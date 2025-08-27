Nemzeti Sportrádió

Naby – Somogyi Zsolt jegyzete

SOMOGYI ZSOLTSOMOGYI ZSOLT
Vágólapra másolva!
2025.08.27. 23:30
Címkék
FTC BL jegyzet Nemzeti Sport NS-vélemény

AMIKOR AZ ELSŐ MÉRKŐZÉSEN Ötvös Bence megsérült, sokan nem értették, miért nem Naby Keita állt be a helyére, és miért Kristoffer Zachariassen. A guineai fedezet a visszavágón már ott volt a kezdőben, és nem túlzás azt mondani, főszereplő volt a meccsen – az első szakaszban mindenképp. Amikor 2024 végén kiderült, hogy a futballista, aki két évig a Salzburg, két évig az RB Leipzig és öt esztendőn át a Liverpool tagja volt, a Ferencvároshoz csatlakozik, akadtak kétkedők: sérült, fegyelmi ügyei voltak, amiért lemondtak róla Brémában, szóval, nem volt egyértelmű, mekkora segítség lehet ő a magyar bajnoknak.

A játéktudása nem volt kérdéses, de a fizikai állapota miatt a tavasszal még nem tudott sokat hozzátenni a zöld-fehérek játékához. Ám fél év elég volt, hogy magára találjon, és a visszavágó első periódusában kiragyogott a mezőnyből. Mindig jó helyen volt, úgy tűnt, mintha másodpercekkel előbb tudná mindenkinél, merre megy a labda, mi történik majd. Az első ihletett labdakihozatala után pánikban mentett a kapujából messzire kifutó hazai kapus, a Varga Barnabás elé tálalt okos labdájával már ziccerbe került a Fradi, és vezetést is szerzett.

Ebben a pillanatban igazat adhattunk azoknak, akik a szerződtetése mellett kardoskodtak: kiemelkedően futballozott. Harmadik zseniális passza után Varga Barnabás kerülhetett volna helyzetbe, de fel kell mentenünk a csatárt, mert ilyen átadást itthon senkitől, a válogatottban legfeljebb Szoboszlai Dominiktól kaphatott, s nincs, mert nem lehet hozzászokva ilyen kiugratásokhoz. 

Ott voltak a pályán a futballisták – és ott volt Naby Keita, aki teljesen máshogy űzi ezt a szép sportágat, mint a többiek. 

Sajnos közben az erőteljes felépítésű Ötvös Bencét vállal arrébb tették, ez volt az első hazai gól kulcsa, azt a test test elleni párbajt nem lett volna szabad elveszíteni. A szünet előtt két fradista között lépett ki Leandro Andrade, középen Ibrahim Cissé területben helyezkedett, pedig a terület nem lő gólt, a csatár inkább – okosabb lett volna rá figyelni. Az történt, ami Budapesten is: jobban kezdett a Fradi, aztán a Qarabag gyorsítani tudott. 

Ami fontos: eljuthat Naby Keita szintjére Tóth Alex – s ez nem honfitársi túlzás –, aki elképesztően nagy gólt lőtt. A végén a csodában bízott mindenki, mert közel került hozzá a Fradi, de a Qarabag játszhat a BL-ben, mi pedig becsüljük meg az Európa-ligát: ott is sokat segíthet Naby Keita, Tóth Alex és a többi, szerdán hősiesen küzdő ferencvárosi játékos.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

Kapcsolódó tartalom

Hiába győzött idegenben a Ferencváros, lemaradt a Bajnokok Ligája főtáblájáról

Negyvenöt perc játék után három gólra volt a hosszabbítástól a Ferencváros, a Qarabag a kapusa utolsó perces bravúrjainak köszönheti továbbjutását.

Robbie Keane: A többi versenyben lévő együttes hozzánk képest nagy költségvetéssel dolgozik

Az FTC szakvezetője vezetőedzőként még inkább utál veszíteni, Dibusz Dénes szerint két gólt ajándékoztak az azeri csapatnak.

 

FTC BL jegyzet Nemzeti Sport NS-vélemény
Legfrissebb hírek

ETO: Mikor, ha nem most?; Kezdődik a férfi és a női kézilabda NB I

E-újság
30 perce

Tekerjünk tovább! – Jakus Barnabás publicisztikája

Kerékpár
32 perce

Robbie Keane: A többi versenyben lévő együttes hozzánk képest nagy költségvetéssel dolgozik

Bajnokok Ligája
1 órája

Hiába győzött idegenben a Ferencváros, lemaradt a Bajnokok Ligája főtáblájáról

Bajnokok Ligája
3 órája

Több helyen belenyúlt a kezdőbe Robbie Keane a Qarabag elleni BL-selejtező visszavágójára

Bajnokok Ligája
6 órája

Ötven évig turkált a magyar múltban

Népsport
7 órája

Robbie Keane: A fordítás biztosan nem lehetetlen

Bajnokok Ligája
16 órája

Logikus, de még nem jó – Deák Zsigmond jegyzete

Magyar válogatott
2025.08.26. 23:37
Ezek is érdekelhetik