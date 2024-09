Két kiállítás, három gól – Mourinhóék győzelemmel kezdték az El idei kiírását

FENERBAHCE–UNION SG

Kiegyenlített első félidőt hozott a mérkőzés, és inkább a belgák voltak veszélyesebbek, viszont a törökök szereztek vezetést: a 26. percben Caglar Söyüncü húzta be a kapuba a labdát 7 méterről. A második játékrészben több Fener-helyzetet láthattunk, viszont nem egy újabb gól miatt örülhettek a hazai szurkolók. A 74. percben Juszef en-Neszirit borította fel gólhelyzetben Kevin Mac Allister a tizenhatosa előterében, amiért piros lapot kapott. Nem sokkal később pedig el is dőlt a meccs, Bright Osayi-Samuel lövése után kiütötte a labdát Anthony Moris, azonban éppen Christian Burgesst találta el, róla pedig a saját kapujába pattant a labda.

A találkozót végül a Fenerbahce is 10 emberrel fejezte be, ugyanis Bright Osayi-Samuel három perc alatt begyűjtött két sárgát, ráadásul utóbbit egy tizenhatoson belüli becsúszás miatt kapta. Emiatt büntetőt rúghatott az Union SG, de Franjo Ivanovic lövését kifogta Dominik Livakovic. Azonban így is szépítettek a vendégek, Ivanovic távoli lövése kijött a kapufáról, ám a kipattanót Ross Sykes bepasszolta a kapuba. Az egyenlítés viszont már nem jötte össze, José Mourinho csapata 2–1-es győzelemmel kezdte az Európa-ligát.

MALMÖ–RANGERS

Rögtön az 1. percben előnybe került a Rangers, egy borzasztó hazaadás után Cyriel Dessers csapott le a labdára, eltolta a kapus mellett, de a kapufát találta el, viszont a kipattanót az albán válogatott Nedim Bajrami a hálóba pofozta. A vendégek a folytatásban nagy fölényben játszottak, a Malmö egyszer próbálkozott a szünetig kapura lövéssel, de akkor sem találta el. A második félidő sem alakult jobban a svédek szempontjából, a kapura továbbra sem voltak igazából veszélyesek, míg a 76. percben kétgólosra növelték előnyüket a skótok, lezárva ezzel a mérkőzést, Ross McCausland 16 méterről kapufás gólt lőtt a bal alsóba. 0–2

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Fenerbahce (török)–Union Saint-Gilloise (belga) 2–1 (Söyüncü 26., Burgess 82. – öngól, ill. Syker 90+3.)

Kiállítva: Osayi-Samuel (90.), ill. K. Mac Allister (74.)

Malmö (svéd)–Rangers (skót) 0–2 (Bajrami 1., McCausland 76.)

Később

21.00: Roma (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol) (Tv: RTL Három) – élőben az NSO-n!

21.00: Ajax (holland)–Besiktas (török)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Qarabag (azeri)

21.00: Braga (portugál)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

21.00: Lyon (francia)–Olympiakosz (görög)

21.00: FCSB (román)–RFS (lett)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Manchester United (angol)–Twente (holland) 1–1 (Eriksen 35., ill. Lammers 68.)

Galatasaray (török)–PAOK (görög) 3–1 (Baba Rahman 48. – öngól, Akgün 75., Icardi 90+5., ill. Konsztanteliasz 67.)

Dinamo Kijev (ukrán)–Lazio (olasz) 0–3 (B. Dia 4., 35., Dele-Bashiru 33.)

Kiállítva: Braharu (72.), ill. Noslin (82.)

Ludogorec (bolgár)–Slavia Praha (cseh) 0–2 (M. Jurásek 37., Chytil 65.)

Midtjylland (dán)–Hoffenheim (német) 1–1 (Osorio 42., ill. Moerstedt 89.)

Nice (francia)–Real Sociedad (spanyol) 1–1 (Rosario 45., ill. Barrenetxea 18.)

Anderlecht (belga)–Ferencvárosi TC 2–1 (Verschaeren 60., Dolberg 66. – 11-esből, ill. A. Traoré 86.)

AZ Alkmaar (holland)–Elfsborg (svéd) 3–2 (R. van Bommel 44., 50., Parrott 74. – 11-esből, ill. Ouma 23., Hedlund 53.)

Kiállítva: Holmén (86., Elfsborg)

Bodö/Glimt (norvég)–Porto (portugál) 3–2 (Högh 15., Hauge 40., 62., ill. Omorodion 8., Gül 90.)

Kiállítva: Määttä (51., Bodö/Glimt)