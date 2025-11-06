Nagyon simán verte a Vác az Orosházát a női kézi Magyar Kupában

Noha a versenykiírás szerint az NB II-es Orosháza volt a pályaválasztó, a mérkőzést Vácon rendezték, ahol az NB I-es csapat már a 15. percben tíz góllal vezetett, végül rendkívül könnyedén győzött 48–24-re.

Az Európa-liga-induló Motherson Mosonmagyaróvár a 4., a Bajnokok Ligájában érdekelt három csapat, a Győr, az FTC és a DVSC az 5. fordulóban kapcsolódnak be a sorozat küzdelmeibe.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

3. forduló

Vác: Zengő Alföld Orosházi KA (NB II)–Váci NKSE 24–48

November 7., péntek

18.00: Alba Fehérvár–Dunaújváros

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

MTK Budapest (NB I/B)–Kozármisleny KA 29–20 (15–11)

Hajdúnánás KN (NB I/B)–Eszterházy SC 27–27 (14–16)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Moyra-Budaörs Handball–Vasas 27–25 (17–11)

Komárom VSE (NB I/B)–NEKA 20–28 (12–8)

Szigetszentmiklós NKSE (NB I/B)–Szombathelyi KKA 26–36 (17–17)