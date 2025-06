Dancsházy-Nagy Tamás: Ellenünk mindenki száztíz százalékkal küzd

– Hogyan összegezné az olimpia, a győztesen megvívott olimpia utáni hónapokat?

– Munkás időszakon vagyunk túl, ez kétségtelen – jelentette ki Dancsházy-Nagy Tamás, a többek között Párizsban aranyérmes férfi párbajtőrcsapat vezetőedzője. – Munkás, de sikeres volt a szezon eddig, hiszen három világkupaversenyt nyertünk, míg Párizsban és Heidenheimben az ötödik helyen végzett a csapat. A szezon elején nem minden olimpikonunk állt egyből munkába, ez viszont lehetőséget adott a fiataloknak arra, hogy megmutassák magukat, és örömteli dolgokat láttam tőlük a páston. Így, ezek összegzéséből alakult ki a genovai Eb-re a válogatottunk, vagyis az, hogy a csapatversenyen a párizsi aranyérmesek indulnak, míg egyéniben Keszthelyi Zsombor kapott bizalmat.

– Nem volt nehéz beindítani a szezont Párizs után?

– Az olimpia után, kivált, ha ott nyersz, természetes, ha van benned ürességérzet, hiszen elérted a célod, ugyanakkor én mind a négy fiúban azt láttam, hogy továbbra is szeret vívni, szereti ezt a sportágat.

– És hogyan áll ilyenkor az újrakezdéshez a vezetőedző, hiszen ő is feljutott a csúcsra a tanítványokkal?

– Valóban nagy vágyam teljesült azzal, hogy Párizsban aranyérmet nyert a csapat, edzői szempontból sokat jelent ez a siker, hiszen négy versenyzőt, és a Tokió utáni három év munkáját kellett koordinálni, noha az építkezésünk régebben kezdődött, mert már Rio után új csapatot kellett építeni. De szeptember 15-én ragyogó tekintetű fiatalemberek vártak a futópályán, ez pedig nekem is nagy lendületet adott, és ahogy már mondtam, a fiatalok lehetőséghez jutása hozott örömöt, hiszen Kovács Gergely és Keszthelyi Zsombor is nagyszerűen teljesített a világkupa-viadalokon. És amit a fiúk kapcsán elmondtam, magam tekintetében is kijelenthetem: szeretem a munkámat.

– Küzdött a teherrel, a Párizsban még talán édesnek tűnő, ám a hónapok előrehaladtával akár egyre nehezebbé váló teherrel, például azzal, hogy még több szem szegeződött az olimpia után a férfi párbajtőrözőkre?

– Jó ideje sokan figyelnek ránk, a sportújságírók többsége hamar észrevette, hogy a fiatalokban van lehetőség, hogy a korosztályos sikerek után a fiúk a felnőttek között is nagyot alkothatnak, úgyhogy a figyelmet, a törődést megkaptuk korábban is, ez pedig túlságosan nem változott Párizs után sem. Sokakat érdekel, mi van velünk, ezt köszönjük szépen, hiszen így, az újságírókon keresztül a sportszeretőkig is elérnek a mondataink – nem éljük meg teherként, hogy a csapatunkat nem felejtették el az olimpia után sem.

A férfi párbajtőrcsapat olimpiai bajnok lett Párizsban Dancsházy-Nagy Tamás irányításával (Fotó: Árvai Károly)

– Az olimpia utáni évet rendszerint az átrendeződés jellemzi, ilyenkor építenek sokfelé új csapatot, ekkor tűnnek fel a fiatalok – a mi csapatunk maradt a régi, és a kérdés adódik, egyelőre a helyezésekre való utalás nélkül: mit szeretne viszontlátni a csapatától Genovában?

– Szeretném folytatni ezt az évet, szezont úgy, ahogyan eddig is sikerült. Mind az öt fiúban ég a tűz, szeretném, ha mindazt, ami bennük van, ki is tennék a pástra. Egyéniben is igaz ez, csapatban jó lenne ismét látni azt, hogy egymásért mennyire tudnak küzdeni. Szeretném, ha lenne tartása a csapatnak – szükség lesz rá, hiszen az olimpiai bajnokot mindenki meg akarja verni, ellenünk mindenki száztíz százalékkal szokott vívni, ráadásul visszatérnek az oroszok is, úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk.

– Az sem feszélyezi, hogy egy olimpiai bajnok csapattól majdhogynem elvárás az arany az Európa-bajnokságon is?

– Egy magyar párbajtőrözőnek nem lehet más célja egy versenyen, csak az, hogy nyerjen, ehhez nem kell olimpiai aranyérem. Mi mindig is így vágtunk neki minden versenynek, más kérdés, hogy velünk szemben mindig ott van egy ellenfél a kezében egy pengével, és az a célja, hogy megakadályozza, hogy mi legyünk a jobbak…

Az Európa-bajnokság programja

Június 14., szombat

Egyéni, női tőr (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Pásztor Flóra, Wolf Eszter), férfi kard (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron), 9; döntők, 18.15

Június 15., vasárnap

Egyéni, férfi párbajtőr (Andrásfi Tibor, Keszthelyi Zsombor, Koch Máté, Siklósi Gergely), női kard (Battai Sugár Katinka, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca), 9; döntők, 18

Június 16., hétfő

Egyéni, női párbajtőr (Dékány Kinga, Gnám Tamara, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág), férfi tőr (Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely), 9; döntők, 18

Június 17., kedd

Csapat, női tőr (Magyarország – Wolf Eszter helyett Nekifor Erika), férfi kard (Magyarország – Gémesi Csanád helyett Szatmári András), 9; 3. helyért, 15.30; döntők, 17.30

Június 18., szerda

Csapat, férfi párbajtőr (Magyarország – Keszthelyi Zsombor helyett Nagy Dávid), női kard (Magyarország), 9, 3. helyért, 15.30; döntők, 17.30

Június 19., csütörtök

Csapat, női párbajtőr (Magyarország), férfi tőr (Magyarország), 9, 3. helyért, 15.30; döntők, 17.30