Schmidt Ádám szerint meg kell vizsgálni a sport jutalmazási rendszerét

„Az olimpiát követően már október elején nyilatkoztam arról a nevelőedzők kapcsán, hogy az olimpiai jutalmakkal kapcsolatos eljárásrenden változtatni kell, hiszen ha egy sportoló egyszer megjelöl valakit nevelőedzőjeként, függetlenül attól, hogy később megjelöli-e, az nyilvánvalóan a nevelőedzője marad” – nyilatkozta Schmidt Ádám, vélhetően ahhoz az esethez kapcsolódóan, hogy a Párizsban olimpiai arany- és ezüstérmet szerző Milák Kristóf nem nevezte meg sem felkészítő, sem nevelőedzőjét.

Az államtitkár azt is elárulta, hogy tavaly október közepén mind a hat köztestület vezetőjének kiküldtek egy körlevelet, amelyben arra kérték őket, hogy lehetőség szerint hozzanak elnökségi határozatot a sportállamtitkárság által megfogalmazott kérdésekre. Kiemelte, hogy számítanak a köztestületekre és a sportvezetőkre, akiknek a véleménye a különböző döntések mentén meg kell hogy jelenjen.

„Meg kell vizsgálni ezt az egész jutalmazási rendszert, és itt nemcsak az edzőkről vagy a sportolókról van szó, ebbe bele kell érteni a Világjátékokat is a nem olimpiai sportágak kapcsán, és a legkiemelkedőbb nemzetközi megmérettetésekhez tartozó jutalmaknak a felülvizsgálatát is” – hangsúlyozta Schmidt Ádám. Hozzátette, február második felére terveznek egy olyan találkozót, amelyre meghívják a hat köztestület vezetőjét az államtitkárságra, és együtt fogják végigbeszélni ezeket a pontokat, melyekre a köztestületek részletes véleményt fogalmaztak meg.

„Ott lesz minden köztestületnek a véleménye a kérdés kapcsán és közben közösen fogunk kialakítani egy olyan álláspontot, amely utána jogszabály formájában fog megjelenni mint módosítás. Szeretnénk ennek a jutalmazási rendszernek egy olyan egységes szerkezetet alkotni, amely a jövőben egy nagyon igazságos és követhető rendszert fog kialakítani” – jelentette ki Schmidt Ádám.

Az államtitkár beszélt a Héraklész Gáláról is, a külsőségek fontosságáról, és arról, hogy a Héraklész program azt a korosztályt célozza, amelyben a sportolóknál eldől, meg tudják-e valósítani az utánpótlásban elért eredményeiket a felnőtt korosztályban is. A program kiegészült egy új sportegészségügyi irányzattal, amely a táplálkozás, a mentális egészség mellett labordiagnosztikával is foglalkozik, hogy a fiatal sportolókat tudatosan készítsék a fel a felnőtt élsportra.

Schmidt Ádám gratulált a női kézilabda-válogatott Európa-bajnoki bronzérméhez. Kiemelte, hogy ez a csapat már az utánpótlás korosztályban is komoly eredményeket ért el, kívülről is jól látható a játékosok és az edző közötti jó kapcsolat, és úgy vélte, a 2028-as Los Angeles-i olimpia környékén lesznek a teljesítőképességük csúcsán. A férfiaknál szerinte most zajlik a korosztályváltás.

A klubokat tekintve jelezte, az nem segíti a válogatott érdekét, hogy a Veszprém és a Győr is mindössze egy-egy játékost tud adni a nemzeti együttesnek, reményei szerint ez a jövőben változni fog.

„Az egész kézilabda-társadalom és a magyar sport szempontjából sokkal fontosabb, hogy a válogatott milyen eredményt ér el, mint az, hogy az egyesületeink a hőn áhított BL-sikert elérik-e vagy sem. Nagyon szurkolok a Győrnek, a Szegednek, a Veszprémnek és a Ferencvárosnak is, hogy elérjék ezt a sikert, de jobban szurkolok annak, hogy ezek az egyesületek olyan sportolókat neveljenek, akik a nap végén a válogatottnak szereznek dicsőséget” – mondta, majd kiemelte, hogy az egyesületi autonómia mindenkit megillet.