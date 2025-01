A paralimpiai bajnok Pap Bianka hosszabbított a Vasassal

A fővárosi egyesület pénteken a honlapján közölte, hogy Szabó Álmos tanítványa úgy döntött, a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára is felkészül és továbbra is a Vasas színeiben versenyez.

„A párizsi paralimpia előtt és alatt még nem biztos, hogy határozott igent mondtam volna az újabb négy évre, de ahogy ülepedtek a dolgok, egyértelművé vált, hogy szeretném folytatni. Az utóbbi időszakomat a pihenés mellett főleg a jogi egyetemmel és a vizsgákkal töltöttem, és bizony be kell vallanom, egyre jobban hiányzott az úszás – idézte az oldal a 24 éves úszót, aki azt is elmondta, hogy a következő paralimpiai ciklusban új alapokra helyezik a munkát edzőjével. – Én mindenképpen úgy szeretnék fokozatosan belevágni a munkába, hogy élvezzem az úszást, örömet okozzon, és ez által fizikailag és mentálisan is rendben legyek. Ha ez összeáll, akkor jönni fog a motiváció és az eredmények is, ebben egészen biztos vagyok.”

Pap Bianka azt is elárulta, nem volt kérdés neki, hogy marad a Vasasban.

A klasszis úszó három paralimpián összesen két arany-, négy ezüst- és két bronzérmet nyert, ebből a tavalyi, párizsi eseményen egy-egy arany, ezüst és bronz volt a „termése”. Mindezek mellett hatszoros világ- és hétszeres Európa-bajnoknak mondhatja magát.