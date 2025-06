NS-jótékonyság: Kovács István által aláírt BL-döntős labda elárverezésével segít az MSÚSZ

Mint ismert, a Bajnokok Ligája döntőjének magyar főszereplői is voltak, a mérkőzést a nagykárolyi születésű Kovács István vezette, akinek stábjában helyet kapott a zilahi Tunyogi Ferenc is. A PSG 5–0-s győzelmével véget érő találkozót Kovács hiba nélkül vezette, teljesítményét a világsajtó is elismerte. Külön kiemelték, hogy Kovács a manapság megszokott 4-5-6 perces hosszabbításokkal ellentétben rögtön a 90 perc végén lefújta a mérkőzést.

Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője a szombati meccs után Münchenben aláíratta Kovács Istvánnal a BL-döntős labdát. Ezt a Magyar Sportújságírók Szövetsége elárverezi, az így összegyűlt összeget pedig a székelyföldi természeti katasztrófa kárvallottjainak megsegítésére a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapja.

Tunyogi Ferenc, Szöllősi György és Kovács István az aláírt BL-döntős labdával

„A parajdi katasztrófa előtt jártam családommal a sóbányában. A helyiek közül a parkolóban, a buszban, a kürtőst árulók és a bánya más alkalmazottai is többen megismertek. Lelkesen, mindenki el akart mondani, meg akart mutatni nekem a bányáról mindent. Hallottam a mélységben tartott táncmulatságokról és sporteseményekről. Beszéltek játszótermekről és láttam a kétszáz méter mélységben lévő templomot. Beléptem termekbe, ahova gyerekek és felnőttek százai jártak gyógyulni. Izgultam miközben unokáim sziklákon mászkáltak a magasban és beléphettem a húsérlelő terembe is. Az emberek csodáról meséltek és csodát láttam. Aztán jöttek az ijesztő hírek. Újranéztem az ott készített fényképeimet és az újakat, amiket a megroppant Parajd küldött. Hátborzongató... Mind igazolták, hogy Parajd és környéke, a Székelyföld ezen gyöngyszeme életveszélybe került. Minden segítő kézre, tettre, gondolatra szükség van, hogy a nagybeteg újra talpra álljon. Kell az összefogás és a segítés, szükséges a hit és az ima, hogy erősek maradjunk, hogy segíteni tudjunk. Mert segíteni kell, és segíteni akarunk” – mondta bejelentkezésében Bölöni László labdarúgóedző.

Bölöni László unokájával a föld alatti kolbászgyárban, az azóta megsemmisült parajdi sóbányában