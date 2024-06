NS-terasz: a futball mindenkié, külföldiek is előszeretettel látogatják a szurkolói zónát

Az Európa-bajnokság harmadik napján is szép számmal keresték fel az érdeklődők az NS gyönyörű környezetben lévő szurkolói teraszát a Várkert Bazár Öntőház udvarán. A magyarok mellett vasárnap a turisták is ide jöttek meccseket nézni. Érthető, hiszen a magyar válogatott nem lépett pályára, viszont hat külföldi válogatott mutatkozott be a németországi kontinenstornán.

A lengyel–holland találkozóval kezdődött a program, az összecsapás előtt, miként a szlovén–dán, valamint a szerb–angol csoportmeccset megelőzően az NS szakértő vendége, Tímár Krisztián – négyszeres válogatott futballista, az NB I-be feljutó Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője – válaszolt lapunk rovatvezetője, Bobory Balázs kérdéseire. A pénteki megnyitó óta nagy sikert arat a Vár több területén rendezett Minden idők focija című kiállítás is, az Öntőház udvarához vezető rámpán ennek részeként látható korhű plakátok és a rájuk hajazó mai fotók (lapunk munkatársainak alkotásai) előtt is sokan időznek. Holnap az Európa-bajnokságon az első mérkőzés 15 órától a román–ukrán találkozó lesz. Az NS szakkommentátora Kovács Kálmán, a Honvéd legendája, 56-szoros válogatott futballista, akivel a meccs előtt egy órával Moncz Attila, a Sport TV főszerkesztő-helyettese, lapunk állandó publicistája beszélget. A további két hétfői összecsapáson (Belgium–Szlovákia, 18 óra; Ausztria–Franciaország, 21 óra) olimpia bajnokot köszönhetünk a színpadon, Lőrincz Tamást, a klasszis birkózót, akit Deák Zsigmond, az NS főszerkesztő-helyettese kérdez a meccsek előtt egy órával. VENDÉGÜNK: KOVÁCS KÁLMÁN ÉS LŐRINCZ TAMÁS Az Egészséges Nemzet Mindannyiunk Közös Ügye Alapítvány számos, fizikai aktivitásra ösztönző eseményt szervez a meccsnapokon. A hétfői program:

Oroszlános udvar

10.00–10.15: Gyerektorna

10.15–11.15: Pókfoci babzsákkal, célbadobó-verseny, akadálypálya

11.15–12.00: Kézműves alkotótevékenység az egészséges életmód témakörében (színezők, egészségesétel-választó, egészségtelen, a szervezetben gyulladást okozó, „nem pocakbarát” ételek bemutatása)

Várkert Bazár, Öntőház udvar

17.00–17.45: Felnőttedzés szakedzővel

18.00–19.45: Gyerekeknek: kézműves alkotótevékenység az egészséges életmód témakörében (színezők, egészségesétel-választó, egészségtelen, a szervezetben gyulladást okozó, „nem pocakbarát” ételek bemutatása), akadálypálya, ügyességi vetélkedők; felnőtteknek: kék zónás szokások, táplálkozás, dominánsan növényi étrend BABZSÁK, CÉLZÁS A Várkert Bazárba érkezőknek lehetőségük van az NS standján megvásárolni a Nemzeti Sport legújabb termékét, a Fix tipp társasjátékot, kiadónk Eb-magazinját, a válogatott mezbe öltöztetett Tévé Macit, valamit a DRK-val közösen készített Puskás-ruhakollekció darabjait is. VÁSÁROLJON AZ NS-STANDON!