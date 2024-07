Kövesd élőben az idei Kékszalagot!

A vitorlás versenyeket – mint például a balatoni Kékszalagot is - jellemzően a parttól távol, a nyílt vizeken rendezik, mert ott általában stabilabb a szél és a vízmélység is alkalmas arra, hogy nagyobb merülésű hajók zavartalanul közlekedjenek. Azok az érdeklődők, akik nem jutnak ki a vízre és messziről nézik a versenyt, általában sok fehér, vagy szerencsésebb esetben színes hátszélvitorlákból álló mezőnyképet láthatnak egy vitorlásversenyből. Csodás látvány ahogy a nagy vízterületen elterül sok hajó, de mennyivel izgalmasabb lenne közelről látni, hogy mi is történik a regattán. A modern technika által lehetővé tett élő közvetítés révén az érdeklődőkhöz közelebb lehet hozni a sportot, testközelből lehet megmutatni a vitorlás versenyzés szépségeit, nehézségeit. Az operatőrök, motorcsónakokban ülve a hajók közelébe tudnak menni, és meg tudják mutatni, hogy mi is történik a hajókban, hogyan állítják a vitorlákat, hogyan dolgozik össze a csapat egy forduló alatt, hogyan húznak fel egy hátszélvitorlát. Külön izgalmat ad az élő közvetítésnek, hogy a nézők egyidejűleg élik át az eseményeket a versenyzőkkel. A több kameraképből összeálló adással, sok szemszögből, élvezetes látványt lehet közvetíteni. Lehetőség van arra is, hogy olyan helyekről érkezzenek képek, ahova nem ülhet operatőr, például egy hajó fedélzetéről, vagy az árbócok magasságából, ahova egy drónnal könnyedén fel lehet vinni egy kamerát.