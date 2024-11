A birkózók szabadfogású kapitánya szerint Muszukajev folytatná a versenyzést

Hozzátette, a 31 éves kabard származású versenyzővel egyelőre még csak egy-két évre terveznének, nem pedig olimpiai ciklusban gondolkodnának.

Bánkuti Zsolt elmondta, nagyon megviselte a párizsi olimpia, mivel mindenki nagyon szeretett volna éremmel hazatérni a francia fővárosból, ez viszont nem sikerült.

„Sokat vívódtam magamban, de végül úgy voltam vele, hogy sokat kaptam ettől a sportágtól, szeretném még szolgálni és visszaadni valamit” – mondta azzal kapcsolatban, hogy miért pályázott újra a posztért.

Hozzátette, a következő négy évben szeretné más alapokra helyezni a szakmai munkát:

„Az idősebb generáció miatt az elmúlt három évben sok kompromisszumot kellett kötnöm az olimpiai kvóta megszerzéséért. Ez a módszer be is jött. Most viszont nekünk a következő négy évben egy új, fiatal csapatot kell építenünk, vannak olyan tehetségeink, akik a Los Angeles-i olimpiára rajtra készek lehetnek” – fogalmazott.