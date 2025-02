Elindult a Fiatal Sportvezetők Programjának második kurzusa

A nagy sikerrel zárult őszi, első kurzus után pénteken újabb sportolók kezdték meg a MOB Fiatal Sportvezetők Programjának következő felvonását. A kezdeményezés lényege, hogy a pályafutásuk vége felé járó vagy egyszerűen csak előre tervező sportolóknak utat mutassanak, miként és milyen területeken helyezkedhetnek el a sportvilág egyéb területein. A MOB főtitkára, Fábián László kiemelte, a bizottság célja, hogy az érdeklődőket minden lehetséges eszközzel segítse – ennek egyik része ez a program, amelyben az előadók és a mentorok célzottan is koncentrálnak a jelentkezőkre.

A most induló kurzusban olyan mentorok bábáskodnak a sportolók mellett, mint például Gyurta Dániel, Imre Géza, Märcz Tamás, Sinkó Andrea és Szántó Éva, vagyis akik sikeres pályafutásuk után a sportvezetésben is megtalálták a helyüket. Az első kurzus jó híre sokakhoz eljutott, így a kétszer háromnapos programra jelentkezők száma ezúttal is elérte a maximumot – pénteken többek között Kerekes Gréta atléta, Bartalis István jégkorongozó, Kempf Zoltán BMX-es és Sebestyén Dalma úszó is „iskolapadba ült”.

A mentorok közvetlen segítsége mellett a sportolók különböző előadók gondolatait és tanácsait hallgathatják meg egyebek mellett sportdiplomácia, tárgyalás- és érveléstechnika, személyiségfejlesztés és önismeret, pénzügyek, üzleti szervezés, protokollismeretek, kommunikációs tréning és digitális kommunikáció témakörökben.

Az első előadó Fürjes Balázs NOB-tag volt, aki elmondta, kiemelten fontos feladat a lehető legtöbbet visszaadni a sportolóknak a pályafutásuk során nyújtott erőfeszítéseikért cserébe.

„A sportolók igazán speciális helyzetben vannak, akiknek mi, szurkolók nagy hálával tartozunk, mert a versenyeken minket is képviselnek. Egy sportoló feláldozza életének jelentős részét, elképesztő fegyelemmel, összeszedettséggel, kitartással, lemondással, azért, hogy versenyezni tudjon, aztán egyszer csak 30-35 éves korában olyan helyzetbe kerül, mint a társasjátékban, hogy »vissza a nulladik mezőre«. Véget ér a versenyzői karrierje, és teljesen új életutat kell megtennie úgy, hogy a civilek ezt 18 éves korukban kezdik, és 35 évesen már elértek valamit a saját területükön. A MOB valójában egy nagy család, és fontos, hogy minden családtagról, minden élethelyzetében gondoskodjunk. Kulcsfontosságúnak tartom, hogy minden segítséget megadjunk az aktív versenyzőknek ahhoz, hogy előre tudjanak gondolkodni a pályafutásuk utáni karrierjükről. Készüljenek rá, fel tudják mérni, milyen lehetőségek állnak előttük, és hogy ezt az egészet ne krízishelyzetként, nehézségként éljék meg.”