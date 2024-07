A Kékszalag alapítói nagyon megéreztek valamit

Egyrészt a siker titka a teljesen egyszerű történet: kerüld meg vitorlással kikötés nélkül a Balatont. Ez az a teljesítmény, az a tett, amely minden egyes résztvevőnek élményt és sikert jelent, akkor is, ha nem a közvetlen élmezőnyben vitorlázik.

A KÉKSZALAG LEGEREDMÉNYESEBB HAJÓJA: A TRAMONTANA 1940 és 1989 között hétszer volt a leggyorsabb a tókerülőn. A Tramontana a Balaton második legöregebb vitorlása, 1910-ben épült Hamburgban, W. von Hecht műhelyében, Tramontana II. néven. 8mR yacht, osztályának egyetlen képviselője idehaza. 1907 és 2008 között körülbelül 500 darab 8mR épült, ebből 177 fut ma is még a világban. 1908 és 1936 között olimpiai hajóosztály volt. Az osztályjelzés félrevezető: nem nyolc, hanem 12.95 méter hosszú, 2.23 méter széles, az árbóc hossza a fedélzet felett 17.9 méter. (A nyolcas szám a megadott tervezési képlet végeredménye kell, hogy legyen, azaz konstrukciós osztályról van szó, a hajók tehát nem tökéletesen egyformák.) Ennyit a száraz adatokról. Ami képletekkel leírhatatlan, az a hajótest kecses, lágy formája, a túlvitorlázott hajó finom dőlése már gyenge szélben is, és a 2010-ben, a balatonfüredi Bruckner műhelyben befejeződött teljes, korhű felújítás gyönyörű részletei.

Másrészt amikor kimondták: a versenyt bármely vitorlás megnyerheti, amely a leggyorsabban vitorlázza körbe a tavat. A „bármely” szót a verseny több évtizedes történetében többször elfelejtették, különféle meggondolásokból különböző hajóosztályokat zártak ki a lehetséges indulók közül. Már egy ideje újra a leggyorsabb – a legkorszerűbb, a leginnovatívabb – nyerhet. Furcsának tűnik, de igaz: úgy vagyunk a legkorszerűbbek, ha ragaszkodunk a hagyományok betűjéhez és szelleméhez.

Innováció, csapatmunka, kreativitás – ezek azok az értékek a sikeres versenyvitorlázásban, amelyeket a Raiffeisen Bank magáénak érzett, és így idén is fő támogatója lesz az 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjnak.

„Egy 140-160 km-es navigációs verseny – a partok érintése nélkül – nagy figyelmet, hajós felkészültséget, vitorlázó tudást és egész embert kíván. Éppen ezekért a hajós erényekért óhajtja Hungária Yacht Club egy versenyt kiírni, melynek első díja a Balaton Kék szalagja volna” – így szól a kor legjobb magyar versenyvitorlázói által 1934-ben megfogalmazott eredeti versenykiírás. Ezzel megszületett Európa legrégebbi és leghosszabb távú vitorlás tókerülő versenye.

A Kékszalagot a kor legprogresszívebb magyar versenyvitorlázói, Antal Miklós, Grofcsik János, dr. Tuss Miklós, dr. Keresztúry Gyula és barátaik találták ki Hungária Yacht Clubban. Az alapítók úgy döntöttek, hogy a tókerülőn bármilyen vitorlás hajóval lehessen indulni és győzzön a leggyorsabb, legkitartóbb! Az első Kékszalag 21 hajót felvonultató mezőnye 1934. július 27-én kora reggel rajtolt Balatonfüredről. Akkor is, és azóta is a pálya kelet felé vezet, tehát a hajók akkoriban Alsóörsnél, ma Kenese előtt kerülik az első bóját. Siófok előtt elvitorlázva át a Tihanyi-csövön tartanak Keszthely felé, majd onnan vissza Balatonfüredre. A táv légvonalban 155 km.

Az első győztes az Ugron Gábor vezette Rabonbán 30-as cirkáló lett, és a résztvevők közül csak ketten adták fel a versenyt. A Kékszalag nagy sikert aratott és ettől fogva kétévenként megrendezték. Többnyire júliusban, lehetőleg holdtölte közeli hétvégéken, hogy az éjszakai vitorlázást segítse a holdfény.

(Fotó: Magyar Vitorlás Szövetség/Szántó Áron)

1936-ban és 1938-ban is egy kis, nyitott uszonyos vitorlással, 22-es versenyjolléval nyert Kovács Béla. 1940-ben győzött először olyan hajó, amelyet nő kormányzott: Kultsár Istvánné Gordon Evelyn vezette a Tramontánát és a gyönyörű hajóval két év múlva duplázott. A Tramontana ma a Kékszalag legsikeresebb hajója, hiszen összesen hétszer győzött a tókerülőn.

1944-ben a háború frontja elérte Magyarországot, törölték a hosszútávú túraversenyeket így a Kékszalag elmaradt. A magyar vitorlázók elszánt versenyezni akarását mutatja, hogy a Kékszalag napjára azért a Hungária Yacht Club kiírta a Szent László Év vitorlásversenyt a Balatonfüred-Kereked-Zamárdi háromszögbe. Július 8-án, egy héttel az országot ért legnagyobb amerikai légitámadás után 23 hajó versenyzett. Pedig a rajtot légiriadó miatt még halasztani is kellett!

KÉKSZALAG-LEGENDÁK: A 75-ÖS CIRKÁLÓK A három létező 75-ös közül a leghíresebb a Nemere II: 1955-től egészen 2012-ig tartotta Németh István és csapata a Kékszalag időrekordját 10 óra 40 perces idővel. A Nemere II. 1944-ben, a Sirocco (eredeti nevén Big Boy) 1947-ben, a Lillafüred 1950-ben került vízre a Balatonfüredi Hajógyárban. Kalandos életükre a kommunizmus évei kifejezetten rossz hatással voltak, méltatlan állapotban pusztultak mindhárman. A kilencvenes évektől – különböző konstrukciók és tulajdonosváltások eredményeképpen – mindhárom hajó csodálatos formában született újjá a hajóépítő Cittel Lajos munkájának köszönhetően. A Nemere II., a Sirocco és a Lillafüred egymás legnagyobb ellenfelei, nincs ez máshogyan a Kékszalagokon sem. Amúgy vízrebocsájtásuk után több mint hatvan évvel vitorláztak először egymás ellen…

A háborút követően 1947-ben rendeztek először újra Kékszalagot. Tehát a kétévente sorra kerülő verseny a párosról a páratlan évekre került. Az első háború utáni versenyen nem nevezési díj volt, hanem a résztvevők kaptak a rendezőségtől egy-egy oldal szalonnát, segítendő a versenykedv felélesztését.

A tőkerülő verseny olykor több mint két napig tartott, ha éppen nem fújt jó szél. Ma a limitidő 48 óra, aki ennyi idő alatt nem teljesíti a távot, az már nem találja a célvonalat Balatonfürednél.

A verseny rekordidejét 1955-től 57 évig a Nemere II. tartotta. Az 1944-ben épült 75-ös cirkáló az akkor már kétszeres győztes Németh István kormányzásával 10 óra 40 perc alatt ért körbe. Ezt a csúcsidőt javította meg 2012-ben a Fifty-Fifty katamarán. Hiába gyorsultak a vitorlások, épültek modern hajók a rekord sokáig megdönthetetlen volt. A Balaton ugyanis szeszélyes, és a csúcsdöntéshez ritkán vannak ideális körülmények. A 2012-es rekorddöntéskor is gyenge volt a szél, de a mai modern többtestű vitorlások a szélsebesség többszörösével tudnak rohanni. A Fifty-Fifty nevű magyar tervezésű és magyar építésű kétárbocos katamarán hajó Józsa Márton csapatával a fedélzetén a rekordot 10 óra 32 percre javította. Két évvel később már jó szél fújt szinte egész nap, így a Fifty-Fifty a saját csúcsát csaknem három és fél órával múlta felül. Ezután – eddig – még két Kékszalagot nyert a Fifty-Fifty, 2022-ben és 2023-ban, mindannyiszor saját rekordjukat javították meg. A 2023-as 55. Kékszalagon futották meg a ma érvényes, aktuális időrekordot, amely 5 óra 3 perc 56 másodperc.

A 2014-es 46. Kékszalagon a Nemere II. egytestű hajók közt még fennálló csúcsát is átadta a múltnak a Király Zsolt vezette Raffica Libera. 2023-ban pedig az egytestűeknél is rekorddöntésre került sor: a Principessa Libera, Oroszlán Péter kormányzásával 8 óra 59 perc 00 másodperc alatt tette meg a versenytávot.

A Kékszalag egyre növekvő népszerűsége tette szükségessé, hogy 2001 óta már minden évben megrendezzék.

A Kékszalag legsikeresebb kormányosa Litkey Farkas, aki zsinórban kilenc Kékszalagot nyert 2001 és 2009 között. 2010-ben – katamaránnal – negyedik lett, majd 2011-ben megszerezte tizedik, 2013-ban tizenegyedik, 2016-ban tizenkettedik, 2017-ben pedig tizenharmadik győzelmét.

Az 1934-ben nyíltnak kiírt versenyen az évek folyamán, viszonylag hamar, korlátozások léptek érvénybe. Kitiltották a kis uszonyos hajókat, egyes hajótípusokat, vagy bizonyos években csak kabinos hajók indulhattak. A modern versenyhajók térhódítása is vitákat szült. Amikor 2001-ben elhatározták, hogy a versenyt a továbbiakban már évente rendezik, a döntéshozók igyekeztek mindenki kedvére tenni. A Magyar Vitorlás Szövetség akkor úgy döntött, hogy a páratlan években bizonyos korlátozó szabályok érvényesek, lehetőséget adva a tradicionális vitorlásoknak a Kékszalag elnyerésére, míg a páros években szinte bármilyen vitorlással lehetett versenyezni.

(Fotó: Magyar Vitorlás Szövetség/Cserta Gábor)

2010-ben engedélyezték többtestű hajók részvételét is, ami jelentős számú új indulót jelentett. A siker hatására a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a jövőbe tekintve egy ötéves moratóriummal fokozatosan feloldotta a korlátozásokat. Így 2014-től már újra szabad lett a verseny az alapítók eredeti, 1934-ben lefektetett szándékainak megfelelően.

A LITKEY SIKERHAJÓ: A LISA Hatszor nyert vele Kékszalagot Litkey Farkas, ezzel az olasz Patucelli műhelyben 1997-ben épült szuperkönnyű hajó a Kékszalag történetének második legeredményesebb hajója. A Magyar Vitorlás Szövetség 2001-ben hozott egy olyan szabályt, hogy a Kékszalagon páratlan években csak trapéz nélküli egytestű hajók indulhatnak, a soktrapézos Liberák tehát ezekben az években a partra kényszerültek. Litkey Farkas kiszemelte a Lisát, és 2003-ban, hat éves korában megvették. Innentől kezdődött az a páratlan sorozat, amely az egyébként (mostanáig) tizenháromszoros Kékszalag-győztes Litkey Farkas legkülönlegesebb sikerszériáját jelentette. Litkey a verseny eddigi történetének messze legsikeresebb Kékszalag kormányosa. Kiváló vitorlázó, olimpikon finnesként a hajó-hajó elleni taktika finomságai a kisujjában vannak, nagyon jól ismeri a Balatont, kiváló csapatépítő – és a hajófejlesztéseknél is kreatív, de biztonságra törekvő. Kormányzásával a Lisa 2003-ban, 2005-ben, 2007-ben, 2009-ben, 2011-ben és 2013-ban, azaz minden trapéz nélküli egytestűeknek kiírt évben győzött a tókerülőn. Ezután a Kékszalag nyitottá vált, a Lisának már nem volt esélye az abszolút győzelemre a katamaránokkal szemben.

A Kékszalag már jó néhány éve, és így van ez 2024-ben is, nem csak egy vitorlásverseny. Túlzás nélkül állítható, hogy a Balaton ünnepe. Az események már július 13-án megkezdődtek a Kékszalag főpróbájának is tekinthető Fehér szalag túraversennyel, a tó keleti medencéjében. Július 14-én délelőtt rajtol az utánpótláskorúak versenye a Kékpántlika. Július 18-án, csütörtökön 9 órakor rajtol a Kékszalag mezőnye a balatonfüredi móló előtt kezdődő hosszú rajtvonalon. Július 19-én pedig a Tagore sétány előtt kijelölt pályán csapnak össze sebességi versenyben a leggyorsabb katamaránok – a Kékszalag friss győztese és a helyezettek – az Audi Speed Challenge keretében, a partról is jól látható módon.

Mindeközben Balatonfüred városa számtalan érdekes kulturális programmal várja az odalátogatókat a Kékszalag fesztivál keretében. Nem túlzás: a Kékszalag valóban mindenkié, a parton és a vízen egyaránt.

A verseny ugyanis nem csak az abszolút győztesekről és a helyezettekről szól. A több tucat hajóosztályon belül hatalmas csaták zajlanak, mindenki megtalálja a saját ellenfelét. És vannak olyanok is, akik amúgy rendszeresen nem versenyeznek, egy erőpróbát viszont semmiképpen nem hagynának ki, ez pedig a Kékszalag. Ez a verseny ugyanis több szempontból is kihívás. A legtöbb indulót a második nap is a vízen, versenyben találja, ami komoly fizikai és pszichológiai megterhelés. Az éjszakai vitorlázás különleges képességeket igényel, amelyekre más versenyeken nincs szükség. A Kékszalagon olyanok is megmérettetik magukat, akik számára – noha sokat vitorláznak – a versenykörülmények jelentik a próbatételt. Egy Balaton méretű tavon igen különböző időjárási és szélviszonyok fordulhatnak elő negyvennyolc óra alatt: vihar, szélcsend, eső, szúnyogfelhők és koromfekete éjszaka nehezítik a versenyt. Ezért – bármilyen eredményt is érjen el egy csapat – a Kékszalagot teljesíteni, negyvennyolc órán belül célba futni komoly sportteljesítmény.

Vitorlázzon valaki legelöl vagy valahol hátrébb a mezőnyben, a lényeg ugyanaz, amit Vándor Róberttől, a kétszeres Kékszalag győztes kormányostól hallhattunk:

„A Kékszalag játék az elemekkel, a versenytársakkal – csodálatos környezetben.”

AZ ELSŐ „MAGYAR” GYŐZTES: A FIFTY-FIFTY A Kékszalag történetének első teljesen magyar tervezésű és építésű győztes hajója az MLS Raiffeisen Fifty-Fifty. Neve kifejezi a lényegét: két 50 láb hosszú úszótestén egy-egy árbóccal forradalmi konstrukció, a kiváló hajóépítő Paulovits Dénes elképzelését tükrözi. 2012-ben épült a kápolnásnyéki Pauger Carbon műhelyben. 2012 és 2014 után a legutóbbi két Kékszalagot, a 2022-est és a 2023-ast is ez a hajó nyerte. Korábban csak erősebb szelekben fogadtak a győzelmére a szakértők, de a legújabb fejlesztéseknek hála, a kéttestű hajó gyenge szeles tulajdonságai is jelentősen javultak, így szélviszonyoktól függetlenül is az idei 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj egyik legnagyobb esélyese a „Fifty”. Érdekes, hogy a csapat minden eddigi Kékszalag győzelmét a korábbi időrekord megdöntésével nyerte. A hajó kormányosa kezdetektől fogva Józsa Márton. Az egykori szörfös volt az, akit meggyőzött Paulovits Dénes ötlete, bízott abban, hogy a hajó biztonságosan működni fog és kiemelkedő sebességre lesz képes. A csapat sikerének, a javuló időeredményeknek az egyik titka a folyamatos fejlesztés. Ezek mögött is Józsa Márton ambíciója, innovatív személyisége áll.

A KÉKSZALAG KORÁBBI GYŐZTESEI

1934 – Rabonbán – dr. Ugron Gábor

1936 – Kincsem III. – Kovács Béla

1938 – Kincsem IV. – Kovács Béla

1940 – Tramontana – Kultsár Istvánné

1942 – Tramontana – Kultsár Istvánné

1947 – Hungária – Tóth Kálmán

1949 – Vészmadár – Mihálkovics János

1951 – Nemere II. – Németh István

1953 – Nemere II. – Németh István

1955 – Nemere II. – Németh István

1957 – Nemere II. – dr. Schmalz József

1959 – Addio III. – dr. Horváth Boldizsár

1961 – Kékmadár – Farkas László

1963 – Tramontana – Vályi Pál

1965 – Olimpia III. – Tolnay László

1967 – Trinidad – dr. Debrőczy Tibor

1969 – Rabonbán – Berta Lajos

1971 – Tramontana – Bucsy Balázs

1973 – Blott X – Gosztonyi András

1975 – Blott X – Telegdy István

1977 – Tramontana – Lovas József

1979 – Tramontana – Lovas József

1981 – Hárpia – Izsák Szabolcs

1983 – Simi – Zdenka Richter

1985 – Simsalabim – Eindl Steeg

1987 – Simsalabim – Eindl Steeg

1989 – Tramontana – Gömöry Pál

1991* – Giftzwerg – Helmut Birkmayer és Nemere II. – dr. Balogh György

1993 – Manual – Tuss Miklós

1995 – Manual – Tuss Miklós

1996 – Manual – Tuss Miklós

1997 – Liberté – Christoph Wieser

1998 – Liberté – Munka László

1999 – Yuppie – Detre Szabolcs

2000 – Anna – Rutai István

2001 – Pleasure – Litkey Farkas

2002 – Gardazzurra – Litkey Farkas

2003 – Lisa – Litkey Farkas

2004 – Gardazzurra (Siemens Mobile) – Litkey Farkas

2005 – Lisa – Litkey Farkas

2006 – Clan des Team (Brokernet-Winterthur) – Litkey Farkas

2007 – Lisa (AXA-Brokernet) – Litkey Farkas

2008 – Clan des Team (Brokernet-Uniqa) – Litkey Farkas

2009 – Lisa (Brokernet-Uniqa)– Litkey Farkas

2010 – NaturAqua – Roland Gäbler

2011 – Lisa (Budapest Bank) – Litkey Farkas

2012 – Opel Fifty-Fifty – Józsa Márton

2013 – Lisa (Evopro) – Litkey Farkas

2014 – Opel Fifty-Fifty – Józsa Márton

2015 – Safram – Christophe Péclard

2016 – Artemis (Festipay) – Litkey Farkas

2017 – Artemis (Festipay) – Litkey Farkas

2018 – Safram – Christophe Péclard

2019 – Racing Django – Petrányi Zoltán

2020 – RSM – Vándor Róbert

2021 – RSM – Vándor Róbert

2022 – MLS Raiffeisen Fifty-Fifty – Józsa Márton

2023 – MLS Raiffeisen Fifty-Fifty – Józsa Márton

* megosztott első helyet adtak ki