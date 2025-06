Asztalitenisz: András Csaba még versenyben van a főtábláért Zágrábban

Annak ellenére, hogy a WTT-sorozat zágrábi állomása „csak” contender besorolású, a horvát szervezők elégedettek lehetnek a mezőnnyel, hiszen például férfi egyesben hat top 20-as játékos is nevezett, a főtáblára pedig a szabad kártyásokat leszámítva bőven top 100-as hellyel lehetett csak felférni. Így aztán nem meglepő, hogy mindhárom magyar résztvevőt, András Csabát (világranglista-119.), Lei Balázst (228.) és Szántosi Dávidot (285.) is a selejtezőbe sorolták, közülük utóbbinak mindjárt az első körben asztalhoz kellett állnia, a 19 éves magyar játékos ellenfele a horvát Ivan Hencl (317.) volt. Az összecsapás második játszmája után döntetlenre álltak a felek, ám ezt követően kijött a tudásbeli különbség, s Szántosi alig 23 perces meccsen négy játszmában győzött. A folytatásban viszont nem volt szerencséje, ugyanis a kvalifikáció második kiemeltjével, a japán Josimura Maharuval (61.) meccselt, s bár mindent megpróbált, a továbbjutásra nem volt esélye.

A selejtező második körében bekapcsolódó András Csaba (119.) viszont vette az akadályt, igaz a szaúdi Abdulaziz Bu Shulaybi (360.) okozott némi fejfájást a világranglistán legelőkelőbb helyen rangsorolt magyarnak, aki végül öt szettes csata végén lépett tovább a selejtező harmadik fordulójába, ott az indiai Payas Jain (155.) ellen kell asztalhoz állnia. Lei Balázsra (228.) még ennél is nehezebb feladat, a 26 éves osztrák Andreas Levenko (153.) várt. Utóbbiról érdemes tudni, hogy Kijevben született, azaz Ukrajnából került Ausztriába, ahol az elmúlt három kiírásban egyesben országos bajnoki címet szerzett, míg csapatban hétszeres osztrák bajnok. Tehát nem csak a kora, az eredményei okán is rutinosabbnak számított a 18 esztendős magyar reménységnél, s ez az asztalnál is megmutatkozott, Lei csak egy szett erejéig tudta megzavarni Levenkót.

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, CONTENDER, ZÁGRÁB

FÉRFI EGYES, SELEJTEZŐ

1. forduló

Szántosi Dávid–Hencl (horvát) 3:1 (8, –4, 6, 5)

2. forduló

András Csaba–Bu Shulaybi (szaúdi) 3:2 (9, 7, –10, –8, 4)

Levenko (osztrák)–Lei Balázs 3:1 (3, 7, –5, 10)

Josimura (japán)–Szántosi 3:0 (6, 7, 8)