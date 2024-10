NS-látogató: kínai kolléga a szerkesztőségben

A 2000-es sydneyi olimpia óta minden nyári olimpiáról, és a pjongcsangi téli játékokról is tudósította az országos kínai sportlapokat és más régiós sportorgánumokat is a neves kínai sportújságíró, Hszü Tulus Sao-lian, akit a nemzetközi sportmédia közössége elsősorban Tulusként ismer a szakmában. A 2017-es FINA világbajnokságra első ízben hazánkba látogató szakember akkor még a TENCENT nevű kínai tech-óriás és online médiamogul vezető szerkesztője és újságírója volt és nemzetközi kapcsolatait is egyre szélesebbre tárva azóta, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség, az AIPS egyik legaktívabb kapcsolattartójává vált a távol-keleti országból.

A ma már önálló sportmenedzsment vállalatot is működtető szakember másodjára járt Budapesten, és az AIPS Europe alelnöke és lapunk főszerkesztője, Szöllősi György meghívására a Nemzeti Sport szerkesztőségébe is ellátogatott, ahol érdekes szakmai beszélgetést folytatott az idei párizsi olimpia követő tapasztalatokról is. Csisztu Zsuzsa elkísérte kínai kollégáját a Nemzeti Sportrádió stúdiójába is, ahol a csatorna főszerkesztő-helyettese, Virányi Zsolt és az MTVA Nemzetközi Kapcsolatokért felelős vezetője, Péntekné Bándy Krisztina fogadta a vendéget, aki „a nyári olimpiánál valamivel nagyobb szabású sportesemény”, a jövő évi Kínai Nemzeti Játékok szervezésében is részt vesz.