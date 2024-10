A Leverkusen csak egy helyzetet lőtt be, de ez is elég volt a későn ébredő Milan ellen

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

Bayer Leverkusen (német)–Milan (olasz) 1–0 (0–0)

Leverkusen, BayArena, 30 210 néző. Vezette: Schärer (svájci)

Leverkusen: Hrádecky – Tapsoba, Tah, Hincapié, Grimaldo (Belocian, 89.) – G. Xhaka, Al. García (Andrich, 75.) – Frimpong, Wirtz (Tella, 89.), Adli (Palacios, 82.) – Boniface (Terrier, 75.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Milan: Maignan – Emerson Royal, Gabbia, Tomori, T. Hernandez – Fofana, Reijnders, Loftus-Cheek – Pulisic (Samu Chukwueze, 80.), Leao – Abraham (Morata, 62.). Vezetőedző: Paulo Fonseca

Gólszerző: Boniface (51.)

Az AC Milan vezetőedzője, Paulo Fonseca arról beszélt a találkozó előtt, hogy a BL 1. fordulójában a Liverpooltól elszenvedett 3–1-es hazai vereséghez képest a Leverkusen ellen teljesen más meccset vár. Abban bízott, hogy a csapata játéka inkább arra hasonlít majd, amit a bajnokságban a legutóbbi három fordulóban mutattak, hiszen kilenc gólt szereztek, miközben csak egyet kaptak, háromszor nyertek, és a legyőzöttek között volt a városi rivális, bajnoki címvédő Inter is. Csakhogy Leverkusenben, az első félidőben a hazaiak talán még nagyobb fölényben játszottak a helyzeteket tekintve, mint az 1. fordulóban a Liverpool…

A Leverkusen 60 százalék körüli labdabirtoklás mellett tízszer vette célba a Milan kapuját 45 perc alatt, a vendégeknek viszont csak egyetlen erőtlen kísérlete volt (a 39. percben). Mike Maignan többször is nagyot védett (összesen hat védése volt az első félidőben), vagy éppen az a holland Jeremie Frimpong lőtt közelről a kapu fölé, aki egy lesgólt is szerzett az első félidőben.

A második játékrész újabb Leverkusen-helyzetekkel, köztük egy Frimpong-lövéssel kezdődött, utóbbinál Álex Grimaldo sarokkal készítette le a labdát, de Maignan ezt is kiütötte, a kipattanót viszont Victor Boniface közelről a kapuba lőtte.

Ezután magára talált a Milan, amely a 60. percben jutott el először szögletig, majd ezután nyomás alá tudta helyezni a hazai kaput. Az első félidő egyetlen lövési kísérlete után a másodikban összesen 13-szor lőtt a Milan. Ehhez az is kellett, hogy Tammy Abraham helyére beálljon Álvaro Morata, aki többször is helyzetbe tudott kerülni, de az egyenlítés nem jött össze a Milannak, amely így két vereséggel kezdte a megújult Bajnokok Ligáját, míg a Leverkusen a Feyenoord elleni, sima, 4–0-s idegenbeli siker után most egy nehezebb meccsen megszerezte a második győzelmét is. 1–0