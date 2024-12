Olimpiai és paralimpiai bajnokokat is díjaztak a MEFS gálán

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Arénájában kedden tartott hagyományos díjkiosztó ünnepségén azokat az egyetemista hallgatókat díjazták, akik 2024-ben nemzetközi egyetemi világversenyeken érmes helyezést értek el, valamint az idei párizsi olimpián, paralimpián és felnőtt világbajnokságokon hallgatóként aranyérmet szereztek.

„Önök nemcsak példaképek, de nagykövetek is. Az elmúlt két évben sokszor hangzott el a sportért felelős államtitkárság részéről, hogy szeretnénk, ha sportnemzet mellett sportoló nemzet is lehetnénk. Önöknél kevesen lehetnek hitelesebbek abban, hogy a sport és a tanulás, a sportolás és a tanulmányi előmenetel is elfér egymás mellett” – mondta Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára.

A rendezvényen többször méltatták a Miskolcon és Debrecenben rendezett Európai Egyetemi Játékokat, amelyen a magyar versenyzők kiemelkedően teljesítettek, mivel összesen 58 dobogós helyezéssel – 16 arany-, 18 ezüst- és 24 bronzéremmel – megnyerték az éremtáblázatot.

Idén összesen 224 díjat adott át a MEFS, köztük többek között Gulyás Michelle, Rasovszky Kristóf, Milák Kristóf olimpiai bajnokok, valamint Konkoly Zsófia, Pap Bianka, Kiss Péter Pál paralimpiai bajnokok részesültek az Év Egyetemi Sportolója Díjban.

A MEFS gáláján hirdettek végeredményt az egyetemek közötti Magyar Egyetemi-Főiskolai országos bajnokság (MEFOB) pontversenyében – az 1000 fő hallgatóra eső pontszám alapján, ezt idén is a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (MTSE) nyerte. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lett a második, megelőzve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. A 2023–2024-es tanévi MEFOB pontverseny összetett bajnoka kategóriát, az összpontszám alapján szintén a MTSE nyerte, a Pécsi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem előtt. A gála végén pedig fogadalmat tett a januárban Torinóban sorra kerülő téli Egyetemi Világjátékokra készülő magyar csapat.

A gálán köszöntőt mondott és díjat is adott át Pósáné Rácz Annamária felsőoktatásért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Mészáros János, a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke, Deli Gergely, NKE rektor és Mocsai Lajos, a MEFS elnöke is.