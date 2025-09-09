A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

Nemzeti Sportrádió

2025.09.09. 14:19
NSO olvasottság statisztika
A 2025-ös év 36. naptári hetében is a Nemzeti Sport Online volt a magyar sportrajongók legolvasottabb honlapja. A szeptember 1-től szeptember 7-ig tartó időszakban majdnem 6.5 millió oldalt töltöttek le felhasználóink. A Nemzeti Sport a közösségi médiában is népszerű, több mint 3.3 millió felhasználó találkozott posztjainkkal, és természetesen a nyomtatott lapok piacán is a Nemzeti Sport a legolvasottabb sporttartalom, immár 122 éve (a múlt hónap átlagos napi nyomtatott példányszáma 23 389).

Köszönjük olvasóink támogatását – a korrekt tájékoztatás jegyében rendszeresen publikálunk a sportmédiát érintő olvasottsági adatokat.

 

 

 

