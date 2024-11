„Öreg barátod neked szurkol most is és a jövőben is” – Federer is üzent a búcsúzó Nadalnak

A közösségi oldalára feltett, háromoldalas írásban a 20-szoros Grand Slam-bajnok kifejtette, sokszor kikapott a balkezes spanyol sztártól – többször, mint ahányszor sikerült legyőznie őt –, és senki sem állította akkora kihívások elé, mint a salakkirály.

„Salakon olyan volt, mintha a te udvarodban játszottunk volna, és úgy kellett küzdenem, mint még soha életemben. Újra kellett alakítanom a játékomat, és még az ütőm fejméretét is miattad növeltem meg, hogy hátha az segíteni fog” – fejtette ki a 43 éves svájci klasszis, megemlítve Nadal jellegzetes rituáléit a vizes palackok elhelyezésétől a hajrendezésen át az alsónemű megigazításáig. „Ez az egész titokban tetszett nekem, mert annyira egyedi volt, annyira rafás” – tette hozzá.

Federer megemlítette, hogy friss világelsőként érkezett Miamiba 2004-ben, aztán ott kikapott egy nagy bicepszű tehetségtől, akiről már sokat hallott teniszes berkekben. Közös emlékként idézte fel a félig füves-félig salakos pályán vívott bemutató meccsüket, a rekordot jelentő 50 ezer ember előtt vívott dél-afrikai találkozójukat, illetve hogy nem egyszer szó szerint egymást támogatták a fáradtságtól a döntő utáni díjátadón.

„Hálás vagyok neked, hogy a gyermekeim az akadémiádon edzhettek, bár aggódtam, hogy balkezesként térnek haza onnan” – írta tréfásan bejegyzésében. Közölte, a 2022-es londoni Laver Kupán az volt a legcsodálatosabb, hogy Nadallal vívhatta az utolsó mérkőzését, de nem ellenfélként, hanem páros partnerként, és aznap a pályát és a könnyeket is megosztották egymással.

„Most a karriered lezárására összpontosítasz, úgyhogy majd utána beszélünk. Tudd, hogy öreg barátod neked szurkol most is és a jövőben is. Üdvözöl rajongód, Roger!” – írta zárszóként.

A spanyolok 22-szeres Grand Slam-bajnoka a délután Malagában rajtoló Davis Kupa-döntőn zárja le pályafutását, de még nem tudni, hogy melyik mérkőzésen lép pályára. A spanyol-holland negyeddöntő 17 órakor kezdődik.