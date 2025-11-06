Eső, sprint... káosz? Hogyan alakítja át a bajnoki küzdelmet a Sao Pauló-i Nagydíj?

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

Megváltozott szerepek: Norris újra az élen, Piastri üldözöttből üldözővé vált

Lando Norris véget vetett Max Verstappen menetelésének az előző versenyhétvégén, és a pole pozícióból indulva fölényes rajt-cél győzelmet aratott, aminek révén az áprilisi Bahreini Nagydíj után visszaállt a bajnokság élére. A brit pilóta a zandvoorti kiesése óta valamennyi futamon a csapattársa, Oscar Piastri előtt zárt, és öt Grand Prix alatt összesen 35 ponttal gyűjtött többet nála, így a 34 pontos lemaradását egypontos előnnyé változtatta.

A lendület a házon belüli csatában így kétségkívül nála van, de kérdéses, a megváltozott szerep miként hat a dinamikára. Az üldözöttből üldözővé vált Piastri lejtmenete ugyanis azután kezdődött, hogy igazán magabiztos előnyre tett szert az összetettben, és Norrist már mindenki elkezdte leírni, így talán pont a vezetés elvesztése kellett ahhoz, hogy átbillenjen, újra magára találjon, és a kezébe vegye az irányítást.

A wokingiak házicsatáját tekintve a mostani hétvége pontosan ezért vízválasztó lehet, mivel ha Norris folytatni tudja a sorozatát, és növeli az előnyét, akkor az ausztrál beleragadhat a negatív spirálba, és egyre inkább háttérbe szorulhat a Verstappen-fenyegetés árnyékában, míg ha Piastri visszavágna, az a brit ritmusát törhetné meg. Norris ugyanis látszólag hiába lépett szintet mentálisan, az igazi erőpróbát a mostani helyzet jelentheti: meg kell tartania a vezetést, aminek érdekében az egyre növekvő nyomás alatt folyamatosan kiegyensúlyozott teljesítményt kell nyújtania, és egyáltalán nem inoghat meg.

A házon belüli küzdelem alakulását érdeklődve szemléli a Red Bull és Verstappen is, aki határozottan annak örülne, ha Piastri visszaütné a térfelén pattogó labdát. A holland pilóta szempontjából ugyanis fontos lenne, hogy egyik mclarenes se kerekedjen a másik felé, és minél kiegyenlítettebb legyen a párharc, mivel akkor nemcsak a lehulló morzsákat csipegetheti fel, hanem adott esetben ő lehet a nevető harmadik is a végén.

Norris és Piastri ugyanis egyelőre egymásra figyel elsődlegesen, és a másikat próbálja legyőzni, miközben elkerülhetetlenül pontokat vesz el egymástól, míg Verstappen mögé a teljes Red Bull beállt, így maximalizálni tudja az eredményeit. A konstruktőri címét már megvédő wokingiak nem meglepő módon számtalan kérdést kaptak a csapatsorrend alkalmazásáról, ám maga az istálló és a két versenyző is azt a véleményt osztja, hogy a pályán dőljön el a bajnoki cím sorsa.

Noha jelen esetben képtelenség lenne mindössze egypontos különbség mellett első számú versenyzőt kijelölni, elég egyetlen hiba, legyen az vezetői, stratégiai, vagy éppen technikai jellegű, könnyen óriásit fordulhat a helyzet. A McLaren egyelőre könnyen jelentheti ki, hogy inkább elveszítené az egyéni címet, mint hogy beálljon az egyik versenyzője mögé, mert nincs igazán más járható út a számára. Azzal semmiképp sem nyerné el a publikum tetszését, ha nyíltan favorizálni kezdené az egyik pilótáját, ráadásul az egyenlő bánásmóddal a csapat előre mossa a kezeit a kudarc esetén is.

A McLaren matematikai szinten húzta meg a határt, vagyis abban az esetben jelölne ki első számú pilótát, ha a másiknak már nem lenne esélye a cím megszerzésére – de ténylegesen hol van az a lélektani határ, ahol érdemes lesz beleszólni a csatába annak érdekében, hogy a konstruktőri mellett az egyéni cím is Wokingba kerüljön? Az istálló bízik benne, hogy erre a kérdésre nem kell majd tényleges választ adnia, de ehhez elengedhetetlen lenne, hogy a következő versenyeken rendre legyőzze Verstappent.

Verstappenre fontos hétvége vár

Bár megtört Verstappen „McLaren-verő” sorozata, és pontot hullajtott el Norrisszal szemben, nemcsak Piastrihoz képest tudta csökkenteni a lemaradását, hanem összességében is zárta az ollót a bajnoki első és harmadik helyezett között, hiszen „már csak” 36 pont a lemaradása az aktuális vb-éllovas mögött.

Az idényből még összesen négy verseny, valamint két sprintfutam van hátra, így adott pilóta maximálisan 116 pontot szerezhet, ebből 33 Brazíliában kerül kiosztásra, ami remek lehetőséget biztosíthat Verstappennek, hogy már most egy futamgyőzelemnyi távolságon belülre kerüljön. A holland szereti az interlagosi pályát, és az egyik legjobb esőmenőnek számít a mezőnyben, így az előrejelzéseket látva minden adva van ahhoz, hogy visszatérjen a dobogó felső fokára. A holland tavaly a tizenhetedik helyről indulva aratott sikert a piros zászlós megszakítást is hozó, esőáztatta versenyen, miközben Norris az ötödik, míg Piastri a nyolcadik pozícióban zárt.

Verstappen akkor összesen 31 pontot szedett össze a hétvégén, a brit ellenfele eközben 16-tal gyarapodott, míg az ausztrál 11-gyel. Ha megismétlődnek az egy évvel ezelőtti eredmények, akkor a holland 21 pontra közelítené meg Norrist, miközben mindössze 15 pont lenne a lemaradása Piastri mögött. Ez azért is érdekes, mert a jelenlegi formát és a 2024-es brazíliai hétvége alakulását nézve van esély rá, hogy a McLaren akár több pontot is veszítsen Verstappennel szemben, így a felvázolt különbségek könnyen valóssággá válhatnak az előttünk álló nagydíj után.

Nagy a harc a konstruktőri helyekért

A konstruktőri címet már Szingapúrban bebiztosító McLaren mögött továbbra is nagy a tülekedés, és noha a Ferrari visszaelőzte Mercedest, a Red Bull lemaradása változatlanul tíz pont a második helyezettől. A helyzet így még mindig képlékeny, ráadásul újabb pozíciócserékre lehet számítani már most hétvégén, ami mindenképpen izgalmas végjátékot ígér. A „vörös bikáknál” van a tempófölény, de lehet számítani kiugró eredményre a két ellenféltől is a fennmaradó versenyeken.

Míg a hármas mögött érkező Williams ötödik helye szinte biztosnak tekinthető, és nem sok esély mutatkozik arra sem, hogy az Alpine előremozdul az utolsó pozícióból, a Racing Bulls, az Aston Martin, a Haas és a Sauber rendkívül kiélezett csatát vív egymással. A négy istállót csupán 12 pont választja el, így a jelenleg hatodik, de három nagydíj óta pont nélkül maradó faenzaiak könnyen visszaszorulhatnak az utolsó előtti pozícióba is, miközben az idén már dobogót is szerző olasz-svájci istálló akár három helyet javíthat. A lendület viszont most egyértelműen a Haasnál van, amelyik az előző három Grand Prix-n rendre pontot szerzett, és legutóbb összesen 14-et tett zsebre.

MI VÁRHATÓ A SAO PAULÓ-I NAGYDÍJON?

Egy szabad hétvége után folytatódik a bajnokság, a 21. állomás Interlagos, ahol az 5. Sao Pauló-i Nagydíjat rendezik meg. Az ikonikus helyszín jóval hosszabb múltra tekint vissza, mint azt az ötös szám mutatja: 1973-ban csatlakozott a versenynaptárhoz, és eddig összesen 41 alkalommal látta vendégül a Formula–1 mezőnyét, igaz, 37-szer a Brazil Grand Prix keretein belül rendezték meg a futamot.

A 4039 méter hosszú pálya már a sprinthétvégés formátum megjelenésének évében tartott rendhagyó hétvégét, s bár azóta a lebonyolítás és a program is átesett több változtatáson, a helyszín immár sorozatban az ötödik alkalommal ad otthont sprintversenynek. Ugyan már a formátum önmagában is teret ad a váratlan eredmények születésének, mivel kevés a felkészülési idő, Sao Paulóban az időjárás is kikerülhetetlen tényezőt jelent, ami többször káoszhoz vezetett.

SAINZ KIHAGYJA A MÉDIANAPOT A Williams spanyol versenyzője, Carlos Sainz Jr. betegség miatt kénytelen kihagyni a csütörtöki sajtónapot Brazíliában, de nagy valószínűség szerint pénteken már autóba ül. A grove-i alakulat egyébként különleges autófestéssel készült az év 21. állomására, a versenygépek Gulf Oil jól ismert színeit, vagyis a narancssárgát és a világoskéket viselik magukon a 493, szurkolók által kiválasztott szó mellett, amely a Williams versenyzés iránti szenvedélyét fejezik ki.

Az időjárás-előrejelzésekre pillantva erre az idén is nagy esély mutatkozik, jelen állás szerint mindhárom napon leszakadhat az ég. Bár az egyetlen szabadedzés feltehetően még száraz körülmények között zajlik le, délután viharokra van kilátás, így a sprintidőmérő akár a tervezettnél hosszabbra is nyúlhat.

Szombaton még mostohább körülmények fogadhatják a mezőnyt: már a délelőtti órákban is heves zivatarokat jósolnak, és a sötét fellegek a délutáni kvalifikációra sem tágítanak a térségből, miközben akár 75 km/órás széllökések is nehezíthetik a versenyzők dolgát.

Ugyan vasárnap van a legkisebb valószínűsége annak, hogy az eső beleszól az F1-es programba, száraz pályaviszonyok mellett is nagy kihívás vár a résztvevőkre, hiszen a nyitó naphoz képest jóval hűvösebb lesz az idő, és a higanyszálak a 20 Celsius-fokot sem fogják várhatóan elérni. A gyakorláson összegyűjtött adatokra ennek megfelelően kevésbé építhetnek a a mérnökök, ráadásul ezúttal a sprintfutam sem jelenthet jó kiindulópontot, ha teljesen más körülmények között rendezik, mint a hagyományos versenyt.

A vasárnap így ugrás lehet az ismeretlenbe, főleg úgy, hogy még a Pirelli is változtatott az egy évvel ezelőtti gumikínálatán. A hivatalos beszállító a C2-es, a C3-as és a C4-es, vagyis a tavalyihoz képest eggyel keményebb keverékeket viszi el az év ötödik és egyben utolsó előtti sprinthétvégéjére.

Mario Isola szerint erre azért volt szükség, mert 2024-ben az újraaszfaltozás ellenére is nagy volt a kopás mértéke, ráadásul nagy fokú szemcsésedés mutatkozott, aminek okán a lágy például egyedül a sprintkvalifikáción került elő – persze fontos megjegyezni, hogy az eső akkor is alapjaiban határozta meg a hétvége alakulását. Az eggyel keményebb gumikiosztás, és az idei évre alapvetően is strapabíróbb keverékek elősegíthetik, hogy a futamon akár szerepet is kapjon a helyszínre vitt legpuhább abroncs.

Ami a történelmi múltat illeti, a jelenlegi mezőnyből Hamilton és Verstappen a legsikeresebb a helyszínen, mindketten három ízben nyertek, ráadásul a brit és a holland versenyző is bemutatott már nagy felzárkózást, kulcsfontosságú győzelmet aratva.

Előbbi 2021-ben az akkor még a verseny rajtsorrendjéről döntő sprintet a mezőny végéről kezdte, majd a tizedik helyre jött fel, hogy aztán meg se álljon a dobogó felső fokáig, míg utóbbi tavaly a tizenhetedik rajtkockát váltotta sikerre egy őrült futam végén. Rajtuk kívül egyedül Russell állt már a dobogó felső fokán, méghozzá egyszer, vagyis a bajnokság első két helyét elfoglaló McLaren-versenyzők egyelőre nyeretlenek Brazíliában.

Ami a jelenlegi formát illeti, a bajnokság élére visszaálló Norrisnak remek esélye lehet ezen változtatni, de mindenképpen kell számolni Verstappennel is, mint ahogyan Piastrit sem lehet előre leírni, ráadásul adott esetben a Mercedes és/vagy a Ferrari is beleszólhat a győzelem sorsába. Ráadásul minden adva van ahhoz is, hogy meglepetéseredmény szülessen, elég csak egy évet visszanyúlni, amikor az óriási menetelést bemutató Verstappent a két Alpine-pilóta fogta közre a dobogón...

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 6 16 21 357 2. Oscar Piastri 7 14 22 356 3. Max Verstappen 5 11 22 321 4. George Russell 2 8 21 258 5. Charles Leclerc – 7 19 210 6. Lewis Hamilton – – 19 146 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 14 97 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Nico Hülkenberg – 1 6 41 10. Isack Hadjar – 1 9 39 11. Carlos Sainz – 1 10 38 12. Fernando Alonso – – 8 37 13. Oliver Bearman – – 8 32 14. Lance Stroll – – 6 32 15. Liam Lawson – – 5 30 16. Esteban Ocon – – 8 30 17. Cunoda Juki – – 9 28 18. Pierre Gasly – – 5 20 19. Gabriel Bortoleto – – 5 19

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 713 (már bajnok) 2. Ferrari 356 3. Mercedes 355 4. Red Bull-Honda 346 5. Williams-Mercedes 111 6. Racing Bulls-Honda 72 7. Aston Martin-Mercedes 69 8. Haas-Ferrari 62 9. Sauber-Ferrari 60 10. Alpine-Renault 20