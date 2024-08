Nagy Zsolt: Fegyelmezett, taktikus futballal el lehet tüntetni a különbséget

MINDEN TÚLZÁS NÉLKÜL KIJELENTHETŐ: a csütörtöki kupanap legnagyobb magyar szenzációját jelentette, hogy a Puskás Akadémia 3–3-as döntetlent játszott a Konferencialiga 2022–2023-as és 2023–2024-es idényében egyaránt döntős Fiorentina otthonában! A felcsúti együttes még pályára sem lépett a sorozatban, amikor augusztus 5-én kiderült, ha sikerrel veszi az örmény Ararat-Armenia jelentette akadályt a harmadik selejtezőkörben (a másodikból játék nélkül jutott tovább, miután az ukrán Dnipro-1 csődöt jelentett és az UEFA kizárta), az olasz bajnokság egyik élcsapata lesz az ellenfele. Ha nem is könnyen, de a Puskás Akadémia túljutott a jereváni klubon (idegenben 1–0-ra megverte, a Pancho Arénában 3–3-as döntetlent játszott vele), megküzdött azért, hogy Firenzében, az Artemio Franchi Stadionban léphessen pályára, és bár az esélyek nagyon nem mellette szóltak, tizenkét perccel a kezdő sípszó után már két góllal vezetett, és volt benne akkora tartás, hogy miután a rivális fordított, a hajrában egyenlítsen.

„Nagyon vártuk a mérkőzést, mindenki tisztában volt vele, milyen minőséget képviselő csapat otthonában futballozhatunk, még véletlenül sem kellett senkit sem motiválni… – mondta lapunknak a találkozó másnapján Nagy Zsolt, aki gól nélküli állásnál büntetőt harcolt ki, magabiztosan értékesítette, és a mezőny legjobbjának bizonyult. – Mindenhonnan azt lehetett hallani, a Fiorentina sima győzelmet arat felettünk, ezért a maximumot kellett nyújtanunk, hogy legyen egy kis esélyünk. A mérkőzés dél­előttjén kimentem egy kávéra, és egy öreg bácsi megkérdezte, mi játszunk-e este a Fiorentinával. Amikor mondtam, hogy igen, azzal folytatta, a firenzei játékosok meglehetősen magasan hordják az orrukat, lesz esélyünk ellenük, és sok sikert kívánt. Azért én is sejtettem, hogy a hazaiaknak nagyjából fogalmuk sincs, milyen csapat érkezett hozzájuk, és lehet keresnivalónk, amit korábban Balogh Botond is megerősített. Ő a Parmával az olasz bajnokság első fordulójában éppen a Fiorentina ellen játszott, és említette, hogy bár gyors, kombinatív a violák támadófutballja, a védelmük sebezhető. Mindjárt a találkozó elején rámentünk az ellenfélre, próbáltunk magasan letámadni, aztán sikerült egy hasonló játékhelyzetből büntetőt kiharcolnom, mint Anglia ellen a Nemzetek Ligájában. Érdekes, a meccs előtti sajtótájékoztatón elhangzott, David de Gea védhet ellenünk, mit szólok ehhez, mire azt feleltem: bízom benne, góllal mutatkozik be új csapatában! A spanyol kapus eltalálta az irányt, de volt erő a lövésemben, jól volt helyezve, nem védhetett. Támadásban maradtunk, és bár az ellenfél birtokolta többet a labdát, megdupláztuk az előnyt. Nagy kár volt a szünet előtt kapott gólért, ennyire tisztán senkit sem engedhetünk lőni…”

„Jobban kell kezdenünk a meccseinket! Remek játékosai vannak a Puskás Akadémiának, de nekünk szintúgy. Jobban kontrollálnunk kell a mérkőzéseinket és hatékonyabban kell dolgoznunk a védekezésben is. Az edző hisz bennem és a csapatban, minden esélyem megvan, hogy bizonyítsak. Ez lehet karrierem legfontosabb idénye. A megfelelő helyen vagyok a megfelelő időben, a dolgok nem véletlenül alakulnak úgy, ahogy. Száz százalékot kell adnom a pályán, hiszen a többiek számítanak rám. A válogatott? Most Firenzében vagyok, és csak az érdekel, hogy itt szerepeljek kimagaslóan.” Moise KEAN, a Fiorentina támadója a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón

Nem jelentett meglepetést, hogy a fordulást követően a Fiorentina még nagyobb nyomást helyezett a Puskás Akadémiára, ám a játékrész közepéig nem tudott betalálni a remekül védő Pécsi Ármin kapujába. Aztán a 67. percben egy bal oldali szöglet után Lucas Martínez Quarta fejjel egyenlített, ám ne hallgassuk el, előtte Moise Kean két kézzel meglökte Wojciech Gollát. A televízióban jól lehetett látni, Nagy Zsolt az eset után hosszasan beszélgetett a játékvezetővel, nem nehéz kitalálni, miről…

„Nem láttam pontosan, de több csapattársam is mondta, hogy egyértelműen lökés történt a fejes előtt – árulta el a felcsútiak 22-szeres válogatott labdarúgója. – Az ilyen játékhelyzeteknél egyértelműen le vannak osztva az emberek, egyszerűen nem szabad senkit sem ilyen könnyen fejelni hagyni! Ebben az időszakban védekezésre kényszerültünk, jó lett volna többet futballozni, ám álltuk a sarat, majd jött egy nagy egyéni hiba, és hátrányba kerültünk. Hatalmas boldogságot jelentett, hogy a végén egyenlíteni tudtunk, a három-hárommal alighanem minden várakozást felülmúltunk, valamilyen szinten mégis bosszantó, hogy két gólt is a mi hibánkból kaptunk, nem pedig kijátszott támadások végén szerezte az ellenfél. Hogy klubszinten hol van ez a mérkőzés a pályafutásomban? A Puskás Akadémiával minden kétséget kizáróan ez volt az eddigi legnehezebb, örülök, hogy jó eredménnyel is párosult. Kettő-nullás vezetés után megtapasztaltuk, milyen sebességgel képes játszani egy ilyen szintű csapat, és bár a Fiorentina keretének az értéke sokszorosa a Puskás Akadémiáénak, fegyelmezett, taktikus futballal el lehet tüntetni a különbséget, mint ahogy azt a válogatottal is nemegyszer bizonyítottuk. Egy oda-vissza vágós rendszerben mindig nehezebb helyzetben van az esélytelenebb csapat, de ha úgy megyünk bele a jövő heti találkozóba, mint Firenzében, bármi megtörténhet! Ha nem megfelelő a hozzáállás, az NB I-ben is bárkitől kikaphatunk, ellenkező esetben viszont egy magasabban jegyzett csapatnak is okozhatunk nehézséget. Várom, várjuk a jövő csütörtököt, úgy érzem, bármi megtörténhet!”