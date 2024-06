Városi sportágak olimpiai selejtezője: a BMX-es Kempf 11. a döntőben, nem szerzett kvótát

A BMX-esek pénteken kezdték meg szereplésüket, akkor a selejtezőben a 2013-ban világbajnok Kempf az első körében 76.50, a másodikban 82.80 pontot kapott, így 79.65-ös átlaggal – és az utolsó trükkje közben elszenvedett sérülés miatt a szeme alatt két öltéssel – a 12., utolsó helyen jutott a fináléba.

Az első két napi nagy hőség után üdítő volt a hűvösebb, kissé szeles, felhős időjárás, a szurkolókat pedig az sem tartotta távol, hogy a tervezetthez képest két órával később nyíltak meg a kapuk a délelőtti esőzés miatt. Zsúfolásig telt meg a lelátó a szabadstílusú BMX-esek park versenyszámának pályájánál, onnan, ahonnan rá lehetett látni az eseményekre, tömött sorokban álltak az emberek.

A 12 fős fináléban ismét két kört teljesítettek a legjobbak, ám a végső sorrendbe nem ezek átlaga, hanem a jobb kör számított bele. A magyar versenyző a publikum nagy üdvrivalgása közepette elsőként teljesítette gyakorlatsorát a döntőben, amelyben két hatos csoportba sorolták a BMX-eseket az előző nap elért helyezésük fordított sorrendjében. Kempf első köre szép volt és hibátlan, nagy koncentrációja mellett arra is jutott energiája, hogy mosolyogva kinézzen a nézőtérre, miközben az első keréken egyensúlyozott az egyik magas pályaelemen. Erre a körére 78.60 pontot kapott, teljesítményének értékét mutatta, hogy utána következő két riválisa egyformán elesett.

A másodikat röviddel idő előtt fejezte be (50,80), tíz másodperce volt hátra nagyjából, amikor a lendület elsodorta a kerékpárját, ő maga azonban állva maradt és mosolyogva fogadta a közönség ünneplését. Végül a 11. helyen zárt a fináléban.

Értékelését az MTI-nek azzal kezdte, hogy a közönség jó volt, nagy motivációt jelentett számára, hogy ilyen sok szurkoló látogatott ki, és annak is örült, hogy ő nyithatta a sort.

„A szemem azért zavart, egy-két trükköt át kellett terveznem, azt például ma nem is csináltam, amiben tegnap megsérültem, noha nagyon sok pontot ért volna, de nem akartam kockáztatni. Kicsit a látásomban is korlátozott a kötés, de amennyire lehetett, meg tudtam oldani a feladatot” – fogalmazott Kempf. Elárulta: az első futamra nagyon rákoncentrált.

„Azt tökéletesen végigvittem, ezzel kicsit lekerült rólam a feszültség, és felszabadultabban tudtam bringázni” – idézte fel. Kitért rá, hogy próbálta emelni az első kör szintjét a másodikra, ez azonban nem sikerült, meglátása szerint talán túlságosan feloldódott.

„Amit elterveztem, az az első körben megvolt, a többi már csak ráadás lett volna” – szögezte le.

Annak kapcsán, hogy az első köre közben kinézett a szurkolókra, azt mondta, hogy megtisztelték azzal, hogy sokan kilátogattak, kicsit ebből próbált visszaadni és motiválni őket, megköszönni nekik a buzdítást.

„Azért jöttem ide, hogy jól érezzem magam, ezt próbáltam tartani és sikerült is” – emelte ki.

Kempf Sanghajban 21. lett úgy, hogy első körében két esés és kerékpárcsere hátráltatta. Párizsi kvótát pedig a sanghaji és budapesti állomáson megszerzett helyezések átlaga alapján a legjobb hat bringás szerez mindkét nemben. Erre a magyar fővárosban rendezett verseny előtt – saját bevallása alapján – csupán matematikai esélye volt Kempfnek.

A szombati előselejtezőben négyfős csoportokban küzdhettek a breakesek, körülbelül egy perc állt rendelkezésükre bemutatni produkciójukat a legjobb 32-be jutásért. Lobontiu Menotti Noris (Noris by Nature) a hetes csoportban dél-koreai, algériai és kazah versenyzővel mérhette össze tudását. A magyar sportolót teltház fogadta a Ludovika Arénában, ami kissé meglepte, de jól is esett neki.

„Nagyon jó élmény volt, hogy amikor felléptem a színpadra, ennyien őrjöngtek. Becsúszva érkeztem, ennek örültem én is és a közönség is, szerintem jól táncoltam, jó érzés volt” – mondta az MTI-nek Lobontiu, majd hozzátette: most sokkal inkább „jelen volt”, mint Sanghajban. Szerinte jól sikerült a produkciója, mivel meg tudta mutatni a karakterét és az erős mozdulatain keresztül az eredetiségét is. Csoportjáról úgy vélekedett, hogy nagyon eredeti és magas színvonalat képviselő, technikás breakesekkel sorsolták össze.

„Motivál, amikor erős ellenfelekkel állok szemben, mert persze, ha könnyűt kapok, akkor nyugodtabb vagyok, de pozitívan hat rám az erős ellenfél is, mivel úgy érzem, egy szinten vagyok velük” – fogalmazott Lobontiu, aki a 36. helyen zárta a versenyt, így már biztosan nem szerez kvótát Budapesten a nyári játékokra.

Korábban Szarvák Csenge (B-girl Csenge) a 34. helyen zárt, ezzel számára is véget ért a viadal.

A legjobb 32 breakes a 16 közé jutásért küzdhet, majd a párbajok győztesei vasárnap a csoportkörben folytatják szereplésüket, ezt követően a negyeddöntőkkel, az elődöntőkkel és a döntővel zárul a verseny.

A selejtező sorozatból a breaktáncosoknál hét-hét sportoló szerezhet biztos indulási jogot a párizsi olimpiára, további kettőt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság oszt ki, egy pedig a rendező országnak jár.