Asztalitenisz: András Csaba a főtábla első fordulójában búcsúzott a zágrábi WTT-versenyen

Könnyebb sorsolást is kaphatott volna a WTT-sorozat zágrábi állomásán egyedüli magyarként a főtáblára jutó András Csaba. A világranglistán a 119. helyen álló 22 éves játékos a selejtezőből rajtolva három szép győzelemmel a háta mögött várhatta, hogy a 16 közé jutásért kit sodor elé Fortuna, aki ezúttal nem volt kegyes hozzá, ugyanis a hatodik helyen kiemelt dél-koreai O Dzsun Szunggal kellett megmérkőznie. A 19 esztendős ázsiait a világranglistán aktuálisan a 19. helyen jegyzik, a dél-koreai új generáció egyik legnagyobb reménysége, sőt talán már több is annál, hiszen idén tavasszal Indiában, az eggyel magasabb besorolású star contender versenyen aranyérmet szerzett, a tavaly őszi Ázsia-bajnokságon pedig egyesben és csapatban is bronzérmes volt, s nem meglepő módon van már férfi egyesben dél-koreai bajnoki címe.

Mindezt figyelembe véve András Csaba szemszögéből nem sok jót ígért az összecsapás, ennek ellenére sikerült meglepni a dél-koreait: az első játszmában 5:5-nél még együtt voltak a felek, nem sokkal később viszont András nagyszerű sorozatának köszönhetően a magyar játékos 11:8-ra hozta az etapot. A folytatásban O Dzsun Szung átvette az irányítást, a második szettben rajt-cél győzelmet aratott, a kulcsjátszma azonban – mint később kiderült – a harmadik felvonás volt. Itt egyikük sem tudott igazán elhúzni, a végjátékban András 9:8-ra, O Dzsun Szung 10:9-re vezetett, majd 10:10 után az ázsiai két pontot szerezve 2:1-es vezetéshez jutott. A negyedik szettben ugyan 4:3-ra még András vezetett, az ázsiai sorozatban nyolc pontot szerezve megnyerte az összecsapást, s kvalifikált ezzel a zágrábi torna nyolcaddöntőjébe.

Számunkra ezzel véget ért a verseny, a WTT-sorozat következő állomására július 3-tól az Egyesült Államokban, Las Vegasban kerül sor, a csúcskategóriás Grand Smash-torna nevezési listáján András Csaba is szerepel.

WTT-SOROZAT, CONTENDER, ZÁGRÁB

A 16 közé jutásért

O Dzsun Szung (dél-koreai)–András Csaba 3:1 (–8, 8, 10, 4)