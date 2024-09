Fallabda: tizenhat év után rendeznek ismét rangos viadalt hazánkban

Tizenhat éve nem rendeztek olyan rangos fallabdaversenyt hazánkban, mint a vasárnap kezdődő Budapest Squash Opent – a Nemzetközi Fallabdaszövetség (Professional Squash Association, PSA) égisze alá tartozó, 25 ezer dollár összdíjazású verseny a 2024–2025-ös PSA Squash Tour egyik állomása lesz, és szeptember 22–26. között rendezik a budapesti Ormai László Asztalitenisz Csarnokban. A 2028-as Los Angeles-i olimpia programjába új sportágként bekerülő fallabda világranglistájának legjobb ötven játékosa közül többen is elindulnak, köztük kiemeltként a jelenleg 38. helyen álló, 27 éves Farkas Balázs – további két honfitársunk, a 17 éves Sáli Barnabás (365.) és a 22 éves Takács Benedek (495.) szabadkártyával szerepelhet.

A rendezvényt felvezető, a verseny helyszínén tartott szerdai sajtótájékoztatón Farkas Balázs és Sáli Barnabás mellett részt vett Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja és a Budapest Open fővédnöke, Oszkó Péter, a Magyar Fallabdaszövetség elnöke és Kékesi Zsuzsanna, a sportági szervezet főtitkára.

„A Los Angeles-i olimpián bemutatkozó öt sportág közül szerintem kettőnek van esélye tartósan a programban maradni, a fallabdának és a krikettnek – fogalmazta meg gondolatait a sportág lehetséges ötkarikás jövőjéről Fürjes Balázs. – Bár a fallabdának a kriketthez képest még nagyobb, mert utóbbihoz nagy létszám kell, a NOB pedig jelenleg éppen ennek korlátozására törekszik. Úgy gondolom, három tényező nagyon fontos a fallabda olimpiai esélyeit illetően: egyrészt dinamikusan és egyetemesen fejlődő sportág, amely minden kontinensen, egyre több országban jelen van, másrészt költséghatékonyan megrendezhető, nincs szükség új létesítményekre a lebonyolításához, végül pedig látványos, élvezhető, a szabályok könnyen megérthetők a nézők számára, így tévéközvetítésre is alkalmas.”

Oszkó Péter kifejtette, a verseny jó alkalmat jelenthet, hogy Magyarország belépjen azon fallabdanemzetek sorába, amelyeknek nemcsak egy, hanem több, legalább négy-öt topjátékosa is van, akiknek a későbbiekben akár nem is kellene arra kényszerülniük, hogy állandóan külföldre utazzanak versenyezni. „Remélem, fontos mérföldkő lesz ez a viadal a magyar fallabda fejlődésének szempontjából, mert rangos nemzetközi mezőnyben mutathatják meg magukat a játékosaink a világnak. Minél többeket biztatok arra, hogy látogassanak el a mérkőzésekre: a fallabdának olyan izgalmas labdamenetei vannak, hogy a nézők azt érezhetik, legszívesebben ők is kipróbálnák.”

„Nagyon megerősödött a nemzetközi mezőny, simán elképzelhető, hogy a ranglistán tizennegyedik helyezett kikap a negyvenharmadiktól, kevés tényező választja el egymástól a játékosokat – így Farkas Balázs, aki harmadik kiemeltként csak hétfőn, a második körtől kapcsolódik be a küzdelmekbe. – Nehéz ellenfelek jöhetnek szembe, de szeretek erősebb riválisok ellen játszani, mert ellenük tudom megmutatni igazán, mire vagyok képes, valamint ha sokan támogatnak a helyszínen, az adhat akkora pluszt, hogy kiélezett szituációkban felém billenhet a mérleg, még ha egyébként nem is én vagyok az esélyes egy adott mérkőzésen.”

Farkassal kapcsolatban Fürjes Balázs hozzátette, még nem teljesen kidolgozott a fallabda olimpiai kvalifikációs rendszere, de nagy valószínűséggel 32-es főtáblával rendezik meg az ötkarikás viadalokat mind a férfi, mind a női mezőnyben, és nemzetenként két versenyzővel – eszerint napjainkban Farkasnak jó esélye lenne kijutni az olimpiára, hiszen bár 38. a világranglistán, tizenegy előtte álló fallabdázó egyiptomi.

Kékesi Zsuzsanna elmondta, 12 nemzet sportolói képviseltetik magukat a Budapest Openen – a 24-es főtábla első két fordulóját nyolc-nyolc mérkőzéssel vasárnap és jövő hétfőn bonyolítják le, a negyeddöntőt kedden, az elődöntőt szerdán, a finálét csütörtökön rendezik, a jegyvásárlók pedig adott nap összes mérkőzését láthatják.