Párizsi reménységeink: Az öttusa alkalmazkodás is, nem lehet nyávogni

Eredetileg szerdán döntöttek volna az olimpiára utazó magyar öttusacsapat összetételéről, ám további egyeztetések után a Magyar Öttusaszövetség hétfőn jelenti be, kiket szerepeltet a párizsi ötkarikás játékokon. Míg a férfiaknál ketten, a tavalyi Európai Játékokon bronzérmet, a múlt héten, Csengcsouban világbajnoki címet szerző Bőhm Csaba és a vb-második Szép Balázs szerzett direkt kvótát, a hölgyeknél hárman teljesítették az indulás feltételeit: EJ-hetedikként Gulyás Michelle, vb-ezüstérmesként Guzi Blanka és -bronzérmesként Erdős Rita. A szabályok szerint nemenként csak ketten indulhatnak egy országból az olimpián, több kvótás esetén a honi sportági szövetség kezében a döntés.

Akárhogy is, öttusázóink bomba formában vannak kevesebb mint öt héttel az olimpia kezdete előtt. Igazán nehéz jósolni, de ha az idény eddigi részében mutatott nagyszerű teljesítményükből indulunk ki (Bőhm eredményei mellett Szépnek a budapesti világkupaversenyen elért második helyéből, Gulyás kairói vagy Guzi szófiai győzelméből, avagy Erdős bronzából első egyéni felnőtt-vb-jén), és ha formájuk megőrzése mellett még jó napot is fognak ki, talán az sem elképzelhetetlen, hogy mindkét nemnél láthatunk magyar dobogóst – bárki is induljon.