Nyitott kapuk – Malonyai Péter jegyzete

Morgolódtak az edzők a firenzei meccs után, de micsoda különbség!

Hogy a nekünk fontosabbal kezdjem, Hornyák Zsoltot az zavarta, hogy kétgólos előny után lett 3–3 a Puskás Akadémia Fiorentina elleni kupameccse, a másik oldalon Raffaele Palladino viszont szinte semmivel sem volt elégedett. Az összehasonlítás egyértelműen kifejezi a lényeget, hiszen bravúrral szolgáltak a felcsútiak: nem sokan várták, hogy tőlük lesz hangos az Artemio Franchi Stadion.

Más kérdés, hogy most jön a neheze – a visszavágó. Hogy van esélye a magyar csapatnak a tovább-, azaz a főtáblára jutásra, az egyértelmű, ám a sikerért még tenni kell a jövő héten. Mondhatni, a visszavágó árazza be a firenzei estét, akkor derül ki az igazság. Mert az álomból most lehetőséget kovácsolt a csapat, de a lehetőségből valóság csak a jövő héten lehet.

Esély van rá, s nem csupán azért, mert a labda ugyebár gömbölyű, a kupákban minden megtörténhet, és így tovább. Ami engem illet, a csütörtöki produkció után (el)várom a továbbjutást. Ne mondják, hogy ezzel terhet rakok a csapat, a futballisták vállára, ha nincs elég súlya annak, hogy ne csak felkerüljenek Európa futballtérképére (Hornyák mester megfogalmazása), hanem ott is ragadjanak, nincs miről beszélni.

Megjegyzem, nyitott kapukat döngetek, hiszen a felcsútiak legjobb futballistája, Nagy Zsolt sem mond mást. A hozzáállást emeli ki, mégpedig általánosságban, úgy véli, ha csak egy kicsit is lazábbra vesznek egy-egy meccset, itthon is kikaphatnak bármelyik csapattól. Jó, hogy ő beszél erről, hiszen remek formában futballozik, gólokat is szerez, főszerepe van abban, hogy a Puskás négy forduló után pontveszteség nélkül áll az élen az NB I-ben. És kulcsfigura lehet a válogatottban is, mert az ki van zárva, hogy ne lenne jelölt Rossi kapitánynál.

Ha engem kérdeznek, a jövő heti meccs esélyeiről is a két edző mondja a legtöbbet. Elvégre Hornyák Zsolt egy-egy játékosa hibája miatt bosszús a 3–3 után, Raffaele Palladino viszont arról beszélt, hogy még keresik az igazi arcukat, meg hogy a védelemből, a középpályáról és a szélekről egyaránt hiányzik valami. A klasszis kapus, David de Gea pedig, úgymond, berozsdásodott, miután egy esztendőt kihagyott. Palladino azt is mondta, hogy augusztus 30-án lesz teljes a csapata.

Ő tudja, pontosan miért, mindenesetre a felcsúti visszavágó 29-én lesz.

Határidőn belül vagyunk.

