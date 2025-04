O’Sullivan a fél idényt kihagyva tör a nyolcadik vb-címére

Sokáig aggódhattak a rajongók Ronnie O’Sullivanért, mivel sorra mondta le a szerepléseket az elmúlt hónapokban. Tétmeccset, ami beleszámít a ranglistába is, november óta nem játszott. Legutóbbi ilyen tornája az Egyesült Királyság bajnoksága volt, de akkor rögtön kiesett az első fordulóban. A hétszeres világbajnok nem pontszerző tornákon asztalhoz állt (ebből is kihagyott többet, például a rangos Masterst is), de a tétmérkőzéssel járó feszültséget már fél éve nem tapasztalta meg. Összesen kilenc versenytől lépett vissza, idén még semmilyen tornán nem játszott. És lehet, hogy pont erre volt szüksége. A 49 esztendős klasszis 2013-ban is úgy nyert vb-címet, hogy szó szerint kihagyta a teljes szezont, elment dolgozni egy farmra (!), és csak a vb-re tért vissza. Mentálisan feltöltődve nyert akkor. Ha most is győzne, akkor a nyolcadik diadalával lehagyná az örökranglistán vele holtversenyben álló skót Stephen Hendryt.

A sorsolásnál megkapta a 45 éves, kiváló képességű Ali Cartert, akivel enyhén szólva sem felhőtlen a viszonya. Ők ketten kétszer is játszottak már vb-döntőt – 2008-ban és 2012-ben –, mindet O‘Sullivan nyerte meg. A kémia sohasem volt meg kettejük között, és ez mindig pikáns ízt adott a meccseiknek. Ha O’Sullivan esélyeként továbbjut, kínai ellenfelet kap, majd újabb győzelem esetén a negyeddöntőben a négyszeres világbajnok Mark Selby következhet, és az a találkozó igazi erőpróba lesz, ha létrejön. Carter erős nyakfájdalmakkal szerepelt a selejtezőben, ám így is kivívta a továbbjutást, ami jelzi, hogy nincs rossz formában ő sem. „No comment” – Carter csak ennyit mondott, amikor a sorsolásról kérdezték.

Ütközések

A selejtezőben a még mindig csak 18 éves Révész Bulcsú is indult, de már az első fordulóban búcsúzott Steven Hallworth ellen. Érdekesség, hogy a selejtezőben Jackson Page történelmet írva két 147-es maximum bréket is lökött ugyanazon a meccsen – sohasem fordult még elő ilyen profi mérkőzésen a sportág történetében –, és ezért éppen 147 ezer fontot kapott (66 millió forint). Ugyanakkor Page nem tudta kivívni a főtáblát, mint ahogy nem láthatjuk a régi nagy legendák közül Jimmy White-ot, Ken Dohertyt és Graeme Dottot sem. Utóbbi játékjogát a nemzetközi szövetség felfüggesztette, mert vizsgálat folyik ellene szexuális zaklatás vádja miatt. Bombameglepetés volt Jack Lisowski kiesése, de Stuart Binghamet sem láthatjuk a 32 között. Újoncként a kínai Lej Pej-fan, az angol Zak Surety és a walesi Daniel Wells kvalifikált.

Ott lesz viszont John Higgins, aki a vb-hez közeledve ismét csúcsformába került. A májusban már az 50. életévét betöltő négyszeres világbajnok skót nyerte meg a vb előtti utolsó pontszerzőtornát, a Tour Championshipet Mark Selby ellen, és előtte a World Openen is győzött, a döntőben felülmúlva éppen Joe O’Connort, akivel most az első fordulóban is játszik. Nagyszerű hajrájával Higgins egészen a harmadik helyig jött fel a ranglistán.

Jackson Page második 147-es brékje

A főtáblán rekordot jelentő tíz kínai szerepel, tehát majdnem a mezőny egyharmada…

A lebonyolításról: 32 játékos kvalifikált a Crucible színházba. A 16 kiemelt mellé csatlakoztak a selejtezőből továbbjutók, 16-an. A hagyomány szerint a világbajnoki címvédő Kyren Wilson kapta az 1-es kiemelést, és szintén a korábbi éveknek megfelelően Wilson már az első nap délelőtt asztalhoz áll, s az esti szakaszban be is fejezi a meccsét – ellenfele Lej Pej-fan lesz. A többi 15 kiemeltet a vb előtti világranglista alapján határozták meg.

Mivel Wilson tavaly először lett világbajnok, ismét beszélhetünk a Crucible átkáról. A sheffieldi színház 1977 óta ad otthont a világbajnokságnak, és azóta soha senki nem tudta megvédeni az első vb-címét. Olyan legendák sem, mint Steve Davis, Stephen Hendry vagy Ronnie O’Sullivan.

Vajon Kyren Wilson megtöri-e a Crucible átkát? (Fotó: Getty Images)

A tavalyi meglepetésdöntő Wilson és Jak Jones között biztosan nem ismétlődhet meg, mivel egy ágra kerültek, és a már a második körben összekerülhetnek. Wilson sincs rossz formában, ezt jelzi, hogy a 2024–2025-ös évadban négy pontszerzőtornát nyert meg.

A világelső Judd Trump is masszívan favorit. Ötször játszott pontszerző döntőt, ebből kettőt meg is nyert, de emellett még ötször jutott el negyeddöntőbe vagy elődöntőbe.

SZNÚKER-VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

AZ ELSŐ FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)

Kyren Wilson (angol, 1.)–Lej Pej-fan (kínai)

Jak Jones (walesi, 16.)–Csao Hszin-tung (kínai)

Neil Robertson (ausztrál, 9.)–Chris Wakelin (angol)

Mark Allen (északír, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

Ronnie O’Sullivan (angol, 5.)–Ali Carter (angol)

Csang An-ta (kínai, 12.)–Pang Csün-hszü (kínai)

Sze Csia-huj (kínai, 13.)–David Gilbert (angol)

Mark Selby (angol, 4.)–Ben Woollaston (angol)

John Higgins (skót, 3.)–Joe O’Connor (angol)

Hsziao Kuo-tung (kínai, 14.)–Matthew Selt (angol)

Barry Hawkins (angol, 11.)–Hosszein Vafaei (iráni)

Mark Williams (walesi, 6.)–Vu Ji-cö (kínai)

Luca Brecel (belga, 7.)–Ryan Day (walesi)

Ting Csün-huj (kínai, 10.)–Zak Surety (angol)

Shaun Murphy (angol, 15.)–Daniel Wells (walesi)

Judd Trump (angol, 2.)–Csou Jüe-lung (kínai)

A SZNÚKER-VILÁGBAJNOKSÁG MENETRENDJE (első forduló)

Április 19., szombat

11.00

Kyren Wilson (angol, 1.)–Lej Pej-fan (kínai)

Hsziao Kuo-tung (kínai, 14.)–Matthew Selt (angol)

15.30

Neil Robertson (ausztrál, 9.)–Chris Wakelin (angol)

Mark Williams (walesi, 6.)–Vu Ji-cö (kínai)

20.00

Kyren Wilson (angol, 1.)–Lej Pej-fan (kínai)

Barry Hawkins (angol, 11.)–Hosszein Vafaei (iráni)

Április 20., vasárnap

11.00

Jak Jones (walesi, 16.)–Csao Hszin-tung (kínai)

Hsziao Kuo-tung (kínai, 14.)–Matthew Selt (angol)

15.30

Mark Allen (északír, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

Mark Williams (walesi, 6.)–Vu Ji-cö (kínai)

20.00

Neil Robertson (ausztrál, 9.)–Chris Wakelin (angol)

Barry Hawkins (angol, 11.)–Hosszein Vafaei (iráni)

Április 21., hétfő

11.00

Jak Jones (walesi, 16.)–Csao Hszin-tung (kínai)

John Higgins (skót, 3.)–Joe O’Connor (angol)

15.30

Mark Allen (északír, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

Ting Csün-huj (kínai, 10.)–Zak Surety (angol)

20.00

Sze Csia-huj (kínai, 13.)–David Gilbert (angol)

John Higgins (skót, 3.)–Joe O’Connor (angol)

Április 22., kedd

11.00

Csang An-ta (kínai, 12.)–Pang Csün-hszü (kínai)

Shaun Murphy (angol, 15.)–Daniel Wells (walesi)

15.30

Ronnie O’Sullivan (angol, 5.)–Ali Carter (angol)

Ting Csün-huj (kínai, 10.)–Zak Surety (angol)

20.00

Sze Csia-huj (kínai, 13.)–David Gilbert (angol)

Judd Trump (angol, 2.)–Csou Jüe-lung (kínai)

Április 23., szerda

11.00

Csang An-ta (kínai, 12.)–Pang Csün-hszü (kínai)

Shaun Murphy (angol, 15.)–Daniel Wells (walesi)

15.30

Ronnie O’Sullivan (angol, 5.)–Ali Carter (angol)

Luca Brecel (belga, 7.)–Ryan Day (walesi)

20.00

Mark Selby (angol, 4.)–Ben Woollaston (angol)

Judd Trump (angol, 2.)–Csou Jüe-lung (kínai)

Április 24., csütörtök

14.00

Luca Brecel (belga, 7.)–Ryan Day (walesi)

20.00

Mark Selby (angol, 4.)–Ben Woollaston (angol)