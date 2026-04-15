Jude Bellingham feledtetné rossz élményeit a Bayern ellen

JUDI ÁDÁM
2026.04.15. 12:23
Jude Bellingham fontos láncszeme lehet a Münchenben pályára lépő, és fordításban reménykedő Real Madridnak (Fotó: AFP)
Bayern München Bajnokok Ligája Real Madrid Arsenal Sporting
Nincsenek jó emlékei a Bayern München elleni mérkőzésekről Jude Bellinghamnek, ráadásul az angol középpályásra és a Real Madridra is nehéz feladat vár az Allianz Arenában a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján.
NINCS KÖNNYŰ HELYZETBEN a Real Madrid. A királyiak múlt kedden a San­tiago Bernabéu Stadionban 2–1-re kikaptak a Bayern Münchentől a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén, így a Allianz Arenában hátrányból kell megfordítaniuk a párharcot. Ráadásul nincs jó formában a csapat, ugyanis az előző három tétmérkőzésén nem tudott győzni, legutóbb pénteken csak 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán a Girona ellen. Ha komolyan gondolja a továbbjutást a rendre nagyszerűen játszó Bayern München ellen, a játékosoknak a legjobb formájukat kell hozniuk szerda este. Ez Jude Bellinghamre is igaz, aki február eleji combsérülése óta múlt pénteken került először a kezdőcsapatba, s a többséggel ellentétben jó teljesítményt nyújtott. Az angol középpályás Münchenben is a madridiak kezdőcsapatában kaphat helyet, s egyéni motiváció lehet számára, hogy tele van rossz emlékekkel a Bayernnel kapcsolatban. A német rekordbajnok ellen lépett pályára a legtöbbször (tizenegyszer) pályafutása során, a mérlege pedig siralmas: egy győzelem, két döntetlen és nyolc vereség.

A bajorokkal kapcsolatban talán a legfájdalmasabb emléke (még dortmundiként) nem is egy konkrét mérkőzéshez köthető, hanem a 2022–2023-as idény utolsó Bundesliga-fordulójához. A Borussia Dortmund vezette a bajnokságot, ha legyőzi otthon a Mainzot, megszerzi a bajnoki címet. Bellingham sérülés miatt nem játszott, a csapat csak döntetlent ért el, s mivel a müncheniek egy hajrában szerzett góllal legyőzték a Kölnt, előztek és övék lett az aranyérem.

A 22 éves középpályás és a Dortmund két német Szuperkupa-döntőben is kikapott a Bayern Münchentől, a Bundesligában pedig hat mérkőzésen egészen rossz a mérlege, ugyanis öt vereség mellett csupán egy döntetlent ért el. A Real Madridban a 2023–2024-es Bajnokok Ligája kiírás elődöntőjében Németországban 2–2-es döntetlen született, majd a spanyolországi visszavágón Joselu a 88. és a 91. percben szerzett gól­jával fordított és nyert 2–1-re a spanyol csapat. Ez volt Bellingham első sikere a Bayern ellen, ám a múlt héten újabb vereség következett, s jó kérdés, mi történik szerda este.

Egy fontos hiányzójuk biztosan lesz a madridiaknak, Aurélien Tchouaméni eltiltás miatt nem lép pályára, a posztján jó eséllyel Federico Valverde vagy Jude Bellingham játszik – erről beszélt Luís Figo.

 „Nagy veszteség Tchouaméni hiánya, de a Real Madrid tudja kivel helyettesíteni – idézte a Marca a királyiak korábbi aranylabdás játékosát. – Talán Bellin­gham is el tudná látni ezt a feladatot, kiváló játékos, képes azon a poszton is jól teljesíteni. Nagyszerűen tért vissza a sérülése után, az nem is kérdés, ha egészséges, mindig a pályán a helye. Nagyon nehéz meccs vár a spanyolokra, de ha van csapat, amely meg tudja fordítani a párharcot, az a Real Madrid. Noha kikapott a Bernabéuban, képes bejutni az elődöntőbe. Sok múlik Vinícius Júnioron és Kylian Mbappén, ha ők ketten jó napot fognak ki, jóval könnyebb dolga lesz a Realnak.”     

Luís Figo szót ejtett a müncheni Michael Oliséről is, aki kiváló formában játszik, könnyen főszereplő lehet szerdán is.

„Remekül játszott Madridban, hihetetlen játékos. Szeretem nézni, ha az idény végéig kitart a jó formája, reális esélye lehet az Aranylabdára. Hogy játszhatna-e a Real Madridban? Bármelyik csapatba beférne.”     

VÉLEMÉNY

„Mindig hatalmas kihívás a Real Madrid ellen játszani, de hazai pályán leszünk, ahol mindig jól érezzük magunkat, míg az ellenfeleink általában nem. Remek eredményt értünk el az első mérkőzésen Madridban, de még nem fejeztük be a munkát.”

Leon GORETZKA, a Bayern München középpályása a klub oldalának

 

„Önbizalommal telve kell belemennünk a mérkőzésbe, és azt a hozzáállást kell tanúsítanunk a Real Madrid ellen, amely az egész idényben jellemző volt ránk. Maximálisan felkészültünk, minden energiánkat mozgósítanunk kell.” 

Jamal MUSIALA, a Bayern München középpályás a klub oldalának

Arjen Robben: A Bayern München jobb csapat, és tovább is jut     
Bayern Munich - Real Madrid
Fotó: Sven Hoppe

Arjen Robben a Real Madridban és a Bayern Münchenben is játszott, a spanyoloknál 2007 és 2009, míg a németeknél 2009 és 2019 között. A királyiakkal bajnoki címet és spanyol Szuperkupát, a bajorokkal egyebek mellett Bajnokok Ligáját nyert, s a német együttes hivatalos oldalának beszélt a párharcról.

„Az első meccsen a Bayern volt a jobb csapat, az eredmény hízelgő a Real Madridra nézve. De a királyiakat sosem lehet leírni, az első perctől az utolsóig koncentrálnod kell ellenük. A semmiből is tudnak gólt szerezni, a futballban bármi megtörténhet, ők a legjobb példa rá. Nem véletlenül nyerte meg legtöbbször a Bajnokok Ligáját a Real Madrid, mindig a legjobb futballistákat akarja megszerezni. A játékosai sohasem adják fel, lenyűgöz, hogy minden szituációban nyugodtak maradnak, de szerintem összességében most a Bayern München a jobb csapat. A visszavágón a Bayernnek nem kell megváltoztatnia a játékát, hiszen ez az egész idényben működik. Nem szabad egy pillanatra sem félnie, hinnie kell a sikerben. A mentalitás a legfontosabb, ez most rendben van. Szerintem a müncheniek jutnak tovább, de mondom még egyszer, nem szabad leírni a Real Madridot…” 

BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzésen: 1–0-ra nyert az Arsenal
21.00: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzésen: 2–1-re nyert a Bayern München

 

Bayern München Bajnokok Ligája Real Madrid Arsenal Sporting
