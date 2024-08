Nem szépségverseny – Bodnár Zalán jegyzete

ILYEN SEM VOLT MÉG, három magyar futballcsapat európai csoportkörbe jutásáért is szoríthatunk csütörtökön. És mindháromnak van is esélye belépni a nagy kapun: mind döntetlent játszott az első meccsen. A Ferencváros ugyebár az Európa-liga főtáblájára juthat, ha a hazai 0–0 után a boszniai Banja Luka otthonában kivívja a továbbjutást (kudarc esetén is csoportkörös lesz, csak a Konferencialigában), a Paks és a Puskás Akadémia pedig a KL-csoportkörbe juthat be egyaránt hazai pályán a cseh Mladá Boleslav (az első meccsen 2–2), illetve a Fiorentina (3–3) testén keresztül.

Természetesen a legnépszerűbb magyar csapatként a Fradi mindig érdekes, de talán nem túlzás azt gondolni, a legtöbb kíváncsi magyar tekintet (a semleges futballkedvelőké minden bizonnyal) csütörtökön a Pancho Arénára irányul.

Egyrészt az ellenfél kiléte miatt, hiszen míg a Ferencváros és a Paks kevésbé ismert csapattal találkozik, Felcsútra igazi nagyágyú, topligás együttes érkezik, amely a KL legutóbbi két kiírásában döntőt játszott. Másrészt azért is, mert a legkellemesebb meglepetést egy hete épp a Puskás Akadémia szolgáltatta, amikor 2–0-ra is vezetett az Artemio Franchi Stadionban, majd a végén a harmadik gólját is meg tudta szerezni, amikor pedig már a Fiorentina uralta a találkozót.

Hogy telt ház lesz a mintegy négyezres Pancho Arénában ilyen rivális ellen, amikor klubtörténelmi bravúrban is lehet reménykedni, nem meglepetés. Magam azt sem tartottam volna ördögtől valónak, ha a fővárosba, nagyobb stadionba viszi a visszavágót a PAFC, hiszen a Fiorentina vendégjátéka vélhetően tizenöt-húszezer férőhelyes stadiont is meg tudott volna tölteni, jelentősen megnövelve jegybevételt. De az is sokszor bebizonyosodott már, hogy nem érdemes elhagyni a megszokott otthont. És persze nem rossz országimázs megmutatni a Pancho Arénát sem a nagyvilágnak, mert bár Firenzében tudnak egyet s mást az építészet szépségeiről, abban biztos vagyok, hogy a Pancho Aréna még az olasz vendégszurkolókat is lenyűgözi majd.

Ám a visszavágó nem szépségverseny lesz. Tovább lehet jutni – az olaszoknak legyen mondva – csúnya játékkal is. Még csak győzni sem kell hozzá, döntetlen utáni tizenegyesrúgásokkal is lehet. Persze, a kinti 3–3 ellenére is a Fiorentina maradt a párharc toronymagas esélye, de ha Mikael Soisalo, a PAFC finn légiósa ki meri mondani, hogy „jó esélyünk van főtáblára jutni”, akkor mi a lelátóról vagy a fotelből miért ne álmodhatnánk nagyot?

De szép is lenne három „csúnya” magyar továbbjutás!

