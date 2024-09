Kisorsolták a Nemzeti Vágta előfutamainak sorrendjét

„A legnagyobb újdonság, hogy most először nem két, hanem háromnapos a lovasünnep. A Nemzeti Vágta nulladik napján, pénteken a Nemzetközi Rendőr Lovasverseny keretében nyolc ország lovas rendőrei mérik össze tudásukat – mondta Lázár, majd hozzátette: – Az utánpótlás, a jövő is biztosítva van, hiszen hatalmas érdeklődés övezi a 18 éven aluliak versenyeit is, akik immár két korcsoportban, 10-13 éves korig a Huszárgyerek Vágtán, 14-17 éves korig a Kishuszár Vágtán indulhatnak.” Lázár elmondta, sokan kérdezik tőlük, miért nem a budapesti Hősök terén rendezik meg a viadalt, de úgy gondolja – bár a Hősök tere kétségkívül alkalmas volt arra, hogy a lovassportokat csak kevéssé ismerőkhöz közelebb hozzák a lovaglás világát – örül annak, hogy a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont impozáns stadionjában rendezhetik a versenyt, hiszen nem is olyan régen éppen ott, több mint 40 000 néző vett részt a négyesfogathajtó-világbajnokságon. Beszédét így zárta: „Nyeregbe vidék, nyeregbe Magyarország, hajrá, Nemzeti Vágta!”

Szilvásváradon négy lovas áll majd egyszerre rajthoz, az elődöntőkbe bejutó hatvan felnőtt lovas tizenöt előfutamban indul. A felnőtt lovasok sorrendjét húzással, közjegyző jelenlétében állapították meg. A Nemzeti Vágta stratégiai partnere a Nemzeti Sport, lapunk képviseletében Molnár Irina, az NSÜ üzletfejlesztési igazgatója is a sorsolók között volt.

Molnár Irina a sorsoláson

1. futam: 1. pálya: Borota 2. pálya: Szabadka 3. pálya: Nyárádszereda 4. pálya: Tiszafüred

2. futam: 1. pálya: Kecskemét 2. pálya: Kraszna 3. pálya: Vámospércs 4. pálya: Göd

3. futam: 1. pálya: Egervölgy 2. pálya: Ácsteszér 3. pálya: Répcelak 4. pálya: Kétegyháza

4. futam: 1. pálya: Decs 2. pálya: Farkaslaka 3. pálya: Abony 4. pálya: Dunaszerdahely

5. futam: 1. pálya: Bőcs 2. pálya: Kocs 3. pálya: Tata 4. pálya: Gyenesdiás

6. futam: 1. pálya: Sóstófalva 2. pálya: Bácskossuthfalva 3. pálya: Ajak 4. pálya: Hernádkak

7. futam: 1. pálya: Vácduka 2. pálya: Illyefalva 3. pálya: Csörög 4. pálya: Szemenye

8. futam: 1. pálya: Kisgyőr 2. pálya: Kapuvár-Garta 3. pálya: Etéd 4. pálya: Bácsfeketehegy

9. futam: 1. pálya: Tahitótfalu 2. pálya: Vácrátót 3. pálya: Magyarkanizsa 4. pálya: Györe

10. futam: 1. pálya: Szilvásvárad 2. pálya: Farád 3. pálya: Hosszúfalu 4. pálya: Kishegyes

11. futam: 1. pálya: Madaras 2. pálya: Nagyernye 3. pálya: Baja 4. pálya: Petesháza

12. futam: 1. pálya: Viszák 2. pálya: Nyíregyháza 3. pálya: Ács 4. pálya: Sződ

13. futam: 1. pálya: Iván 2. pálya: Tallós 3. pálya: Lendva 4. pálya: Adorján

14. futam: 1. pálya: Szomolya 2. pálya: Sepsiszentgyörgy 3. pálya: Őcsény 4. pálya: Nyúl

15. futam: 1. pálya: Kocsér 2. pálya: Hatvan 3. pálya: Csetény 4. pálya: Szentkirály