fiúknak, próbáljunk meg még harapósabban játszani, még inkább célratörően. A fordulás után az Anderlecht struktúrája megváltozott, azonban erre jól reagáltunk, még akkor is, ha olykor nyomás alá helyezett bennünket az ellenfél. Korábban is mondtam, ezen a szinten apró hibák is megbosszulják magukat, ezúttal is ez történt. A kapott gólt követően megváltozott a meccs dinamikája, az ellenfél felé billent a mérleg nyelve. Különösen, hogy hamar jött a második találat is. A hajrára próbáltam agresszív futballistákat pályára küldeni, a kiállítást követően jött is a szépítés, és talán ha van még kis idő, a második gólt is megszerezhettük volna.”

Több mindenben előrébb kell(ene) lépnie a Ferencvárosnak, hogy a mostani csapat nemzetközi szinten felvegye a versenyt a vetélytársakkal?!

„Minél több ilyen mérkőzésre van szükségünk. Csak így lehet fejlődni! Nagyon vártuk ezt a találkozót, és a félidőben még magabiztosak is voltunk az öltözőben. Sokkal gyorsabban kell gondolkodni, passzolni ezen a szinten, hogy meg tudjuk találni az üres helyeket, a veszélyes zónákba mozgó támadóinkat. Az ilyen meccseken lehet megtanulni, hogyan kell ezt véghez vinni. Elindultunk egy úton, de még messze vagyunk a végétől. A következő lépcsőfok az lenne, hogy a helyzeteket ne csak kialakítsuk, de azokat gólra is váltsuk.”

A magyar bajnok vasárnap 18 órától a rivális Puskás Akadémiát fogadja a Groupama Arénában, jövő csütörtökön 18.45 órától pedig az Európa-liga alapszakaszában a Tottenhamet fogadja.