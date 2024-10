Nadal, Djokovics és Federer is üzent az osztrák Sportgálán

Az osztrák sportújságírók szavazatai alapján a férfiaknál a kitesurfben Párizsban olimpiai bajnok Valentin Bontus győzött, míg a gerelyhajítás Európa-bajnoka, Victoria Hudson lett az év női sportolója. Az év csapatának a szintén olimpiai aranyérmes vitorlázó-kettőst, Lara Vadlaut és Lukas Mährt választották meg a sportújságírók (itt két futballgárda végzett még a dobogón, az osztrák válogatott és a Sturm Graz). Különleges megtiszteltetésben volt része a SMA tiszteletbeli elnökének, az osztrák riporterlegendának, Michael Kuhnnak, aki a válogatott gólrekorder futballhőstől, az idén 60 éves Toni Polstertől vehette át az életművéért járó különdíjat. A kézilabdakapus Konstantin Möstl az év újoncának járó elismerésben részesült, Natalja Edert és Thomas Frühwirthet pedig az év fogyatékkal élő sportolójának választották.

Valentin Bontus a két műsorvezetővel (GEPA Pictures/Sporthilfe)

Lara Vadlau és Lukas Mähr (GEPA Pictures/Sporthilfe)

A vörös szőnyegen 1400 vendéget felvonultató, az osztrák köztelevízió (ORF) által élőben közvetített Sportgálán, amelynek profitja minden évben az osztrák sport műhelyeit gazdagítja, szinte állandó meghívottként ezúttal is ott volt Hunyady Emese, az osztrák színekben olimpiai bajnok magyar gyorskorcsolyázó, de ezúttal is érkeztek vendégek Budapestről is: az osztrák szövetség meghívására a magyar (MSÚSZ) és a nemzetközi sportújságíró-szövetség (AIPS) elöljárói, Szöllősi György, lapunk főszerkesztője és Csisztu Zsuzsa, lapunk főmunkatársa is a főasztalnál kapott helyett, mások mellett Charles Camenzulival, az AIPS Europe máltai elnökével, Michael Schuennel, a házigazda SMA elnökével, Toni Polsterrel, Michael Kuhnnal és kísérőikkel együtt.

Balról jobbra: Szöllősi György, Hunyadi Emese és Csisztu Zsuzsa (Fotó: NS)

„Számos kitűnő és újító ötletet láttunk, és bevallom, nagyra értékeltem, hogy a televíziós gálát két tehetséges női műsorvezető-kolléga vezette rendkívül oldott hangulatban, de roppant profi módon – mondta a bécsi tapasztalatokról a Nemzeti Sportrádióban Csisztu Zsuzsa, az AIPS alelnöke. – Azt is öröm volt látni, hogy az osztrák Sportgálán az ország nemzetközi kaliberű sztárjai is örömmel jelennek meg, ahogy a kétszeres BL-győztes David Alaba is, aki a pályafutását lezáró korábbi Grand Slam-győztes teniszezőnek, Dominik Thiemnek nyújtotta át az Életműdíjat, és olyan világsztárok is videoüzenetet küldtek búcsúzó kollégájuknak, mint Rafael Nadal, Novak Djokovics vagy Roger Federer” – tette hozzá Csisztu Zsuzsa.

David Alaba, a Real Madrid hátvédje (Fotó: GEPA Pictures/Sporthilfe)