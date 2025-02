Ízlések és pofonok – Cselőtei Márk publicisztikája

Berúgta az ajtót az új Bajnokok Ligája-lebonyolítás történetének első rájátszásköre, illetve legnagyobb rangadója: kedden a Real Madrid ugyan kétszer is hátrányba került, a 92. percben fordítva megverte a Manchester Cityt 3–2-re, ráadásul idegenben. Előzetesen egyszerre lehettünk izgatottak és bosszúsak – már azok, akik a minőségi futballért szorítanak –, ugyanis számítani lehetett rá, hogy az elmúlt években rendszeressé váló – négy év alatt negyedszer megrendezett – gigapárharc ezúttal is elképesztő izgalmakat hordoz majd magában, ugyanakkor tudtuk azt is, hogy az idény előtti két legnagyobb favorit egyike már a legjobb tizenhat közé, a nyolcaddöntőbe sem jut be, ami az eddigi, 32 csapatos, csoportkörös rendszerben szinte elképzelhetetlen volt. Persze a Manchester City hatalmas lejtmenetben van az évadban, s a Real Madrid is sokszor bukdácsol, lassan talál magára, de a párharc első felvonását így is hatalmas várakozás előzte meg, s a meccset látva nem is kellett csalódnunk.

Ezen a ponton jön képbe az Európai Labdarúgó-szövetség, amely a párharc kialakulása láttán egyszerre lehetett elégedett és csalódott is, most talán inkább az előbbi. A meglepetések rendszerességének és természetének ismeretében az UEFA azért lépte meg ettől az idénytől az átalakítást a BL-ben, hogy – a Szuperliga létrejöttétől tartva – kedvezzen a legnagyobb csapatoknak, s több rangadót, valódi tétre menő gigászi párharcot adjon a szurkolóknak. Ez sikerült, hiszen az alapszakasz alapvetően izgalmasabb volt, mint az eddigi csoportkör, színesebb választékot, számszerűen is több rangadót kaptunk, még ha nem is volt mindegyik ­meccsnek akkora tétje, mint egy csoportelsőségért vívott visszavágónak korábban. Ugyanakkor az UEFA jó eséllyel kevesebb meglepetéssel, kiszámíthatóbb tabellával, erősebb egyenes ágon továbbjutó nyolc csapattal számolt, nem a Lille-lel és az Aston Villával a Real Madrid, a Manchester City, Bayern München vagy épp a Paris Saint-Germain helyett.