John Higgins bejutott a második fordulóba a sznúker-vb-n

Már az első forduló előtt biztos volt, hogy nem ismétlődhet meg a tavalyi vb-döntő, mivel Kyren Wilson és Jak Jones egy ágra került. Hétfőn az is kiderült, hogy egyikük sem jut el még a döntőig sem, mivel Wilson vasárnapi búcsúja után hétfőn Jones is kiesett, utóbbit a 28 éves kínai Csao Hszin-tung ejtette ki. Az ázsiai játékos sikere nem meglepő, annak ellenére, hogy amatőr státuszúként szerepel, és már a selejtező első körében játszania kellett. Csao Hszin-tung a 2021–2022-es idényben megnyerte az Egyesült Királyság bajnokságát, majd a German Masterst is. Visszaesésének oka, hogy 2023-ban 20 hónapra eltiltották bundázás miatt. Tavaly szeptemberben már játszhatott, igaz, a World Snooker Touron csak az Egyesült Királyság bajnokságán vett részt, és már az első körben kiesett. Azonban a vb-re nagyon jó formában érkezett meg. „Senkit sem látok, aki most jobb nála” – mondta Jones az ellenfeléről a meccs után. Ha a kínai megszerezné a vb-címet, akkor a selejtezővel együtt 111 frémet nyer meg…

Mark Allen elveszítette az első három frémet Fan Cseng-ji ellen, de aztán az északír klasszis beindult, és végül 10:6-os győzelmet aratott úgy, hogy közben nyolcszor lökött 50 fölötti bréket. Allen a következő meccsét a Neil Robertsont legyőző Chris Wakelinnel játssza.

A májusban már az 50. életévét betöltő négyszeres világbajnok John Higgins nyerte meg a vb előtti utolsó pontszerzőtornát, a Tour Championshipet Mark Selby ellen, és előtte a World Openen is győzött, a döntőben felülmúlva éppen Joe O’Connort, akivel most a vb első körében is játszott.

Higgins 5–4-es hátrányból várhatta a befejezést este. A 49 esztendős skót klasszis nem játszott élete formájában, de így is érvényesült a nagyobb tudása. Sorozatban négy frémet nyerve fordított, és bár O’Connor 7:7-re még egyenlített, a következő három játék Higginsé lett, és ezzel 10:7-re a mérkőzés is – a meccs második felébe azért egy 101-es és egy 114-es bréket is beletett. A második körben a kínai Hsziao Kuo-tung lesz Higgins ellenfele.

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

1. forduló

Jak Jones (walesi, 16.)–Csao Hszin-tung (kínai) 4:10

John Higgins (skót, 3.)–Joe O’Connor (angol) 10:8

Mark Allen (északír, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai) 10:6

Ting Csün-huj (kínai, 10.)–Zak Surety (angol) 6:3 – részeredmény

Sze Csia-huj (kínai, 13.)–David Gilbert (angol) 6:3 – részeredmény

AZ ELSŐ FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)

Kyren Wilson (angol, 1.)–Lej Pej-fan (kínai) 9:10

Jak Jones (walesi, 16.)–Csao Hszin-tung (kínai) 4:10

Neil Robertson (ausztrál, 9.)–Chris Wakelin (angol) 8:10

Mark Allen (északír, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai) 10:6

Ronnie O’Sullivan (angol, 5.)–Ali Carter (angol)

Csang An-ta (kínai, 12.)–Pang Csün-hszü (kínai)

Sze Csia-huj (kínai, 13.)–David Gilbert (angol)

Mark Selby (angol, 4.)–Ben Woollaston (angol)

John Higgins (skót, 3.)–Joe O’Connor (angol) 10:8

Hsziao Kuo-tung (kínai, 14.)–Matthew Selt (angol) 10:4

Barry Hawkins (angol, 11.)–Hosszein Vafaei (iráni) 9:10

Mark Williams (walesi, 6.)–Vu Ji-cö (kínai) 10:8

Luca Brecel (belga, 7.)–Ryan Day (walesi)

Ting Csün-huj (kínai, 10.)–Zak Surety (angol)

Shaun Murphy (angol, 15.)–Daniel Wells (walesi)

Judd Trump (angol, 2.)–Csou Jüe-lung (kínai)