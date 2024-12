Súlyemelő-vb: Mitykó Veronika országos csúcsokat állított fel

A békéscsabaiak 24 éves versenyzője – ahogyan azt edzője, Bökfi János a manamai vb helyszínéről az MTI-nek elmondta – a nyolcfős C-csoport tagjaként az első fogásnemben három jó gyakorlattal rukkolt elő, s a 100 kiló után elbánt a már magyar rekordot érő 104, majd a további javítást jelentő 106 kilogrammal is. Az előző csúcsot is Mitykó Veronika, a szakítás tavalyi U23-as Európa-bajnoka tartotta idén április óta 103 kilóval.

Lökésben 114 kg-on mutatkozott be, sikerrel, a 118-as második fogása is jó volt, s bár a 120 kg már kifogott rajta, a 224 kilogrammos összetettje magyar csúcsot, és a C csoportban második helyet ért. Itt a korábbi országos rekord 222 kg volt, amely megállapított eredményként – úgynevezett alapcsúcsként – 2019. január elseje, az új súlycsoportok akkori bevezetése óta élt.

Hogy a teljes vb-sorrendben Mitykó összteljesítménye hányadik helyre lesz elegendő, arra csak a nyolctagú B-, illetve a kilencfős A-csoport esti versenyének végeztével derül fény.

A bahreini vb másik magyar indulója, a 76 kg-os Horváth Laura csütörtökön a 18. helyen végzett kategóriájában.