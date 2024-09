Berki Krisztián elárulta, mit sajnál a visszavonulása kapcsán

„Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki a szavazatával bizalmat szavazott nekem – mondta Berki Krisztián. – Örülök, hogy látom a nyitottságot, és azt, hogy az elnökségben egyenlő félként kezelnek minket, fiatal generációjú sportolókat. Komoly felelősség ez, hiszen a Nemzet Sportolója, dr. Magyar Zoltán után képviselhetem tovább a tornasportot. Már eddig is sokat tanultam tőle, ő elnökként mindig a sportolók érdekeit nézi. A megválasztásom után annyit mondott: lesz dolgod bőven.”

A folytatásban az olimpiai bajnok a nemrég véget ért párizsi játékokon szerepelt tornászainkról is elmondta a véleményét.

„Hihetetlen eredmény, hogy Mészáros Krisztofer a kilencedik helyen tudott végezni. Az összetett versenyzők mindig a non plus ultrák a tornában, de neki vannak kiemelkedő szerei is, amelyekben szintén a csúcsra törhet. Meg kell köszönjem neki, hogy ő van nekünk.”

„Szerencsére azt mondhatom, hogy férficsapatunk nagyon jó összetételű gárda, hiszen fiatal versenyzőkből áll és jó látni, ahogy készülnek. Krisztofer húzza a többieket és a régi motoros versenyzők is vérszemet kaptak. Hihetetlen, amit a tornateremben művelnek” – tette hozzá Berki.

A beszélgetésben szó esett még a friss MOB elnökségi tag visszavonulásáról is, amivel kapcsolatban egyvalamit sajnál:

„Ahogy éreztem a pályafutásom végét, tudtam, hogy olyan generációnak adhatom át a stafétabotot, amely méltón képviseli majd a tornasportot. Talán csak azért fáj a szívem, mert nem tudtam versennyel búcsúzni és ezzel visszaadni valamit a közönségnek.”

A TELJES BESZÉLGETÉS IDE KATTINTVA HALLGATHATÓ MEG!