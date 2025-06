NB II-t ért a 12 gól, csatárt igazolt a Kecskemét

Farkas Balázs Zoltán pályafutása Angyalföldön indult, majd csatlakozott előbb a III. Kerület, később a Pénzügyőr utánpótlásához. A legutóbbi idényt a harmadosztályú Monornál töltötte, amelynek színeiben 30 bajnokin 12-szer betalált, tehát megduplázta a 2023–2024-es kiírásban – akkor még a PSE-nél – szerzett góljai számát.

„Óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, álmomban sem gondoltam volna, hogy két NB III-as idény után egy ilyen kaliberű klubtól kapok bizalmat. Jó idényen vagyok túl a Monorral, ami mögött egy kitűnő közösség állt, ez párosult az egyéni képességekkel is. Tavaszra én is teljesen beilleszkedtem, elfogadtak, ezáltal az önbizalmam is megjött a gólok mellett. Tipikus erőcsatár vagyok, a befejezés a fő erősségem, illetve a labdák megtartása, ami a 190 centiméteres magasságomból is jön. Szeretném a KTE-t is gólokkal segíteni, hogy a klub elérje a célját az idény végén” – fogalmazott a 19 éves Farkas a kecskemétiek közleményében.

A 190 centiméteres csatár életkora miatt azért is lehet hasznára a KTE-nek, mert a másodosztály új idényében csapatonként legalább két 2006-os – vagy annál fiatalabb – játékosnak végig pályán kell lennie.