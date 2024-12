Abu-Dzabiban zárul a maratoni F1-es idény

A jót könnyű megszokni – tartja a mondás, és valahogy így vannak az F1-es főszereplők is Abu-Dzabival. A 2009-es első nagydíjtól kezdve még hosszú éveken át izgatott várakozás előzte meg a különlegesnek, fényűzőnek és futurisztikusnak tartott helyszín versenyét, 15 esztendővel később viszont már-már megszokássá vált ez a közel-keleti forduló. Ezt az újdonság varázsának elillanásán túl az is indokolhatja, hogy jó néhány másik ország is rendez már futamot a térségben, ráadásul azok is villanyfényeset. Persze a naplementés rajt még mindig Abu-Dzabi sajátja, ami nagyon hangulatossá varázsolja a nagydíjat, de a jelenlegi menetrendben már kevésbé egyedi ez a helyszín, mint 2009-ben volt.

A mai napig minden igényt kielégítő létesítményt a mesterséges Jasz-szigeten alkották meg, a pálya eredeti vonalvezetése azonban gyakran nem tette lehetővé az élvezetes, akciódús versenyeket. Bár jó idő eltelt, mire a kritikus hangok végre értő fülekre találtak, a tulajdonosok 2021-ben két szakasz átalakításával óriási javulást értek el. A feleslegesnek tűnő sikánokat és lassú fordítókat váltotta a jelenlegi 5-ös és 9-es kanyar, amelyekben egyfelől végre lehet előzni, másfelől általuk sokkal kellemesebb, egyenletesebb lett az 5281 méteresre rövidülő pálya ritmusa.

A helyi promóter külön kérése, hogy lehetőleg mindig ez legyen az évadzáró futam, amiért hajlandó még mélyebben a zsebébe nyúlni. Ennek köszönhetően most már Abu-Dzabi elmondhatja magáról, hogy az F1 történetében sehol máshol nem rendeztek annyi, 12 idényzárót, mint ott. Ez persze némi kockázattal is jár, hiszen ha már korábban eldől a bajnoki cím sorsa, akkor elég lapos hangulatú az esemény, a négy drámai vb-finálé (2010, 2014, 2016, 2021) viszont örökké emlékezetes marad. A szervezők szerencséjére minden idők leghosszabb, 24 nagydíjból álló idényében is maradt még tétje a záró versenynek: a McLaren és a Ferrari versenyzői harcolnak azért, hogy csapatukat 1998, illetve 2008 után hozzásegítsék a konstruktőri vb-trófeához.

Ami a statisztikát illeti, öt győzelmével Lewis Hamilton a legsikeresebb versenyző a helyszínen, megelőzve a négy, illetve három elsőségig jutó Max Verstappent és Sebastian Vettelt. A csapatok közül a Red Bull hét diadala az eddigi csúcs, ám a Mercedes is közel jár hozzá hat győzelemmel. Abu-Dzabi felkészült, hogy újabb emlékezetes idényzárónak legyen az otthona – minden idők leghosszabb évadában is.

AZ ABU-DZABI GP PROGRAMJA

PÉNTEK

10.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SZOMBAT

11.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

14.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!