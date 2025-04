Egy ötödik és egy hetedik helyet szerzett az első nap a magyar csapat a cselgáncs Eb-n

Magyar szempontból a nyitó nap volt a legforgalmasabb a podgoricai Európa-bajnokságon, hiszen 15 egyéni indulónk közül hét is megmérette magát szerdán. Reméljük, csak a legforgalmasabb, nem a legeredményesebb, hiszen a mieink közül csak Gyertyás Róza jutott be a délutáni programba, ahol bronzéremért harcolhatott. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen az odáig vezető út sem volt éppen sétagalopp.

„Mindegyik meccsemen úgy mentem fel a tatamira, hogy nem foglalkoztam azzal, mi jöhet utána, kiadtam magamból mindent, és hittem benne, hogy győzhetek. Nem tartalékoltam” – mondta Gyertyás még levegőért kapkodva a vigaszágon aratott győzelmét követően.

A Budapest Honvéd dzsudokája erőnyerőként kezdte a kontinensviadalt, majd jukóval ejtette ki lengyel ellenfelét a második fordulóban. A negyeddöntőben a végső győzelemre is esélyes olasz, Odette Giuffrida hamar vazaari előnybe került ellene, és hiába támadott nagyokat fújtatva, és került közel az egyenlítéshez többször is a magyar lány, ellenfele rutinján és tudásán ezúttal nem fogott ki. A vigaszágon viszont ismét jukóval győzött, hasonlóan a második fordulóhoz ezúttal is földre vitelt követő leszorítással. A délutáni programban a honfitársát, Pupp Rékát a negyeddöntőben legyőző Ariane Toro Solerrel mérkőzött.

A spanyol ezúttal Gyertyásnak is túl nagy falat volt, pedig taktikailag nem sok különbség volt kettejük között, a magyar lány sem tudta meccs utáni értékelésében hirtelen másnak, mint a szerencsétlenségnek tulajdonítani a vereséget.

„Végig azt éreztem, hogy képes vagyok megverni, nagyjából tudtam is tartani azt, amit megbeszéltünk. Későn szerzett pontot, utána már hiába támadtam, kevés volt az idő. Nem a taktikán múlott, és nagyon rossz érzés, hiszen korábban már vertem meg a spanyol lányt, nem olyasvalakitől kaptam ki, aki verhetetlen. Pontosság és szerencse is kellene ahhoz, hogy legközelebb felém billenjen a mérleg nyelve” – értékelt Gyertyás Róza csalódottan.

A mieink közül egyébként a 2024-es Eb-n bronzérmet nyerő Pongrácz Bencének kedvezett legkevésbé a szerencse a sorsolásnál, hiszen az első kiemelt orosszal, Murad Csopanovval nézett farkasszemet már első meccsén. Hiába volt egyenrangú ellenfele esélyesebb riválisának, egyetlen pillanat kihagyás megbosszulta magát, és így az egyik szerdai reménységünknek hamar el kellett hagynia a tatamit.

„Cudar volt a sorsolás, ez az első meccs akár a döntő is lehetett volna. Tudtam, hogy mit kell csinálni az orosz ellen, egész jól is ment. Nem szabadott hagynom, hogy nyakra felnyúlon, és ezt egynél többször nem is tudta megtenni. Kiegyenlített meccs volt. Indítottam egy támasztott támadást, de beleszorultam, elkezdett beforgatni, én pedig csak egy irányba menekülhettem, de ezt kihasználta, és ipponnal győzött. Sajnálom, hogy így alakult, lehetett volna szebb is…” – mondta Pongrácz Bence.

Valóban lehetett volna, de nem csak neki, hiszen Feczkó Csanád, Andrási Márton, Gombás Bálint, Szeleczki Szabina és Pupp Réka sem nyert egynél több meccset, sőt, Gombás és Szeleczki győzelem nélkül búcsúzott. Az Európa-bajnokság csütörtökön folytatódik, újabb öt magyar méreti meg magát Montenegróban.

CSELGÁNCS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, PODGORICA

Férfi 60 kg

1. forduló: Andrási Márton–Szimeonov (bolgár) 5–0, Feczkó Csanád–Iacomi (moldovai) 5–0

2. forduló: Szardalasvili (grúziai)–Andrási 7–0, Bayramov (azeri)–Feczkó 10–0

Európa-bajnok: Giorgi Szardalasvili (Grúzia), 2. Ajub Bljev (Oroszország, semleges színekben), 3. Ahmad Yusifov (Azerbajdzsán) és Luka Mkheidze (Franciaország)

Férfi 66 kg

1. forduló: Gombás Bálint erőnyerő, Pongrácz Bence erőnyerő

2. forduló: Manzi (olasz)–Gombás 10–0, Csopanov (orosz, semleges színekben)–Pongrácz 10–0

Európa-bajnok: Daikii Bouba (Franciaország), 2. Murad Csopanov, 3. Luukas Saha (Finnország) és Walide Khyar (Franciaország)

Női 48 kg

1. forduló: Perez (spanyol)–Szeleczki Szabina 5–0. Eb: Shirine Boukli (Franciaország), 2. Catarina Costa (Portugália), 3. Assunta Scutto (Olaszország) és Andrea Sztojadinov (Szerbia)

Női 52 kg

1. forduló: Gyertyás Róza erőnyerő, Pupp Réka erőnyerő

2. forduló: Gyertyás–Kaleta (lengyel) 5–0, Pupp–Hayun (izraeli) 10–0

Negyeddöntő: Giuffrida (olasz)–Gyertyás 7–0, Toro (spanyol)–Pupp 5–0

Vigaszág: Gyertyás–Leiva (spanyol) 5–0, Van Krevel (holland)–Pupp 10–0

Bronzmérkőzés: Toro–Gyertyás 7–0

Európa-bajnok: Distria Krasniqi (Koszovó), 2. Odette Giuffrida (Olaszország), 3. Naomi van Krevel (Hollandia) és Ariane Toro Soler (Spanyolország), 5. Gyertyás Róza (Magyarország), 7. Pupp Réka (Magyarország)

A magyar válogatott programja

Április 24., Csütörtök

Férfiak, 73 kg: Szegedi Dániel (Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola), Szabó Áron (Ippon Judo Tatabánya)

Nők, 57 kg: Kovács Kitti (BHSE)

Nők, 63 kg: Kriza Anna (BHSE), Varga Brigitta (MTK Budapest)

Április 25., péntek

Férfiak, 81 kg: Tóth Botond (MTK), Ungvári Attila (Budaörsi SC)

Nők, 70 kg: Özbas Szofi (BHSE) (tv: M4 Sport)

Április 27., vasárnap

Vegyes csapatverseny: Magyarország (azegyéni indulókhoz csatlakozik Cserkaszov Mihály (+90 kg, Atomerőmű SE), Czerlau Jennifer (+70 kg, Miskolci VSC) és Nerpel Gergely (90 kg, TFSE) (tv: M4 Sport+)

A viadal mindegyik napján 10.30-tól selejtezőket, 16-tól bronzmérkőzéseket, döntőket rendeznek.