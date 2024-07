Ülésezett az MPB – Illés Fanni viszi a zászlót a paralimpia megnyitóján

Az MTVA Sajtó és Marketing Irodája csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az MPB budapesti közgyűlésén Szöllősi György, az MTVA Sportkoordinációs Szerkesztőbizottságának elnöke, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője jelentette be az együttműködést, amelynek révén bekapcsolódhatnak a rádióhallgatók a paralimpiai játékokba. A közlemény hangsúlyozta: a közmédia sportcsatornáinak kiemelt közszolgálati feladata beszámolni a hazai és külhoni sportélet minden érdemi eseményéről, a magyar sportolók valamennyi sikeréről a kiemelt sportágakban éppúgy, mint az utánpótlás, a szabadidő- vagy a parasport területén. Ezért a társadalmi szempontból fontos, népszerű sportágakra is odafigyelve szolgálja a közszolgálati médiumok teljes sportportfóliója a sportszerető közönség igényeit. A Nemzeti Sportrádió különös hangsúlyt fektet az olyan értékteremtés szempontjából fontos példaértékű sportteljesítmények bemutatására, mint a paralimpia. „A Nemzeti Sport, ahogyan Atlanta óta minden nyári paralimpiáról, most is a helyszínről tudósít. Természetesen az M4 Sporton is folyamatosan követhetik majd a magyar sportolók szereplését, amellyel most először, nagy terjedelemben foglalkozik a Nemzeti Sportrádió is helyszíni tudósítói révén” – mondta Szöllősi György a megállapodás megkötésének jelentőségéről. Szöllősi György, az MTVA Sportkoordinációs Szerkesztőbizottságának elnöke (Fotó: Árvai Károly) Szabó László, az MPB elnöke hangsúlyozta, a közmédia zászlóshajója lesz azon törekvésnek, hogy a magyar sportújságírók közössége mindent megtesz azért, hogy még nagyobb figyelem irányuljon a magyar paralimpikonokra a párizsi játékokon. „Az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió már a tokiói olimpián magasra tett lécet is megemelve, korábban nem tapasztalt mennyiségű és minőségű tartalmat kínál majd a magyar paralimpiai csapatról. A Nemzeti Sport és más médiumok is helyszíni tudósítóval és fotóssal lesznek jelen, hogy mindig a legfrissebb tájékoztatást kaphassák a sportkedvelők” – részletezte Szabó László. A közmédia reményei szerint a közvetítéseknek köszönhetően a paralimpikonok inspiráló teljesítményei több emberhez jutnak el, és nemcsak motivációt nyújthatnak a hasonló helyzetben lévő embereknek, de példát is mutathatnak és megerősítik a nézőket abban, hogy a sport mindenkié – áll a közleményben.