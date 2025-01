M4 Sport – Az Év Sportolója 2024 Gála: új győztest avatnak az edzőknél

Az edzők kategóriájával 1985-ben bővült ki az 1958-ban útjára induló, idén 67. alkalommal kiírt Év sportolója választás, és már a kezdetekkor dilemma elé állította a szavazójogukkal élő sportújságírókat, hogy miként hasonlítható össze a klubedzők és a szövetségi kapitányok munkássága. Pláne úgy, hogy elsőként rögtön a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Mezey György nyerte el a díjat. A szavazást kiíró Magyar Sportújságírók Szövetsége aztán 1995-ben kettébontotta a két kategóriát, külön választotta a legjobb edzőt és legjobb szövetségi kapitányt, ám 2015-ben újra egyesült a kettő, miután a szövetség új vezetősége úgy érvelt: így még értékesebb a győzelem.

2020 óta már a fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőket nem díjazzák külön, miként 2015 és 2020 között, ők is az Év edzője kategóriában méretnek meg; közülük ez alkalommal a tízes listára Jancsik Árpád, a paraúszó Konkoly Zsófia trénere került fel, de a legjobb három közé már nem választották be.

Az idei három jelölt egyike sem nyerte még el a díjat. Ábécérendben haladva az első jelölt az Év edzője-díjra Dancsházy-Nagy Tamás vívóedző, aki már Rióban és Tokióban is nagyon közel állt ahhoz, hogy tanítványai aranyat nyerjenek, mostanra viszont beérett a munkája, Párizsban olimpiai bajnok lett az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összeállítású párbajtőr-válogatott.

„Hatalmas megtiszteltetés, egyben fantasztikus érzés, hogy az olimpia évében, ebben a nemes küzdelemben ott vagyok, ott lehetek a legjobb három között. Ehhez hozzátenném, hogy az edzők között már a tízes mezőny is igencsak erős volt, én nem is tudtam volna választani, szerintem mind a tíz edzőnek a legjobb három között lenne a helye” – mondta lapunknak Dancsházy-Nagy Tamás a jelölés hírére.

A kategória másik jelöltje a hajdani Szovjetunióban, Odesszában született, 1992 óta Magyarországon élő kézilabdaedző, Golovin Vlagyimir, aki a női válogatott szövetségi kapitányaként 2024 decemberében Európa-bajnoki bronzéremre vezette a csapatot, amely néhány hónappal korábban a párizsi olimpián hatodik lett.

„Örülök a jelölésnek, ez kimagasló eredmény és jó érzés – mondta lapunknak Golovin Vlagyimir. – Tudom, hogy nagyon sok jó edző van Magyarországon, és biztos vagyok benne, hogy a legjobb tíz jelölt közül mindenki megérdemelten került volna be a legjobb háromba. Ez egyértelmű. Leginkább talán annak örülök, hogy a válogatott is ott van az első három között, és bízom benne, hogy még ennél is jobb eredményt ér el. Megérdemelnék a lányok, hogy nyerjenek, de a többi csapat is kimagaslóan teljesített az elmúlt évben. Hat évvel ezelőtt a junior kézilabda-válogatott és én is ott voltunk az első háromban a szavazáson, akkor nem sikerült az élen végezni, remélem, most befut a válogatott. Tisztában vagyok azzal, hogy sok szavazaton múlik a végeredmény, de bízom benne, hogy jól állnak a csillagok.”

Az Év edzője-díj harmadik várományosa a férfi nyílt vízi úszás párizsi olimpiai bajnoka, Rasovszky Kristóf mestere, Szokolai László. Tanítványa világbajnoki címet is nyert 2024-ben, és – nem mellesleg – a szám másik magyar érmesét, Betlehem Dávidot is felkészítette. Rasovszky és Betlehem 2024 őszén már nem vele készült – jött helyettük Sárkány Zalán, akit aranyhoz segített a budapesti rövid pályás vb-n.

„Köszönöm a tanítványaimnak, hogy úgy álltak a sporthoz, a versenyekhez, ahogy az egy magyar válogatott sportolóhoz illik – fogalmazott a Nemzeti Sport megkeresésére Szokolai László. – Három úszóm hozott a négy világversenyről aranyérmet, ez önmagában nagy eredmény, ám szerintem ennél a szavazásnál számít a szimpátia is – ha a sportújságírók értékelik az eredményeimet, az szuper lesz, ha nem én nyerek, akkor sincs gond, megyek tovább az utamon.”

Az Év edzője 1985: Mezey György (labdarúgás) 1986: Széchy Tamás (úszás) 1987: Széchy Tamás 1988: Széchy Tamás 1989: Török Ferenc (öttusa) 1990: Széchy Tamás 1991: Kiss László (úszás) 1992: Kiss László 1993: Kiss László 1994: Széchy Tamás 1995: Ludasi Róbert (kajak-kenu) 1996: Kiss László 1997: Kiss László 1998: Németh Pál (atlétika) 1999: Kiss László 2000: Sári Nándor (kajak-kenu) 2001: Fábiánné Rozsnyói Katalin (kajak-kenu) 2002: Fábiánné Rozsnyói Katalin 2003: Fábiánné Rozsnyói Katalin 2004: Fábiánné Rozsnyói Katalin 2005: Fábiánné Rozsnyói Katalin 2006: Fábiánné Rozsnyói Katalin 2007: Kuharszky Zoltán (tenisz) 2008: Turi György (úszás) 2009: Mocsai Lajos (kézilabda) 2010: Kovács István (torna) 2011: Csipes Ferenc (kajak-kenu) 2012: Széles Sándor (úszás) 2013: Shane Tusup (úszás) 2014: Shane Tusup 2015: Dárdai Pál (labdarúgás) 2016: Shane Tusup 2017: Shane Tusup 2018: Bánhidi Ákos és Csang Csin Lina (rövid pályás gyorskorcsolya) 2019: Varga Zsolt (vízilabda) 2020: Marco Rossi (labdarúgás) 2021: Decsi András (vívás) 2022: Marco Rossi 2023: Marco Rossi Az Év szövetségi kapitánya 1995: Vajda Vilmos (kajak-kenu) 1996: Széchy Tamás (úszás) 1997: Szántó Imre (ökölvívás) 1998: Angyal Zoltán (kajak-kenu) 1999: Kemény Dénes (vízilabda) 2000: Kemény Dénes 2001: Angyal Zoltán 2002: Angyal Zoltán 2003: Kemény Dénes 2004: Kemény Dénes 2005: Faragó Tamás (vízilabda) 2006: Angyal Zoltán 2007: Angyal Zoltán 2008: Kemény Dénes 2009: Egervári Sándor (labdarúgás) 2010: Kiss László (úszás) 2011: Storcz Botond (kajak-kenu) 2012: Mocsai Lajos (kézilabda) 2013: Benedek Tibor (vízilabda) 2014: Storcz Botond Az Év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője 2015: Galambos Zsolt (kosárlabda) 2016: Beliczay Sándor (kerekesszékes vívás) 2017: Beliczay Sándor 2018: Beliczay Sándor 2019: Szabó Álmos (úszás) Az eddigi győztesek