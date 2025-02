Lévai Levente olimpiai bajnokot vert, 19 évesen győzött Zágrábban

Hihetetlen bravúrt hajtott végre a Zagreb Arenában a legifjabb Lévai fivér, az U20-as Európa-bajnok Levente, aki mindössze 19 évesen aranyérmet nyert az UWW-rangsorversenyen. És nem akárkiket vert meg a 72 kilogrammosok között! A selejtezően az ugyancsak U20-as Eb-aranyérmes fehéroroszt, Alikszandr Liavoncsikot, majd a negyeddöntőben az U17-es világbajnok finn Matias Lipastit is legyőzte. Az igazán nagy nevek azonban csak ez után következtek: Lévai az elődöntőben rendkívül taktikus birkózással nyert Tokió olimpiai bajnoka, a vb- és Ázsia-bajnoki aranyérmes iráni Mohammed Reza Geraej ellen, így már a fináléra készülhetett, amelyben a másik iránival, az U23-as világbajnok, Ázsiai Játékokon bronzérmes Szejed Szohrabival mérte össze a tudását. A BHSE kiválósága hatalmas csatában 4:3-ra diadalmaskodott, ezzel megszerezte a magyar csapat egyetlen aranyérmét Zágrábban.

Ugyanebben a súlycsoportban bronzéremnek is örülhettünk, Európa-bajnoki második helyezettünket, Váncza Istvánt egyedül Szohrabi tudta megállítani, az elődöntőben.

A tavaly világbajnoki ezüstérmes Szilvássy Erik (82 kg) is döntőbe jutott. Ő kezdésként óriásit csatázott az U20-as Ázsia-bajnok üzbég Samandar Bobonazarovval, majd az U23-as vb-ezüstérmes horvát Karlo Kodricot is legyűrte. Az elődöntőben a világ- és Európa-bajnoki ötödik moldovai Mihail Bradu sem tudta megállítani, végül azonban be kellett érnie az ezüstéremmel, mivel a fináléban 6:2-re kikapott az iráni Gholam Reza Farohiszendzsanitól.

A másik világbajnoki ezüstérmesünk, Szőke Alex (97 kg) is dobogóra állhatott, ő az első körben kikapott az oroszok U23-as világ- és Európa-bajnokától, Artur Szargszjantól, vigaszágra került, amelyen két meccset nyert rendkívül magabiztosan, majd a bronzcsatában az U23-as vb- és Eb-aranyérmes finn Arvi Savolainent is simán legyőzte.

Rendkívül értékes ötödik helyet is magáénak tudhat a magyar küldöttség, hiszen az FTC-KIMBA kiválósága, az U23-as Eb-ezüstérmes, vb-bronzérmes László Koppány (130 kg) nagy skalpot szerzett a vigaszágon azzal, hogy megverte a kétszeres olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok orosz Szergej Szemjonovot.

UWW-RANGSORVERSENY, ZÁGRÁB

Vasárnap. Kötöttfogás. 55 kg. Csoportkör: Deleanu (moldovai)–Tótok 9:0, Koontz (amerikai)–Tótok 10:4. Győztes: Elmir Aliyev (azeri), 2. Mahdi Ahadi Zenap (iráni), 3. Brady Koontz, …6. Tótok Péter

72 kg. Selejtező: Váncza–Liavoncsik (független egyéni induló), Lévai–Nurullayev (azeri) 4:1. Negyeddöntő: Váncza–Aliev (üzbég) 9:0, Lévai–Lipasti (finn) 5:1. Elődöntő: Szohrabi (iráni)–Váncza 6:1, Lévai–Geraej 1:1 – később szerzett ponttal. Bronzmérkőzés: Váncza–Ganizade (azeri) – Váncza meccs nélkül nyert. Döntő: Lévai–Szohrabi 4:3. Gy: Lévai Levente, 2. Szejed Szohrabi, 3. Váncza István és Ruslan Nurullayev (azeri)

82 kg. Selejtező: Vrba (cseh)–Dömök 3:3 – k. sz. p, Farohiszendzsani (iráni)–Botos 9:0, Szilvássy–Bobonazarov (üzbég) 8:7. Negyeddöntő: Szilvássy–Kodric (horvát) 1:1 – k. sz. p. Elődöntő: Szilvássy–Bradu (moldovai) 5:3. Vigaszág: Cojoc (román)–Botos 8:0. Döntő: Farohiszendzsani–Szilvássy 6:2. Gy: Gholam Reza Farohiszendzsani, 2. Szilvássy Erik, 3. Gurban Gurbanov (azeri) és Mihail Bradu, …10. Dömök Péter, …14. Botos Dominik

97 kg. Selejtező: Brkan (horvát)–Vitai 5:4. Nyolcaddöntő: Szargszjan (f. e. i.)–Szőke 3:2. Vigaszág: Szőke–Pusztasilau (f. e. i.) 4:1, Szőke–Lukac (horvát). Bronzmérkőzés: Szőke–Savolainen (finn) 7:1. Gy: Artur Szargszjan (f. e. i.), 2. Abubakar Haszlahanau (f. e. i.), 3. Szőke Alex és Murad Ahamdiyev (azeri), …13. Vitai Vendel

130 kg. Selejtező: Kandelaki (azeri)–Vitek 9:0. Negyeddöntő: Kandelaki (azeri)–Darabos 8:2, Juszofiahmadcsali (iráni)–László 6:1. Vigaszág: László–Szemjonov (f. e. i.) 9:5. Bronzmérkőzés: Mammadov (azeri)–László 4:0-nál tus. Gy: Ali Akbar Juszofiahmadcsali, 2. Konsta Mäenpää (finn), 3. Marat Kamparov (f. e. i.) és Sarkhan Mammadov (azeri), 5. László Koppány, …10. Darabos László, 13. Vitek Dárius