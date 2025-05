Tizedik lett a magyar páros a torna Eb-n

Minden sportág igyekszik újítani, de legalábbis megfelelni a változó kornak, ezzel együtt a szurkolói elvárásoknak: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 2028-as Los Angeles-i játékok programjába már felvette a torna új versenyszámát, a vegyes párosok viadalát.

A lipcsei Európa-bajnokság harmadik napján be is mutatkozott a szám, melynek lényege az, hogy az első két nap selejtezős eredményei alapján a 16 ország egy-egy női és férfi versenyzője léphet pódiumra – mégpedig a szabályrendszerben meghatározott három-három szer egyikén. A férfiaknál a talaj, a korlát és a nyújtó, a nőknél az ugrás, a gerenda és a talaj ez a három szer, amelyből az indulók választják ki, melyiken mutatják be a gyakorlatukat.

Az eredmények összesítése után a legjobb nyolc páros marad állva, ekkor már csak a „maradék” két-két szerből lehet választani, aztán az újabb összegzés után következik a bronz- és az aranycsata két-két páros részvételével – az utolsó, még a „zsákban maradt” szeren.

A magyar színeket Mészáros Krisztofer és Mayer Gréta képviselte az Eb harmadik napján, és a negyedik helyen (!) rangsorolta őket a rajtlista az első két nap eredményei alapján.

Mészáros Krisztofer a talajt, Mayer Gréta a gerendát választotta az első körben, sajnos Mayer lepottyant a szerről, így elszállt az esély a továbblépésre – a mieink a tizedik helyen végeztek.

A helyszínről érkező hírek szerint a nézőknek nagyon tetszett-tetszik az új versenyszám, a nap végén végképp ez lehetett a közönség (majdnem) egészének a véleménye, hiszen német aranyérmet hozott a viadal, a hazaiak a döntőben a briteket győzték le, míg a bronzéremért vívott csatát az olaszok nyerték meg a franciák ellenében.

TORNA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, LIPCSE

Vegyes csapatverseny. Európa-bajnok: Németország (Timo Eder, Karina Schönmaier), 2. Nagy-Britannia (Jake Jarman, Ruby Evans), 3. Olaszország (Lorenzo Minh Casali, Manila Esposito), …10. Magyarország (Mészáros Krisztofer, Mayer Gréta)