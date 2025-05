Golovin Vlagyimir Győr–Metz döntőre tippel a női kézilabda final fourban

„Több helyen is elmondtam, hogy nem panaszkodhatunk, de most május van, és a vb-t november végén, decemberben rendezik, addig még nagyon sok minden változhat, történhet. Az első körből természetesen tovább kell jutnunk, ellenfeleink közül csak Iránt nem ismerjük, de nem hiszem, hogy óriási meglepetéseket tartogatna, a második csoportkörben ránk várókkal kapcsolatban viszont sok a bizonytalanság – kezdte blogbejegyzését az MKSZ honlapján Golovin Vlagyimir. – Mi persze elsősorban magunkkal foglalkozunk, minden mérkőzésre készülünk, mindegy, ki az ellenfél. Játszunk hatvan percet, és meglátjuk, mi a vége. Ha azt tudjuk folytatni, amit az olimpia óta mutatunk, akkor ott a helyünk a legjobb nyolcban, aztán következik egy ki-ki mérkőzés, a negyeddöntő. Annak az esélyeiről még nagyon korai beszélni.”

Az NB I befejezéséről is megosztotta gondolatait: „Éveken át azt szoktuk meg, hogy a Fradi és a Győr kimagaslik, és utánuk egy-egy csapat, a Debrecen vagy a Mosonmagyaróvár lóg ki még felfelé. Most az újonc létére harmadik Esztergom és a Debrecen küzdött a bronzéremért, a negyedik és az ötödik között viszont óriási pontkülönbség alakult ki, és onnantól lefelé nagyon kiegyenlített volt a mezőny, bárki bárki ellen nyerhetett. Nagyon sok fiatalt megnéztem a kisebb csapatokban, láttam is bennük a potenciált, de ahhoz, hogy valaki a válogatottban tartósan jól teljesítsen, a Bajnokok Ligájában vagy legalább valamelyik európai kupában kell edződnie. Ezért is sajnálom, hogy a Ferencváros nincs ott a BL négyes döntőjében.”

A szövetségi kapitány bejegyzése végén a Bajnokok Ligája hétvégi négyes döntőjére tért át: „Régen több csapat is azzal a céllal vágott neki a szezonnak, hogy megnyeri a BL-t, most a többség már azt mondja, szeretne bejutni a final fourba. Mert onnantól minden teljesen bizonytalan, két napon belül két meccset kell lejátszani. Én az éves forma alapján Győr–Metz döntőre tippelek, bár a Metznek nagyon hiányozni fog a jobbátlövője, Flippes, aki babát vár. Szóval, mindent egybevetve, szerintem a Győrnek kellene hazavinnie a trófeát” – írta.