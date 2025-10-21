Nemzeti Sportrádió

BL: FC Barcelona–Olympiakosz Pireusz

2025.10.21. 18:34
Korán vezetést szereztek a katalánok (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a Barcelona hazai pályán fogadja a görög Olympiakoszt. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szövege tudósításunk segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
FC BARCELONA (spanyol)–OLYMPIAKOSZ PIREUSZ (görög) 6–1 (2–0) – élőben az NSO-n!
Barcelona, Olimpiai Stadion, 18.45. Vezeti: Schnyder (svájci)
BARCELONA: Szczesny – Koundé, Cubarsí, E. García, A. Balde – M. Casadó, Pedri – Lamine Yamal, P. Fernández (F. de Jong, 59.), Fermín López – Rashford. Vezetőedző: Hansi Flick
OLYMPIAKOSZ: Colakisz – Costinha, Recosz, Pirola, F. Ortega (Onyemaechi, 53.) – Hezze, D. García – G. Martins (Muzakitisz, a szünetben), Chiquinho (D. Nascimento, 31.), Podence – A. el-Kabi. Vezetőedző: José Luis Mendilibar
Gólszerző: Fermín López (7., 39., 76.), Lamine Yamal (68.), Rashford (74., 79.), ill. El-Kabi (53. – 11-esből)
Kiállítva: Hezze (57.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

