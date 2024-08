El-selejtező: Bolla és Kleinheisler csapata is továbbjutott

Az odavágón piros lapot szerző Bolla Bendegúz eltiltás miatt nem léphetett pályára. A Rapid Wien nélküle is már 45 perc után öt gólt szerzett a Wisla Kraków elleni visszavágón. Guido Burgstaller egymaga három gólt vállalt magára. Az osztrákok 6–1-re nyertek, és kettős győzelemmel jutottak be a 3. fordulóba. Bolláék ellenfele a Trabzonspor lesz, miután a törökök hazai pályán is legyőzték a szlovák Ruzomberokot.

Bolla előző csapata, a svájci Servette a portugál Bragával játszik a selejtező következő körében. A portugálok 5–0-ra kiütötték az izraeli Maccabi Petah Tikvát.

A másik magyar játékos, Kleinheisler László csapata is sikerrel vette a második kört. A görög Panathinaikosz a hazai 2–1-es győzelme után Bulgáriában négygólos sikert aratott. A magyar játékos nem volt a keret tagja. A görögök a következő körben az Ajax ellen mérkőznek meg. A holland csapat sokáig ikszre állt a szerb Vojvodina otthonában, azonban a 18 éves Jorrel Hato a 85. percben betalált, majd a hosszabbításban Bertrand Traorénak egy asszisztot is kiosztott, így az Ajax 3–1-re nyert, és kettős győzelemmel jutott tovább.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Elfsborg (svéd)–Sheriff Tiraspol (moldovai) 2–0

Továbbjutott: az Elfsborg, 3–0-s összesítéssel

Silkeborg (dán)–Molde (norvég) 3–2

Továbbjutott: a Molde, 5–4-es összesítéssel

Maccabi Petah-Tikva (izraeli)–Braga (portugál) 0–5

Továbbjutott: a Braga, 7–0-s összesítéssel

Trabzonspor (török)–Ruzomberok (szlovák) 1–0

Továbbjutott: a Trabzonspor, 3–0-s összesítéssel

Botev Plovdiv (bolgár)–Panathinaikosz (görög) 0–4

Továbbjutott: a Panathinaikosz, 6–1-es összesítéssel

Panathinaikosz: Kleinheisler László nem volt a keret tagja

Cercle Bruges (belga)–Kilmarnock (skót) 1–0

Továbbjutott: a Cercle Bruges, 2–1-es összesítéssel

HNK Rijeka (horvát)–Corvinul Hunedoara (román) 1–0

Továbbjutott: a HNK Rijeka, 1–0-s összesítéssel

Vojvodina (szerb)–Ajax (holland) 1–3

Továbbjutott: az Ajax, 4–1-es összesítéssel

Rapid Wien (osztrák)–Wisla Kraków (lengyel) 6–1

Továbbjutott: a Rapid, 8–2-es összesítéssel

Rapid: Bolla Bendegúz eltiltott

Wisla: Kiss Tamás nem volt a keret tagja

EURÓPA-LIGA

A 3. SELEJTEZŐKÖR PÁROSÍTÁSA

Kí Klaksvík (izlandi)–Borac Banja Luka (boszniai)

Santa Coloma (andorrai)–RFS (lett)

Celje (szlovén)–Shamrock Rovers (ír)

Panevezys (litván)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

Petrocub Hincesti (moldovai)–The New Saints (walesi)

Dinamo Minszk (fehérorosz)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

FK Partizan (szerb)–Lugano (svájci)

Molde (norvég)–Cercle Bruges (belga)

Panathinaikosz (görög)–Ajax (holland)

Trabzonspor (török)–Rapid Wien (osztrák)

Braga (portugál)–Servette (svájci)

HNK Rijeka (horvát)–Elfsborg (svéd)

Krivbasz Krivij Rih (ukrán)–Viktoria Plzen (cseh)