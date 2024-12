A Wembley ostroma, Federer és az utolsó 12 nap, botrány egy ártatlan csókból – A sportfilmek éve is volt 2024

SPRINT

IMDb-értékelés: 7.4

A dokusorozat július 2-től tekinthető meg a Netflixen, és enged betekintést a sprinterek mindennapjaiba, nemcsak fizikai, hanem mentális oldalról is. Az alkotás első évadát hat részre osztották a készítők, akik világhírű sprinterek szemüvegén keresztül szemléltetik a sportolók mindennapjait: az első évad középpontjában főleg Sha'Carri Richardson, Noah Lyles és Shericka Jackson, valamint a 2023-as budapesti atlétikai-világbajnokság előtti és alatti felkészülésük áll. Az alkotásban – a fizikai teljesítményen túl – egyszerre kap helyet a sportág iránti szenvedély és az elkötelezettség, de ábrázolja azt is, hogy a sprintereknek mekkora áldozatot kell hozniuk minden egyes nap, már pusztán ahhoz is, hogy a legjobbak között versenyezhessenek. Az intenzív történetvezetésű film különleges hatást gyakorol a sportágat nem nagyon, vagy egyáltalán nem ismerő laikus nézőre is, mert magával ragadó, emberi megközelítést alkalmaz – így pillanthatunk be a sportolók érzelmi világába, látványos képi világgal kiegészítve. A filmet elsősorban az atlétika és a futás szerelmeseinek ajánljuk, de azok sem fognak benne csalódni, akik szeretik átadni magukat az érzelmes, nagy hatást kiváltó történeteknek.

KÜLÖNLEGES ÉPÍTMÉNYEK: A REAL MADRID SZUPERSTADIONJA

IMDb-értékelés: 8.2

Minden idők legsikeresebb futballklubjának otthona, a legendás Santiago Bernabéu Stadion az elmúlt évtizedekben több felújításon is átesett, de egyik sem volt annyira jelentős, mint a legutóbbi, amikor egyebek mellett külső acélhomlokzatot, behúzható tetőszerkezetet, és 360 fokos eredményjelzőtáblát kapott az aréna, nem beszélve a felszín alá rejthető gyepszőnyegről. A National Geographic Különleges építmények című sorozata nehéz feladatra vállalkozik, de kétségkívül a képernyő elé szegezi a nézőt: megpróbálja bemutatni az újításokat, mindezeket mérnöki szempontból is. A látványos drónfelvételek sokat dobnak az amúgy is igényes dokumentumfilmen, amely leginkább azok számára lehet nagyon érdekes, akik nem követték a nemzetközi sajtóban a stadion felújításának az állomásait. A koronavírus-járvány alatt a Real Madrid az Alfredo Di Stéfano Stadionban játszotta hazai találkozóit, miközben a munkálatok megállás nélkül zajlottak a spanyol főváros kellős közepén. S tartottak még akkor is, amikor a világjárvány lecsengésével a madridiak visszatérhettek a Bernabéuba, amely az újranyitás utáni első hónapokban emiatt csak 50-60 ezer nézőt fogadhatott. Mostanra viszont teljesen kész az aréna, egyedül a „koronaékszernek” beharangozott skybar megnyitása várat még magára...

A MEGTÖRHETETLEN TATIANA SUÁREZ

IMDb-értékelés: 6.6

A sportdokumentumfilmek rendezői leggyakrabban azokat a versenyzőket vagy játékosokat választják ki művük alanyának, akik mielőtt sikeres sportolókká váltak, nagy nehézségeket voltak kénytelenek leküzdeni. Nos, ebbe a sorba tökéletesen beleillik az HBO 80 perces dokuja, amely az amerikai MMA-harcos, Tatiana Suárez útját mutatja be a kezdetektől egészen a világhírnévig. A 34 éves korábbi birkózó négy év kihagyásra kényszerült, miután előbb nyaksérülést szenvedett, majd később pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála az orvosok, de a depresszióval is fel kellett vennie a harcot. Suárez azonban nem tört meg, erőt merített a nehézségekből, és csodával határos módon visszatért a ringbe, ahol a mai napig tömegeket inspirál teljesítményével. A film remekül mutatja be Suárez szenvedélyes személyiségét és a sportága iránt tanúsított ellentmondást nem tűrő elkötelezettségét. Aki megnézi a filmet, megtudhatja azt is, hogy honnan merítette az erőt a talpra álláshoz. Főleg a fiatal nők számára lehet nagy hatással az alkotás.

DAC FILM

IMDb-értékelés: -

Tősér Ádám 104 perces dokumentumfilmje – amely december 12. óta tekinthető meg a mozikban – a DAC futballcsapatának történetén keresztül mutatja be a csallóközi és szlovákiai magyarság sorsának alakulását, melyek mindig szorosan kapcsolódtak az egyesület életéhez. Bár az elmúlt 120 évben öt különböző államalakulat váltotta egymást a Csallóközben, a sportegyesület folyamatosan fennmaradt és működött. A dokumentumfilm – amely remek képeket és lúdbőrös felvételeket is tartalmaz – jelentősége túlmutat a sporton, hiszen a sportteljesítmények mellett a klub társadalmi és politikai jelentőségét is feltárja. Számos kérdésre választ ad a DAC Film: például arra, miért fontos a határon túli magyaroknak, hogy legyen egy labdarúgócsapatuk, melynek meccseire rendszeresen kilátogathatnak és magyarul szurkolhatnak. Vagy mit jelent a dunaszerdahelyi csapat az országban kisebbségben élő magyarok számára. A filmben láthatjuk azt is, hogy minden találkozóra százával érkeznek az anyaországi és erdélyi szurkolók, akiknek otthon megvan a saját egyesületük, de Dunaszerdahelyen – klubhovatartozástól függetlenül – a fradista, az újpesti, a diósgyőri is DAC-szurkolóvá válik. Hiánypótló remekű született, a megtekintése minden magyar futballszurkolónak erősen ajánlott.

ENNYI VOLT: EGY CSÓK, AMELY MEGVÁLTOZTATTA A SPANYOL FUTBALLT

IMDb-értékelés: 6.8

A spanyol női labdarúgó-válogatott 2023-ban történelmi sikert ért el azzal, hogy Anglia ellen megnyerte a világbajnokságot. Ezzel a győzelemmel ráadásul egy új korszak is vette kezdetét a női futballban, hiszen innentől kezdve vitathatatlanul spanyol aranykorszakról és uralomról beszélhetünk a női labdarúgásban. A vb-címre azonban árnyékot vetett az a pillanat, amikor a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség akkori elnöke, Luis Rubiales az aranyérmek átadásakor arcon csókolta a csapat egyik meghatározó játékosát, Jennifer Hermosót. Ez abban a pillanatban teljesen ártatlannak, jelentéktelennek tűnt, csakhogy másnap egészen más színezetben tűnt fel a sajtóban. Nem túlzás: világraszóló botrány pattant ki az esetből, amelynek egyik hosszú távú következménye az volt, hogy az elnök hátsó ajtón keresztül távozott a szövetség éléről. Rögtön a vb-döntő másnapján megmozdultak a nőjogi aktivisták, és valóságos lavina indult el, méghozzá akkora, hogy kihasználva a média által generált hátszelet, mindezekről filmet is készített a Netflix. Nehéz lenne tagadni, hogy a film aktuális, kényes és érzékeny témát boncolgat, de azt is, hogy meglehetősen egyoldalúan közelíti meg az ügyet – utóbbit némileg tükrözi az Internetes Filmadatbázis megosztott pontozása. De ettől még legalább egyszeri megtekintésre mindenképp ajánlott.

FEDERER: TIZENKÉT UTOLSÓ NAP

IMDb-értékelés: 7.3

Az Oscar-díjas filmes nagyság, Asif Kapadia és Joe Sabia rendezésében készült el a Roger Federer pályafutásának utolsó 12 napját bemutató dokumentumfilm. A 20-szoros Grand Slam-győztes, 310 hétig világelső klasszist eddig nem ismert oldaláról, pályafutása legsebezhetőbb pillanatában ismerheti meg a közönség a filmből. Federer úgy fogalmazott, hogy eredetileg nem a nyilvánosságnak szánta az amatőr felvételeket, hanem csak a családjának és a közeli barátainak, a kritikusok fogadtatása alapján azonban jól tette, hogy megosztotta őket a nagyvilággal is. A film középpontjában a Laver-kupa áll, ahol a karizmatikus teniszlegenda utolsó meccseit játszotta, de persze nem hiányozhatnak az archív felvételek, amelyek Federer korábbi sikereit hivatottak felidézni. Magától értetődő, hogy néhány ponton megható, ugyanakkor a vicces jeleneteket sem nélkülözi a történet, amelyet még hitelesebbé tesz, hogy a legnagyobb riválisok, Novak Djokovics, Rafael Nadal és Andy Murray is megszólalnak benne. A Prime Video streamingszolgáltató oldalán megtekinthető csaknem másfél órás dokumentumfilm remek kikapcsolódást nyújt azoknak is, akik amúgy nincsenek annyira képben a tenisz történéseivel.

A DÖNTŐ: TÁMADÁS A WEMBLEY ELLEN

IMDb-értékelés: 6.3

A listán szereplő filmek közül minden kétséget kizárólag a Robert Miller és Kwabena Oppong rendezésében elkészített, a 2021-es Anglia–Olaszország Európa-bajnoki-döntőt szurkolói szemszögből megközelítő dokumentumfilm tartalmazza a legfelkavaróbb képsorokat. Az előzmények minden futballrajongó számára ismertek: ez volt Anglia első nagy döntője 1966 óta, a Wembleybe pedig szurkolók tízezrei érkeztek nagy reményekkel, hogy megtekintsék az olaszok elleni történelmi mérkőzést. Közülük azonban több ezren nem rendelkeztek jeggyel, és erőszakkal, lerészegedve próbáltak meg bejutni a stadionba. A rosszul felkészített személyzet nehezen tudta kezelni a helyzetet, a kialakult káosz és tumultus miatt sokan sérülést szenvedtek. A Netflix dokumentumfilmje ezeket a hibákat veszi sorba drámai képsorokkal, szemtanúk megszólalásaival fokozva a hatást. De segíti a nézőket a sport neve mögé bújó huliganizmus következményeinek a megértésében, s megkísérli feltárni, hogy a koronavírus miatt kialakult tömeges frusztráció mekkora szerepet játszhatott az erőszakos cselekedetekben. Kiknek ajánljuk? Az elrettentés miatt (is) mindenkinek.